कपड्यावरील तेलाचे डाग सहज निघत नाही? वापरा ‘या’ घरगुती टिप्स

Remedies for oil stains: स्वयंपाक करताना किंवा खाताना कपड्यांवर न कळत तेलाचे डाग पडतात. कपड्यांवर तेलाचे डाग पडणे खूप सामान्य आहे. मात्र, हे चिकट डाग कपड्यांचे सौंदर्य बिघडवतात. त्याचबरोबर कपड्यांवरील तेलाचे चिकट डाग काढणे देखील खूप कठीण काम आहे. पूर्णपणे धुतल्यानंतरही ते पूर्णपणे स्वच्छ होत नाहीत. बरेच लोक महागडे डिटर्जंट आणि विविध प्रकारचे उत्पादने वापरतात. परंतु त्यांचा डागांवर फारसा परिणाम होत नाही. अशा परिस्थितीत, आज या बातमीद्वारे, कमी खर्चात घरी कपड्यांवरील तेलाचे डाग कसे काढायचे ते जाणून घेऊया...
या संदर्भात, कंटेंट क्रिएटर शशांक आल्शी यांनी त्यांच्या इंस्टाग्रामवर एक अतिशय सोपी टिप शेअर केली आहे. शशांकच्या मते, हे डाग काढण्यासाठी घरात फक्त दोन गोष्टी उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. त्यांनी सांगितले की या घटकांपासून तुम्ही फक्त १० मिनिटांत कपड्यांवरील तेलाचे डाग काढू शकता.
आवश्यक घटक
- बेकिंग सोडा
- भांडी धुण्याचे द्रव
वापरण्याची पद्धत
- सर्वप्रथम तेलाचं डाग पडलेले कापड घ्या. त्यांच्या खाली एक प्लेट ठेवा.
- यामुळे डाग कपड्यांच्या दुसऱ्या बाजूला पसरण्यापासून बचाव होतो.
- आता डाग असलेल्या भागावर बेकिंग सोडा नीट लावा.
- त्यात डिशवॉशिंग लिक्विडचे काही थेंब घाला.
- दोन्ही हलके मिसळून पेस्ट बनवा आणि डागावर लावा.
- नंतर १० मिनिटे तसंच राहू द्या.
- दहा मिनिटांनी कपडे स्वच्छ पाण्याने धुवा.
- शशांक म्हणतो की असे केल्याने डाग पूर्णपणे निघून जाईल.
- ते कसे काम करते? बेकिंग सोडा एक नैसर्गिक क्लिनिंग एजंट म्हणून काम करतो. बेकिंग सोडा फॅब्रिकमधून तेल शोषून घेतो आणि नंतर ते फॅब्रिकपासून वेगळे करतो. दुसरीकडे, डिशवॉशिंग लिक्विडमध्ये ग्रीस आणि तेलाचे डाग काढून टाकण्याचे गुणधर्म असतात. जेव्हा तुम्ही हे दोन्ही मिसळता आणि डागांवर लावता तेव्हा ते प्रभावीपणे काम करतात. यामुळे तेलाचे डाग हलके होतात. अखेर, धुतल्यानंतर डाग सहजपणे निघून जातात. हा उपाय खूप सोपा आहे. मात्र, काही इतर उपाय देखील काम करू शकतात. ते खालीलप्रमाणे आहेत.
- लिंबू: कपड्यांवरील तेलाचे डाग काढून टाकण्यासाठी लिंबू प्रभावी आहे. डाग काढून टाकण्यासाठी हा सर्वात स्वस्त आणि सर्वोत्तम पर्याय आहे. लिंबू हे एक नैसर्गिक ब्लीचिंग एजंट आहे. ते डागावर घासून काढता येते. यासाठी, डाग असलेल्या भागावर लिंबाचा रस लावा आणि 30 मिनिटे तसंच राहू द्या. नंतर स्वच्छ पाण्याने धुवा.
- टिशू पेपर ट्रिक: कपड्यांवरील तेलाचे डाग साफ करण्यासाठी, प्रथम डाग टॅल्कम पावडरने चांगलं शिंपडा. आता कपड्यांवरील आणि खाली डाग असलेल्या भागावर टिशू पेपर लावा. नंतर लोखंडी पेटी गरम करा आणि कागदावर घासून घ्या. असे केल्याने, कपड्यांवरील तेलाचे डाग अर्धी पावडर आणि अर्धी टिशू पेपर शोषून घेतील. नंतर कोणत्याही नियमित डिटर्जंटने कपडे स्वच्छ करा. यामुळे कपड्यांवरील तेलाचे डाग सहज निघून जातील.