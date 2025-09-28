ETV Bharat / health-and-lifestyle

उच्च यूरिक अ‍ॅसिड पातळी नैसर्गिकरित्या कमी करण्यासाठी आहारात समाविष्ट करा ‘हे’ पदार्थ

यूरिक अ‍ॅसिड पातळी नियंत्रित करण्यासाठी आहार महत्त्वाची भूमिका बजावतो. या स्थितीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी काय करावे ते जाणून घ्या...

NATURAL WAYS TO REDUCE URIC ACID NATURALLY REDUCE HIGH URIC ACID FOOD DECREASES URIC ACID LEVELS
उच्च यूरिक अ‍ॅसिड पातळी नैसर्गिकरित्या कमी करण्यासाठी आहारात समाविष्ट करा ‘हे’ पदार्थ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : September 28, 2025 at 3:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

REDUCE URIC ACID NATURALLY: यूरिक अ‍ॅसिड हे एक वेस्ट प्रोडक्ट आहे. जे अन्न आणि पेयांमध्ये आढळते आणि नैसर्गिकरित्या शरीरात तयार होणारे प्युरिन, रसायने यांच्या विघटनामुळे तयार होते. शरीर हे यूरिक अ‍ॅसिड रक्तात विरघळवते आणि मूत्रपिंडांद्वारे मूत्राच्या माध्यमातून उत्सर्जित करते. जेव्हा यूरिक अ‍ॅसिड जास्त प्रमाणात जमा होतो किंवा योग्यरित्या उत्सर्जित होत नाही, तेव्हा रक्तातील यूरिक अ‍ॅसिडची पातळी वाढते, ज्याला हायपरयुरिसेमिया म्हणतात आणि त्यामुळे गाउट किंवा किडनी स्टोन सारख्या समस्या उद्भवू शकतात.

कालांतराने या स्थितीवर नियंत्रण ठेवणे महत्त्वाचे आहे, कारण उच्च यूरिक अ‍ॅसिड पातळी अनेक अवयवांना नुकसान पोहोचवू शकते. औषधांव्यतिरिक्त, रक्तातील उच्च यूरिक अ‍ॅसिड पातळी (हायपरयुरिसेमिया) नियंत्रित करण्यासाठी योग्य आहार देखील आवश्यक आहे. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, या स्थितीवर आहाराद्वारे देखील मात केली जाऊ शकते. आहारातील बदल आणि जास्त पाणी पिल्याने उच्च यूरिक अ‍ॅसिड कमी होण्यास मदत होऊ शकते. पोषणतज्ञ रुजुता दिवेकर यांनी युरिक अ‍ॅसिड कमी कसं करावं यावर माहिती दिली आहे.

NATURAL WAYS TO REDUCE URIC ACID NATURALLY REDUCE HIGH URIC ACID FOOD DECREASES URIC ACID LEVELS
उच्च यूरिक अ‍ॅसिड पातळी नैसर्गिकरित्या कमी करण्यासाठी आहारात समाविष्ट करा ‘हे’ पदार्थ (CANVA)
  • आहाराची मुख्य भूमिका काय आहे? यूरिक अ‍ॅसिडची पातळी नियंत्रित करण्यात आहाराची भूमिका महत्त्वाची असते. लाल मांस, यकृत आणि मूत्रपिंड यांसारख्या मांसामध्ये प्युरिनचे प्रमाण जास्त असते. सार्डिन आणि समुद्री माशांमध्येही प्युरिन असते आणि ते खाल्ल्याने यूरिक अ‍ॅसिडची पातळी वाढू शकते. नैसर्गिकरित्या यूरिक अ‍ॅसिडची पातळी कमी करण्यासाठी, तुम्ही प्युरिनयुक्त पदार्थांचे सेवन कमी करावे. अंडी, कमी चरबीयुक्त दुग्धजन्य पदार्थ, ताजी फळे, भाज्या, संपूर्ण धान्य आणि काजू यांसारखे कमी प्युरिनयुक्त पदार्थ खावेत. याव्यतिरिक्त, संत्री आणि भोपळी मिरचीसारखे व्हिटॅमिन सी समृद्ध असलेले पदार्थ खाल्ल्याने यूरिक अ‍ॅसिडची पातळी कमी होऊ शकते. चेरीमध्ये अँटीऑक्सिडंट्स देखील असतात जे जळजळ कमी करण्यास मदत करतात. प्रक्रिया केलेले आणि पॅकेज केलेले पदार्थ कमीत कमी करावेत.
NATURAL WAYS TO REDUCE URIC ACID NATURALLY REDUCE HIGH URIC ACID FOOD DECREASES URIC ACID LEVELS
उच्च यूरिक अ‍ॅसिड पातळी नैसर्गिकरित्या कमी करण्यासाठी आहारात समाविष्ट करा ‘हे’ पदार्थ (ANI)
  • अल्कोहोल आणि बिअर टाळा: बियर आणि मद्यपान जास्त प्रमाणात टाळणे चांगले. यासह स्पिरिट्स पिल्याने यूरिक अ‍ॅसिडची पातळी वाढते. ते मूत्रपिंडांची यूरिक अ‍ॅसिड उत्सर्जित करण्याची क्षमता कमी करतात. शिवाय, गोड पेयांमध्ये फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप यूरिक अ‍ॅसिडची पातळी वाढवते. म्हणून, त्यांना मर्यादित केल्याने गाउट कमी होण्यास मदत होईल. अल्कोहोलचे सेवन कमीत कमी करावे. गोड पेयांऐवजी, गोड न केलेले फळांचे रस, पाणी, हर्बल टी आणि ब्लॅक कॉफी प्या.
  • ताजे अन्न आणि हायड्रेशन: घरी शिजवलेले अन्न खाणे नेहमीच श्रेयस्कर असते. बाहेरील अन्न टाळा. कारण बाहेरील अन्नामध्ये काय असते याची आपल्याला कल्पना नसते. यामुळे केवळ यूरिक अ‍ॅसिड वाढण्यास हातभार लागतोच असे नाही तर इतर समस्या देखील निर्माण होतात. म्हणून घरचं ताजं शिजवलेले अन्न खावं. तसंच, रक्तवाहिन्यांमध्ये युरिक अ‍ॅसिड जमा होण्यापासून आणि सांध्यामध्ये क्रिस्टल्स तयार होण्यापासून रोखण्यासाठी भरपूर पाणी प्यावे. दिवसातून ८ ते १२ ग्लास पाणी प्यावे. यामुळे लघवी वाढते आणि लघवी पातळ होते. नाश्त्यासोबत लिंबाचा रस प्यायल्याने अ‍ॅसिडोसिस कमी होतो आणि युरिक अ‍ॅसिड बाहेर पडण्यास मदत होते.
NATURAL WAYS TO REDUCE URIC ACID NATURALLY REDUCE HIGH URIC ACID FOOD DECREASES URIC ACID LEVELS
उच्च यूरिक अ‍ॅसिड पातळी नैसर्गिकरित्या कमी करण्यासाठी आहारात समाविष्ट करा ‘हे’ पदार्थ (Getty Images)
  • व्यायाम: जास्त वजन असल्याने युरिक अ‍ॅसिडची पातळी वाढते. म्हणून, वजन कमी करण्यासाठी, तुम्ही दररोज नियमितपणे ३० मिनिटे चालणे, पोहणे किंवा सायकलिंग करणं चांगलं. व्यायाम केल्यास चयापचय देखील सुरळीत होते. रक्त प्रवाह सुधारतो. हे मूत्रपिंडासाठी चांगलं असते. म्हणून नियमित व्यायाम करणे गरजेचं आहे.
  • चांगली झोप: शरीरासाठी चांगली झोप खूप महत्वाची आहे. झोप आपल्या शरीरातून युरिक अ‍ॅसिड बाहेर काढण्यास मदत करते. झोपेच्या वेळी, शरीर स्वतःला दुरुस्त करण्यास मदत करते. यामुळे केवळ यूरिक अ‍ॅसिड कमी होत नाही तर इतर समस्या देखील कमी होतात. म्हणून, चांगली झोप घ्या.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

हेही वाचा

For All Latest Updates

TAGGED:

FOOD DECREASES URIC ACID LEVELSउच्च यूरिक अ‍ॅसिडNATURAL WAYS TO REDUCE URIC ACIDNATURALLY REDUCE HIGH URIC ACIDFOOD DECREASES URIC ACID LEVELS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

गुगल क्रोममध्ये जेमिनी अपग्रेड: AI सक्षम ब्राउझिंगचा नवीन अनुभव

इंडिया एआय मिशन अंतर्गत देशभरात 500 हून अधिक डेटा लॅब्सची स्थापना - अश्विनी वैष्णव

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.