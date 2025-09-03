ETV Bharat / health-and-lifestyle

भाजीला पर्याय नाही? अशाप्रकारे तयार करा टोमॅटो नारळ चटणी - TOMATO COCONUT CHUTNEY RECIPE

भारतामध्ये चटणीला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.कारण चटणी पदार्थांची विविधता पूर्ण करते. यामुळे पदार्थांना विशिष्ट चव प्रदान होते. जेवणाची चव वाढवण्यासोबतच अनेक चटण्या आरोग्यासाठी देखील फायदेशीर आहेत.

TASTY TOMATO CHUTNEY TOMATO CHUTNEY WITH RAW COCONUT HOW TO MAKE TOMATO COCONUT CHUTNEY TOMATO COCONUT CHUTNEY RECIPE
भाजीला पर्याय नाही? अशाप्रकारे तयार करा टोमॅटो नारळ चटणी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 3, 2025 at 4:09 PM IST

2 Min Read

TOMATO COCONUT CHUTNEY RECIPE: काही लोकांना भातासोबत भाज्यांपेक्षा चटण्या जास्त आवडतात. कोणत्याही चटणीमध्ये थोडे तूप घालून गरम भात खाल्ल्यावर मिळणारा अनुभव अवर्णनीय असतो. संपूर्ण प्रकारच्या चटण्यामध्ये टोमॅटो चटणी अग्रस्थानी आहे. टोमॅटो चटणी वेगवेगळ्या प्रकारे तयार केली जाते. मात्र, यावेळी, हिरव्या नारळासोबत मिसळून ‘टोमॅटो चटणी’ बनवण्याचा प्रयत्न करा, ही नेहमीच्या पद्धतीपेक्षा वेगळी आहे. तसंच ती खायला फार चविष्ट आहे. ही चटणी तांदळाच्या नूडल्ससोबत खाल्ली जाते. शिवाय, ती कमी वेळात कमी घटकांसह सहज तयार करता येते. फक्त जेवणातच नाही तर नाश्त्यात देखील ही चटणी रुचकर लागते. तर, ही स्वादिष्ट टोमॅटो नारळाची चटणी कशी तयार करावी? आता त्यासाठी लागणारे घटक पाहूया.

TASTY TOMATO CHUTNEY TOMATO CHUTNEY WITH RAW COCONUT HOW TO MAKE TOMATO COCONUT CHUTNEY TOMATO COCONUT CHUTNEY RECIPE
नारळ (Getty Images)

आवश्यक साहित्य

  • किसलेला नारळ - एक वाटी
  • मध्यम आकाराचे टोमॅटो - सहा
  • हिरव्या मिरच्या - 10 (आवश्यकतेनुसार)
  • तेल - दोन टेबलस्पून
  • धणे - दोन टेबलस्पून
  • जिरे - एक चमचा
  • मेथी - ½ टीस्पून
  • मोहरी - एक चमचा
  • मिरच्या - 8 ते 10
  • चिंच - थोडीशी
  • मीठ - चवीपुरते
  • हळद - ½ टीस्पून
TASTY TOMATO CHUTNEY TOMATO CHUTNEY WITH RAW COCONUT HOW TO MAKE TOMATO COCONUT CHUTNEY TOMATO COCONUT CHUTNEY RECIPE
लसूण (Getty Images)

तयार करण्याची पद्धत

  • ही चविष्ट चटणी बनवण्यासाठी, प्रथम दोन ताजे नारळाचे डोल घ्या. नंतर त्या नारळाचे लहान आकाराचे तुकडे करा आणि स्वच्छ धुवून बाजूला ठेवा.
  • त्याचप्रमाणे, टोमॅटो स्वच्छ धुवा, त्यांचे मध्यम आकाराचे तुकडे करा आणि बाजूला ठेवा.
TASTY TOMATO CHUTNEY TOMATO CHUTNEY WITH RAW COCONUT HOW TO MAKE TOMATO COCONUT CHUTNEY TOMATO COCONUT CHUTNEY RECIPE
मिरची (Getty Images)
  • आता चुलीवर एक तवा ठेवा आणि त्यात दोन टेबलस्पून तेल घाला आणि ते गरम करा. तेल गरम झाल्यावर त्यात धणे, जिरे, बडीशेप, मोहरी आणि वाढलेल्या मिरच्या घाला आणि ते सर्व मंद आचेवर चांगले परतून घ्या.
  • वरील सर्व साहित्य व्यवस्थित परतल्यानंतर चवीनुसार चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या घाला. तसंच, आधी कापलेल्या कच्च्या नारळाचे तुकडे घाला आणि हिरव्या मिरच्या व्यवस्थित शिजेपर्यंत परतून घ्या.
TASTY TOMATO CHUTNEY TOMATO CHUTNEY WITH RAW COCONUT HOW TO MAKE TOMATO COCONUT CHUTNEY TOMATO COCONUT CHUTNEY RECIPE
टोमॅटो (Getty Images)
  • एकदा ते चांगले शिजले की, संपूर्ण मिश्रण एका प्लेटमध्ये थंड होण्यासाठी ठेवा.
  • नंतर, त्याच पॅनमध्ये थोडे अधिक तेल घाला आणि ते गरम करा. तेल गरम झाल्यावर, आधी कापलेले टोमॅटोचे तुकडे, थोडी चिंच, दोन चमचे मीठ आणि एक चमचा हळद घाला आणि सर्वकाही एकत्र मिक्स करा.
TASTY TOMATO CHUTNEY TOMATO CHUTNEY WITH RAW COCONUT HOW TO MAKE TOMATO COCONUT CHUTNEY TOMATO COCONUT CHUTNEY RECIPE
मसाले (Getty Images)
  • नंतर भांडे झाकून ठेवा आणि टोमॅटो मऊ होईपर्यंत मंद आचेवर शिजवा. ते मऊ झाल्यावर, स्टोव्ह बंद करा आणि थंड होऊ द्या.
  • ते थंड होण्यापूर्वी, एक मिक्सिंग जार घ्या आणि त्यात आधी भाजलेले नारळाचे मिश्रण, चवीनुसार मीठ घाला आणि ते बारीक पेस्ट तयार करा.
  • नंतर, बारीक चिरलेले टोमॅटोचे मिश्रण ग्राउंड मिश्रणात घाला आणि ते ब्रेडक्रंबमध्ये बारीक होईपर्यंत पुन्हा मिसळा.
  • बारीक करताना, पाणी न घालता मिक्सरच्या सहाय्याने बारीक करा. तरच चटणीची चव चांगली येईल.
  • अशा प्रकारे बारीक केल्यानंतर, चटणी एका भांड्यात घ्या आणि बाजूला ठेवा. तयार आहे तुमची टोमॅटो नारळ चटणी. तुम्ही भात, चपाती तसंच आवडत्या नाश्त्यासोबत ती खावू शकता.

हेही वाचा

TOMATO COCONUT CHUTNEY RECIPE: काही लोकांना भातासोबत भाज्यांपेक्षा चटण्या जास्त आवडतात. कोणत्याही चटणीमध्ये थोडे तूप घालून गरम भात खाल्ल्यावर मिळणारा अनुभव अवर्णनीय असतो. संपूर्ण प्रकारच्या चटण्यामध्ये टोमॅटो चटणी अग्रस्थानी आहे. टोमॅटो चटणी वेगवेगळ्या प्रकारे तयार केली जाते. मात्र, यावेळी, हिरव्या नारळासोबत मिसळून ‘टोमॅटो चटणी’ बनवण्याचा प्रयत्न करा, ही नेहमीच्या पद्धतीपेक्षा वेगळी आहे. तसंच ती खायला फार चविष्ट आहे. ही चटणी तांदळाच्या नूडल्ससोबत खाल्ली जाते. शिवाय, ती कमी वेळात कमी घटकांसह सहज तयार करता येते. फक्त जेवणातच नाही तर नाश्त्यात देखील ही चटणी रुचकर लागते. तर, ही स्वादिष्ट टोमॅटो नारळाची चटणी कशी तयार करावी? आता त्यासाठी लागणारे घटक पाहूया.

TASTY TOMATO CHUTNEY TOMATO CHUTNEY WITH RAW COCONUT HOW TO MAKE TOMATO COCONUT CHUTNEY TOMATO COCONUT CHUTNEY RECIPE
नारळ (Getty Images)

आवश्यक साहित्य

  • किसलेला नारळ - एक वाटी
  • मध्यम आकाराचे टोमॅटो - सहा
  • हिरव्या मिरच्या - 10 (आवश्यकतेनुसार)
  • तेल - दोन टेबलस्पून
  • धणे - दोन टेबलस्पून
  • जिरे - एक चमचा
  • मेथी - ½ टीस्पून
  • मोहरी - एक चमचा
  • मिरच्या - 8 ते 10
  • चिंच - थोडीशी
  • मीठ - चवीपुरते
  • हळद - ½ टीस्पून
TASTY TOMATO CHUTNEY TOMATO CHUTNEY WITH RAW COCONUT HOW TO MAKE TOMATO COCONUT CHUTNEY TOMATO COCONUT CHUTNEY RECIPE
लसूण (Getty Images)

तयार करण्याची पद्धत

  • ही चविष्ट चटणी बनवण्यासाठी, प्रथम दोन ताजे नारळाचे डोल घ्या. नंतर त्या नारळाचे लहान आकाराचे तुकडे करा आणि स्वच्छ धुवून बाजूला ठेवा.
  • त्याचप्रमाणे, टोमॅटो स्वच्छ धुवा, त्यांचे मध्यम आकाराचे तुकडे करा आणि बाजूला ठेवा.
TASTY TOMATO CHUTNEY TOMATO CHUTNEY WITH RAW COCONUT HOW TO MAKE TOMATO COCONUT CHUTNEY TOMATO COCONUT CHUTNEY RECIPE
मिरची (Getty Images)
  • आता चुलीवर एक तवा ठेवा आणि त्यात दोन टेबलस्पून तेल घाला आणि ते गरम करा. तेल गरम झाल्यावर त्यात धणे, जिरे, बडीशेप, मोहरी आणि वाढलेल्या मिरच्या घाला आणि ते सर्व मंद आचेवर चांगले परतून घ्या.
  • वरील सर्व साहित्य व्यवस्थित परतल्यानंतर चवीनुसार चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या घाला. तसंच, आधी कापलेल्या कच्च्या नारळाचे तुकडे घाला आणि हिरव्या मिरच्या व्यवस्थित शिजेपर्यंत परतून घ्या.
TASTY TOMATO CHUTNEY TOMATO CHUTNEY WITH RAW COCONUT HOW TO MAKE TOMATO COCONUT CHUTNEY TOMATO COCONUT CHUTNEY RECIPE
टोमॅटो (Getty Images)
  • एकदा ते चांगले शिजले की, संपूर्ण मिश्रण एका प्लेटमध्ये थंड होण्यासाठी ठेवा.
  • नंतर, त्याच पॅनमध्ये थोडे अधिक तेल घाला आणि ते गरम करा. तेल गरम झाल्यावर, आधी कापलेले टोमॅटोचे तुकडे, थोडी चिंच, दोन चमचे मीठ आणि एक चमचा हळद घाला आणि सर्वकाही एकत्र मिक्स करा.
TASTY TOMATO CHUTNEY TOMATO CHUTNEY WITH RAW COCONUT HOW TO MAKE TOMATO COCONUT CHUTNEY TOMATO COCONUT CHUTNEY RECIPE
मसाले (Getty Images)
  • नंतर भांडे झाकून ठेवा आणि टोमॅटो मऊ होईपर्यंत मंद आचेवर शिजवा. ते मऊ झाल्यावर, स्टोव्ह बंद करा आणि थंड होऊ द्या.
  • ते थंड होण्यापूर्वी, एक मिक्सिंग जार घ्या आणि त्यात आधी भाजलेले नारळाचे मिश्रण, चवीनुसार मीठ घाला आणि ते बारीक पेस्ट तयार करा.
  • नंतर, बारीक चिरलेले टोमॅटोचे मिश्रण ग्राउंड मिश्रणात घाला आणि ते ब्रेडक्रंबमध्ये बारीक होईपर्यंत पुन्हा मिसळा.
  • बारीक करताना, पाणी न घालता मिक्सरच्या सहाय्याने बारीक करा. तरच चटणीची चव चांगली येईल.
  • अशा प्रकारे बारीक केल्यानंतर, चटणी एका भांड्यात घ्या आणि बाजूला ठेवा. तयार आहे तुमची टोमॅटो नारळ चटणी. तुम्ही भात, चपाती तसंच आवडत्या नाश्त्यासोबत ती खावू शकता.

हेही वाचा

For All Latest Updates

TAGGED:

TASTY TOMATO CHUTNEYTOMATO CHUTNEY WITH RAW COCONUTHOW TO MAKE TOMATO COCONUT CHUTNEYTOMATO COCONUT CHUTNEY RECIPETOMATO COCONUT CHUTNEY RECIPE

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.