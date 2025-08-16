ETV Bharat / health-and-lifestyle

वाईट कोलेस्ट्रॉलची पातळी कमी करण्यासाठी जीवनशैलीत करा हे बदल - HOW TO REDUCE BAD CHOLESTEROL

शरीरातील वाईट कोलेस्टेरॉलचे प्रमाण कमी करण्याचा एक उत्तम मार्ग म्हणजे आहारात अधिक मोनोअनसॅच्युरेटेड फॅटचा समावेश करणे. वाचा सविस्तर..

HOW TO REDUCE CHOLESTEROL QUICKLY HABITS TO REDUCE BAD CHOLESTEROL TIPS FOR REDUCE CHOLESTEROL QUICKLY HOW TO REDUCE BAD CHOLESTEROL
वाईट कोलेस्ट्रॉलची पातळी कमी करण्यासाठी जीवनशैलीत करा हे बदल (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : August 16, 2025 at 3:07 PM IST

2 Min Read

How To Reduce Cholesterol Quickly: उच्च कोलेस्ट्रॉल ही अशी स्थिती आहे ज्यामध्ये रक्तात चरबीचे प्रमाण जास्त असते. 'वाईट' कोलेस्ट्रॉल म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या एलडीएलच्या पातळीत वाढ झाल्यामुळे रक्तवाहिन्यांमध्ये अडथळा निर्माण होतो. यामुळे हृदयविकाराचा झटका आणि स्ट्रोकचा धोका वाढतो. कोलेस्ट्रॉलची पातळी नियंत्रित ठेवणे खूप महत्वाचे आहे. यासाठी, आपण काही दैनंदिन सवयींचे पालन करून आणि काही सवयी सोडून संतुलित आरोग्य राखू शकतो. यामुळे शरीरातील वाईट कोलेस्ट्रॉल कमी होण्यास मदत होऊ शकते.

HOW TO REDUCE CHOLESTEROL QUICKLY HABITS TO REDUCE BAD CHOLESTEROL TIPS FOR REDUCE CHOLESTEROL QUICKLY HOW TO REDUCE BAD CHOLESTEROL
निरोगी आहार घ्या (Getty Images)
  • ट्रान्स फॅट्स टाळा: अन्नपदार्थांमध्ये नैसर्गिकरित्या आढळणाऱ्या किंवा हायड्रोजनेशन नावाच्या प्रक्रियेद्वारे सुधारित केलेल्या असंतृप्त चरबींना ट्रान्स फॅट्स म्हणतात. ट्रान्स फॅट्स प्रक्रिया केलेले अन्न, तळलेले पदार्थ आणि बेकरी उत्पादनांमध्ये आढळतात. या ट्रान्स फॅटचे सेवन केल्याने वाईट कोलेस्ट्रॉलची पातळी वाढते आणि चांगल्या कोलेस्ट्रॉलची (HDL) पातळी कमी होते. पेस्ट्री, बेकरी उत्पादने, काही मायक्रोवेव्ह पॉपकॉर्न, तळलेले पदार्थ इत्यादी टाळून तुम्ही वाईट कोलेस्ट्रॉल कमी करू शकता.
HOW TO REDUCE CHOLESTEROL QUICKLY HABITS TO REDUCE BAD CHOLESTEROL TIPS FOR REDUCE CHOLESTEROL QUICKLY HOW TO REDUCE BAD CHOLESTEROL
अ‍ॅव्होकॅडो (Getty Images)
  • मोनोअनसॅच्युरेटेड फॅट्स खा: कोलेस्टेरॉलची पातळी कमी करण्याचा एक उत्तम मार्ग म्हणजे मोनोअनसॅच्युरेटेड फॅट्सचे सेवन वाढवणे. अ‍ॅव्होकॅडो, ऑलिव्ह ऑइल, बदाम, काजू, नट आणि ऑलिव्ह हे निरोगी फॅट्स आहेत जे वाईट कोलेस्टेरॉल कमी करू शकतात आणि हृदयरोगाचा धोका कमी करू शकतात. 2022 च्या एका अभ्यासात असं आढळून आलं की, दररोज एक अ‍ॅव्होकॅडो खाल्ल्याने सहा महिन्यांत अस्वास्थ्यकर कोलेस्टेरॉलची पातळी कमी होऊ शकते. त्यांना असंही आढळून आले की, ज्या लोकांनी दररोज अ‍ॅव्होकॅडो खाल्ले त्यांच्या एकूण कोलेस्टेरॉलमध्ये 2.9 मिलीग्राम/डेसिलिटर (मिग्रॅ/डेसिलिटर) आणि एलडीएल कोलेस्टेरॉलमध्ये 2.5 मिलीग्राम/डेसिलिटर घट झाली.
HOW TO REDUCE CHOLESTEROL QUICKLY HABITS TO REDUCE BAD CHOLESTEROL TIPS FOR REDUCE CHOLESTEROL QUICKLY HOW TO REDUCE BAD CHOLESTEROL
नियमित व्यायाम करा (Getty Images)
  • नियमित व्यायाम: कोलेस्टेरॉलची पातळी नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सक्रिय राहणे आवश्यक आहे. नियमित व्यायाम हा कोलेस्टेरॉलची पातळी सुधारण्याचा एक उत्तम मार्ग आहे. अनेक अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे की, शारीरिक हालचालीमुळे एचडीएलची पातळी वाढते, तर एलडीएल आणि ट्रायग्लिसराइड्स कमी होतात. आठवड्यातून किमान 150 मिनिटे मध्यम ते तीव्र एरोबिक व्यायाम किंवा 75 मिनिटे जोरदार तीव्रतेचा व्यायाम करण्याचा प्रयत्न करा. यामध्ये चालणे, पोहणे, जॉगिंग किंवा सायकलिंगचा समावेश असू शकतो. तुम्ही HIIT (उच्च-तीव्रता अंतराल प्रशिक्षण) सारखे उच्च-तीव्रतेचे व्यायाम देखील करू शकता. तुमच्या आरोग्य आणि तंदुरुस्तीच्या पातळीनुसार व्यायामाची तीव्रता समायोजित करा.
HOW TO REDUCE CHOLESTEROL QUICKLY HABITS TO REDUCE BAD CHOLESTEROL TIPS FOR REDUCE CHOLESTEROL QUICKLY HOW TO REDUCE BAD CHOLESTEROL
लठ्ठपणा कमी करा (Getty Images)
  • निरोगी वजन: लठ्ठपणा कोलेस्टेरॉलच्या पातळीवर नकारात्मक परिणाम करू शकतो. नुकत्याच कण्याचा आलेल्या एक अभ्यासात असं दिसून आलं आहे की, जास्त वजन आणि लठ्ठपणामुळे एलडीएल 'वाईट' कोलेस्टेरॉलची पातळी वाढते. यामुळे शक्य तितकं वजन कमी करा. ५ ते १० टक्के वजन कमी केल्याने देखील एलडीएल कोलेस्टेरॉल आणि ट्रायग्लिसराइड्स लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकतो. निरोगी वजन राखण्यासाठी व्यायामासोबतच संतुलित आणि पौष्टिक आहार घेण्यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

संदर्भ

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/JAHA.122.025657

हेही वाचा

How To Reduce Cholesterol Quickly: उच्च कोलेस्ट्रॉल ही अशी स्थिती आहे ज्यामध्ये रक्तात चरबीचे प्रमाण जास्त असते. 'वाईट' कोलेस्ट्रॉल म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या एलडीएलच्या पातळीत वाढ झाल्यामुळे रक्तवाहिन्यांमध्ये अडथळा निर्माण होतो. यामुळे हृदयविकाराचा झटका आणि स्ट्रोकचा धोका वाढतो. कोलेस्ट्रॉलची पातळी नियंत्रित ठेवणे खूप महत्वाचे आहे. यासाठी, आपण काही दैनंदिन सवयींचे पालन करून आणि काही सवयी सोडून संतुलित आरोग्य राखू शकतो. यामुळे शरीरातील वाईट कोलेस्ट्रॉल कमी होण्यास मदत होऊ शकते.

HOW TO REDUCE CHOLESTEROL QUICKLY HABITS TO REDUCE BAD CHOLESTEROL TIPS FOR REDUCE CHOLESTEROL QUICKLY HOW TO REDUCE BAD CHOLESTEROL
निरोगी आहार घ्या (Getty Images)
  • ट्रान्स फॅट्स टाळा: अन्नपदार्थांमध्ये नैसर्गिकरित्या आढळणाऱ्या किंवा हायड्रोजनेशन नावाच्या प्रक्रियेद्वारे सुधारित केलेल्या असंतृप्त चरबींना ट्रान्स फॅट्स म्हणतात. ट्रान्स फॅट्स प्रक्रिया केलेले अन्न, तळलेले पदार्थ आणि बेकरी उत्पादनांमध्ये आढळतात. या ट्रान्स फॅटचे सेवन केल्याने वाईट कोलेस्ट्रॉलची पातळी वाढते आणि चांगल्या कोलेस्ट्रॉलची (HDL) पातळी कमी होते. पेस्ट्री, बेकरी उत्पादने, काही मायक्रोवेव्ह पॉपकॉर्न, तळलेले पदार्थ इत्यादी टाळून तुम्ही वाईट कोलेस्ट्रॉल कमी करू शकता.
HOW TO REDUCE CHOLESTEROL QUICKLY HABITS TO REDUCE BAD CHOLESTEROL TIPS FOR REDUCE CHOLESTEROL QUICKLY HOW TO REDUCE BAD CHOLESTEROL
अ‍ॅव्होकॅडो (Getty Images)
  • मोनोअनसॅच्युरेटेड फॅट्स खा: कोलेस्टेरॉलची पातळी कमी करण्याचा एक उत्तम मार्ग म्हणजे मोनोअनसॅच्युरेटेड फॅट्सचे सेवन वाढवणे. अ‍ॅव्होकॅडो, ऑलिव्ह ऑइल, बदाम, काजू, नट आणि ऑलिव्ह हे निरोगी फॅट्स आहेत जे वाईट कोलेस्टेरॉल कमी करू शकतात आणि हृदयरोगाचा धोका कमी करू शकतात. 2022 च्या एका अभ्यासात असं आढळून आलं की, दररोज एक अ‍ॅव्होकॅडो खाल्ल्याने सहा महिन्यांत अस्वास्थ्यकर कोलेस्टेरॉलची पातळी कमी होऊ शकते. त्यांना असंही आढळून आले की, ज्या लोकांनी दररोज अ‍ॅव्होकॅडो खाल्ले त्यांच्या एकूण कोलेस्टेरॉलमध्ये 2.9 मिलीग्राम/डेसिलिटर (मिग्रॅ/डेसिलिटर) आणि एलडीएल कोलेस्टेरॉलमध्ये 2.5 मिलीग्राम/डेसिलिटर घट झाली.
HOW TO REDUCE CHOLESTEROL QUICKLY HABITS TO REDUCE BAD CHOLESTEROL TIPS FOR REDUCE CHOLESTEROL QUICKLY HOW TO REDUCE BAD CHOLESTEROL
नियमित व्यायाम करा (Getty Images)
  • नियमित व्यायाम: कोलेस्टेरॉलची पातळी नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सक्रिय राहणे आवश्यक आहे. नियमित व्यायाम हा कोलेस्टेरॉलची पातळी सुधारण्याचा एक उत्तम मार्ग आहे. अनेक अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे की, शारीरिक हालचालीमुळे एचडीएलची पातळी वाढते, तर एलडीएल आणि ट्रायग्लिसराइड्स कमी होतात. आठवड्यातून किमान 150 मिनिटे मध्यम ते तीव्र एरोबिक व्यायाम किंवा 75 मिनिटे जोरदार तीव्रतेचा व्यायाम करण्याचा प्रयत्न करा. यामध्ये चालणे, पोहणे, जॉगिंग किंवा सायकलिंगचा समावेश असू शकतो. तुम्ही HIIT (उच्च-तीव्रता अंतराल प्रशिक्षण) सारखे उच्च-तीव्रतेचे व्यायाम देखील करू शकता. तुमच्या आरोग्य आणि तंदुरुस्तीच्या पातळीनुसार व्यायामाची तीव्रता समायोजित करा.
HOW TO REDUCE CHOLESTEROL QUICKLY HABITS TO REDUCE BAD CHOLESTEROL TIPS FOR REDUCE CHOLESTEROL QUICKLY HOW TO REDUCE BAD CHOLESTEROL
लठ्ठपणा कमी करा (Getty Images)
  • निरोगी वजन: लठ्ठपणा कोलेस्टेरॉलच्या पातळीवर नकारात्मक परिणाम करू शकतो. नुकत्याच कण्याचा आलेल्या एक अभ्यासात असं दिसून आलं आहे की, जास्त वजन आणि लठ्ठपणामुळे एलडीएल 'वाईट' कोलेस्टेरॉलची पातळी वाढते. यामुळे शक्य तितकं वजन कमी करा. ५ ते १० टक्के वजन कमी केल्याने देखील एलडीएल कोलेस्टेरॉल आणि ट्रायग्लिसराइड्स लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकतो. निरोगी वजन राखण्यासाठी व्यायामासोबतच संतुलित आणि पौष्टिक आहार घेण्यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

संदर्भ

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/JAHA.122.025657

हेही वाचा

For All Latest Updates

TAGGED:

HOW TO REDUCE CHOLESTEROL QUICKLYHABITS TO REDUCE BAD CHOLESTEROLTIPS FOR REDUCE CHOLESTEROL QUICKLYHOW TO REDUCE BAD CHOLESTEROLHOW TO REDUCE BAD CHOLESTEROL

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.