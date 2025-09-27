ETV Bharat / health-and-lifestyle

तुम्हाला पण ऑफिसचं काम करत असताना सतावते घरकामाची चिंता?

काम करणाऱ्या महिला क्वचितच काळजीपासून मुक्त असतात. घर, ऑफिस, कुटुंब आणि मुलांच्या जबाबदाऱ्या संतुलित केल्याने त्यांची बहुतेक ऊर्जा कमी होते. वाचा सविस्तर...,

तुम्हाला पण ऑफिसचं काम करत असताना सतावते घरकामाची चिंता? (Getty images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 27, 2025 at 7:48 PM IST

Time managment tips for women: आजची महिला नोकरी आणि घरकाम दोन्ही सांभाळत आहे. परंतु या दोन्ही जबाबदाऱ्या सांभाळताना त्यांना अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागतो. सर्व गोष्टी सांभाळताना त्यांची तारेवरची कसरत होते. करिअर, नातेसंबंध, कुटुंब आणि स्वतःची काळजी संतुलित करण्याचा प्रयत्न करणारी महिला सतत चिंतेत असते. कारण ऑफिसमध्ये असताना तिला घराची काळजी लागली असते. घरी असलेल्या मुलांनी काही खालं की नाही. शाळेत गेलेली मुल घरी सुरळीत पोहोचली की नाही अशा एक ना अनेक चिंता त्यांना सतावत असतात. यामुळे त्यांचं ऑफिसकामावर लक्ष लागत नाही. परंतु तुम्ही काही टिप्स फॉलो करून ऑफिस आणि घरकाम व्यवस्थित सांभाळू शकता.

नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या वुमन इन मॉर्डन वर्कप्लेन इन इंडिया या अहवालामध्ये असं आढळून आलं की, ७०% काम करणाऱ्या महिलांना वाटते की, त्यांच्या कारकिर्दीतील सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे ऑफिस आणि घरातील जबाबदाऱ्यांमधील संतुलनाचा अभाव. हा अहवाल २००,००० काम करणाऱ्या महिलांच्या सर्वेक्षणावर आधारित आहे. प्रत्येक काम करणाऱ्या महिलेसाठी या संतुलनाचा अर्थ काहीतरी वेगळा असतो. काहींसाठी, याचा अर्थ संध्याकाळी ६ वाजता त्यांचे वर्कप्लेस सोडणे, तर काहींसाठी याचा अर्थ लवचिक वेळापत्रकानुसार काम करणे जेणेकरून ते त्यांची नोकरी आणि कुटुंबाच्या जबाबदाऱ्या सुरळीत पाळू शकणार. हे संतुलन साधण्याचा अर्थ जास्त काम करणे असा नाही, तर तुम्हाला जे आवडते ते करणे असा आहे. जेव्हा तुमचे प्राधान्यक्रम स्पष्ट असतात, तेव्हा निवड करणे सोपे होते. हे संतुलन कसे साध्य करायचे ते जाणून घेऊया.

  • सीमा निश्चित करणे: नागपूर मधील सुप्रसिद्ध मानसशास्त्रज्ञ डॉ. प्रविण वानखेडे यांच्या मते, "महिलांसाठी काम आणि जीवनातील संतुलन साधण्याची सुरुवात सीमांपासून होते. याचा अर्थ वैयक्तिक जबाबदाऱ्यांसाठी कॅलेंडरमध्ये वेळ निश्चित करणे किंवा जुळत नसलेल्या कामांना नकार देणे." तुम्ही तुमचा वेळ आणि ऊर्जा कशी सर्वोत्तम वापरता हे स्वतःला विचारा. नंतर, त्या सीमा तुमच्या व्यवस्थापक, सहकाऱ्यांना आणि प्रियजनांना स्पष्टपणे सांगा.
  • तुमची उत्पादकता परिभाषित करा: उत्पादक असणे म्हणजे २४/७ व्यस्त राहणे नाही. तुमची ध्येये साध्य करणे म्हणजे उत्पादकता आहे, तुमची ऊर्जा वाया घालवणे नाही. काम केलेल्या तासांनी यश मोजण्याऐवजी, निकालांवर लक्ष केंद्रित करा. तुम्ही पोमोडोरो पद्धत (२५ मिनिटे काम, ५ मिनिटे ब्रेक) सारख्या तंत्रांचा देखील प्रयत्न करू शकता.
  • मदत घेण्यास अजिबात संकोच करू नका: सुपरवुमन असण्याच्या दबावापासून स्वतःला मुक्त करा. घरकामात तुमच्या जोडीदाराची मदत घेण्यास मोकळ्या मनाने विचारा. तुमच्या दैनंदिन कामांमध्ये मदत घेणे हे कमकुवतपणाचे लक्षण नाही, हे एक शहाणपणाचे पाऊल आहे. तुमच्या व्यावसायिक जीवनात तुमच्या सहकाऱ्यांची मदत घेण्यास अजिबात संकोच करू नका. अनेक कंपन्या कर्मचारी सहाय्य कार्यक्रम (EAPs) देतात. तुम्ही त्यांच्यात सामील होऊ शकता किंवा तुमची ऊर्जा वाचवण्यासाठी व्हर्च्युअल सहाय्यासारख्या साधनांचा वापर करू शकता.
  • आवडणारा करिअर निवडा: जेव्हा तुमचं काम तुमच्या मूल्यांशी जुळत नाही, तेव्हा संतुलित वाटणे कठीण होते. तुमच्यासाठी योग्य असलेले करिअर निवडा. जर तुम्हाला एखादे विशिष्ट काम करण्यास सोयीस्कर वाटत नसेल, तर नवीन संधी शोधण्याची वेळ आली आहे. तुमच्या आयुष्याला अनुकूल असे करिअर निवडणे तुमच्यासाठी महत्त्वाचे आहे, उलट नाही.
  • आनंदासाठी जागा बनवा: महिलांसाठी काम-जीवन संतुलन म्हणजे फक्त बर्नआउट टाळणे नाही, तर आनंदासाठी वेळ काढणे देखील महत्त्वाचे आहे. दिवसातून काही मिनिटेही ऊर्जा देणारे काहीतरी काम करा. ज्यामुळे तुमचा मूड सुधारेल तसंच तुमचा दृष्टिकोन सुधारू शकते. यासाठी तुम्ही नृत्य, वाचन किंवा मित्रांसोबत वेळ घालवण्याचा प्रयत्न करा. तुमच्या वेळापत्रकात आनंद आणि सर्जनशीलता समाविष्ट करा. जीवन म्हणजे फक्त महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करणे नाही. हे समजून घ्या.
  • पुढे जाणे हा तुमचा अधिकार आहे: काम आणि जीवनातील संतुलन हा फक्त एक सामान्य शब्द नाही. तो जीवनशैलीतील बदल आहे. यामुळे स्वत:ची किंमत करा आणि यशाचं शिखर गाठण्यासाठी स्वत:ला तयार करा. आवश्यक असल्यास, तुमच्या जीवनशैलीत बदल करा. तुमच्या स्वतःच्या अटींवर तुमच्या महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करा.

TAGGED:

TIME MANAGMENT TIPS FOR WOMEN HOW TO MANAGE HOME AND OFFICE HOW TO MANAGE OFFICE HOME WORK MANAGEMENT TIPS

