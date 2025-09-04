How to use castor oil for wrinkles: एरंडेल तेल तेलकट मानले जाते. परंतु, एकेकाळी एरंडेल तेल सौंदर्य दिनचर्येचा एक महत्त्वाचा भाग होता. एरंडेल तेल एकदा डोक्याला लावले की ते आठवडाभर तसंच राहते. लोक या तेलकटपणापासून मुक्त होण्यासाठी हळदीचा वापर करायचे. मात्र, कालांतराने दिवस बदलले आणि सौंदर्य उत्पादने देखील बदलली. एरंडेल तेलाच्या जागी इतर हलके तेल वापरले जाऊ लागले. परंतु, आता पुनः सौंदर्यशास्त्रज्ञ आणि त्वचारोगतज्ज्ञांनी एरंडेल तेलाच्या उत्तम गुणधर्मांबद्दल जागरुकता निर्माण केली आणि ते पुन्हा वापरलं जाऊ लागलं. काही लोक सौंदर्यासाठी खूप खर्च करतात तर काही लोक कमी खर्चात काही उत्पादने वापरू इच्छितात आणि चांगले परिणाम पाहू इच्छितात. अशा लोकांसाठी एरंडेल तेल सर्वोत्तम उपाय आहे. प्रसिद्ध योगगुरू डॉ. हंसा योगेंद्र यांच्या मते एरंडेल तेल वापरल्याने केवळ केसांसाठीच नाही तर त्वचेसाठी देखील अनेक फायदे आहेत. असं म्हटलं जातं की, जर एरंडेल तेलाचा वापर योग्यरित्या केला तर ते मुरुम, काळे डाग आणि चेहऱ्यावरील सुरकुत्या कमी करण्यासाठी उत्तम आहे. त्यासाठी एरंडेल तेल कसं वापरावं ते जाणून घेऊया.
- त्वचेच्या समस्या: कोरडी त्वचा, पुरळ, लहान वयात सुरकुत्या पडणे आणि त्वचा निस्तेज दिसणे अशा अनेक त्वचेच्या समस्या आहेत. या सर्वांची योग्य काळजी घेण्यासाठी मॉइश्चरायझर्स, सनस्क्रीन आणि फेस वॉशवर हजारो रुपये खर्च केली जातात. पण, त्याशिवाय, काही नैसर्गिक घटक देखील आहेत. त्यांचा वापर केल्याने त्वचेच्या समस्या देखील कमी होऊ शकतात. याकरिता सर्वप्रथम, तुम्ही तणाव, प्रदूषण आणि अस्वास्थ्यकर खाण्याच्या सवयींसारख्या गोष्टी टाळल्या पाहिजेत ज्यामुळे त्वचेच्या समस्या उद्भवतात. जर तुम्ही हे टाळलं तर बहुतेक समस्या कमी होण्यास मदत होते. महागडे प्रोडक्ट वापरण्याऐवजी नैसर्गिक उत्पादनांवर लक्ष केंद्रित करा. एरंडेल तेल त्यापैकी एक आहे. एरंडेल तेल तेलकट असते. परंतु, जर तुम्ही ते योग्यरित्या वापरले तर त्वचेच्या बहुतेक समस्या दूर होतात.
- कोरडी त्वचा: एरंडेल तेलामध्ये फॅटी अॅसिड पुरेशा प्रमाणात आढळते. त्वचेचा कोरडेपणा कमी करण्यासाठी हे सर्वोत्तम आहे. ते त्वचेला मॉइश्चरायझ ठेवतात. शिवाय, ते त्वचा हायड्रेट करते आणि त्वचा मऊ करते. बहुतेकदा, काही लोकांना कोरड्या त्वचेचा त्रास होतो. जर अशा लोकांनी एरंडेल तेलाचा वापर केला तर कोणतीही समस्या येणार नाही. मात्र, आपण वापरत असलेले एरंडेल तेल देखील नैसर्गिक असलं पाहिजे.
- पुरळ कमी करण्यासाठी: काही संशोधनांनुसार, एरंडेल तेल लावल्याने बॅक्टेरिया आणि जळजळ यासारख्या समस्यांपासून मुक्तता मिळू शकते. ते थेट त्वचेवर लावल्याने मुरुमांच्या समस्या कमी होऊ शकतात. परंतु, ते लावण्यापूर्वी, हे तेल तुम्हाला सुट होते की नाही हे जाणून घेतले पाहिजे. यासाठी पॅच टेस्ट करा.
- फाईनलाईन्स: एरंडेल तेलात भरपूर प्रमाणात अँटीऑक्सिडंट्स असतात. ते आपल्या त्वचेवर लावल्याने सुरकुत्या कमी होतात. त्यामुळे त्वचा तरुण राहण्यास मदत होते. सुरकुत्या येण्याचे मुख्य कारण म्हणजे त्वचा कोरडी होते. एरंडेल तेल अशा समस्येवर नियंत्रण ठेवते. कोरडेपणा कमी होतो. त्यामुळे सुरकुत्या आपोआप दिसत नाहीत.
- त्वचा उजळवणे: एरंडेल तेल लावल्याने त्वचा उजळते. त्यामुळे काळे डाग आणि रंगद्रव्य कमी होते. हे तेल कोलेजन वाढवते. त्यामुळे त्वचेची लवचिकता देखील वाढते. म्हणूनच, त्वचेला एरंडेल तेल लावणे चांगले आहे. पण ते कसे वापरायचे ते जाणून घ्या.
सीरम सारखे
- 1 चमचा एरंडेल तेलात 1 चमचा रोझशिप ऑइल आणि 2 थेंब लैव्हेंडर ऑइल घाला.
- हे स्प्रे बाटलीत ठेवा. चांगले हलवा.
- बस्स, एक चांगला सीरम तयार आहे. रात्री ते चेहऱ्याला लावा. दुसऱ्या दिवशी सकाळी तुमचा चेहरा चमकेल.
फेस पॅक
- 1 चमचा एरंडेल तेलात 1 चमचा मुलतानी माती, 1 चमचा सफरचंद सायडर व्हिनेगर आणि २ थेंब चहाच्या झाडाचे तेल मिसळा.
- या सर्वांची पेस्ट बनवा.
- अशा प्रकारे तयार केलेला फेस पॅक चेहऱ्यावर लावा आणि 15 मिनिटे ठेवा आणि नंतर स्वच्छ करा.
- आठवड्यातून एकदा असे केल्याने चांगले परिणाम मिळतील
अँटी-एजिंग क्रीम
- 1 चमचा एरंडेल तेल, 1 चमचा शिया बटर, 1 चमचा जोजोबा तेल आणि 3 थेंब फ्रँकिन्सेन्स तेल मिसळा.
- झोपण्यापूर्वी हे तुमच्या चेहऱ्याला लावा. यामुळे तुमची त्वचा मॉइश्चरायझ होईल. जर तुम्ही या टिप्स नियमितपणे ७ दिवस फॉलो केल्या तर तुम्हाला नक्कीच परिणाम दिसतील. मात्र, एरंडेल तेल थेट त्वचेवर लावण्याऐवजी ते कोणत्याही गोष्टीत मिसळून लावल्याने त्वचेच्या समस्या उद्भवू शकतात. त्याचप्रमाणे, ते लावण्यापूर्वी पॅच टेस्ट करणे चांगले.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)