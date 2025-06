ETV Bharat / health-and-lifestyle

'या' समस्यांनी ग्रस्त लोकांनी चुकूनही करू नये थंड पाण्याने आंघोळ - COLD SHOWERS

Published : June 21, 2025 at 10:42 AM IST

By ETV Bharat Health Team

Those Who Should Avoid Cold Shower: आपल्यापैकी अनेकांना गरम पाण्याने तर काहीना थंड पाण्याने आंघोळ करायला आवडते. त्यातही थंड पाण्यानं आंघोळ करण्याचे अनेक फायदे आहेत. थंड पाणी केवळ ताजेपणाची भावना देत नाही तर यामुळे झोप देखील चांगली येते. थंड पाण्याने आंघोळ केल्यस रक्तप्रवाह सुधारतो आणि रोगप्रतिकार शक्ती मजबूत होते. नियमित थंड पाण्याने आंघोळ केल्यास शरीरातील एंडोर्फिन हार्मोन्सची पातळी वाढते. परिणामी ताणतणाव दूर होतो आणि मानसिक आरोग्य सुधारते. परंतु थंड पाण्यानं आंघोळ करणं प्रत्येकासाठी योग्य नाही. काही विशिष्ट आरोग्य समस्या असलेल्यांसाठी थंड पाणी हानिकारक आहे. यामुळे आरोग्यविषयक गुंतागुंत वाढण्याची शक्यता जास्त असते. चला तर जाणून घेऊया थंड पाण्याने आंघोळ करणं कुणी टाळावं.