HABITS TO REDUCE SUGAR LEVEL: शारीरिक हालचाली आणि व्यायामाच्या अभावामुळे दिवसेंदिवस आरोग्यविषय अनेक समस्या तोंड वर करू लागल्या आहेत. देशात आणि जगात रक्तदाब आणि मधुमेह यासारख्या दीर्घकालीन आजारांनी ग्रस्त असलेल्या लोकांची संख्या वाढत आहे. या आजारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी औषधं आणि वैद्यकीय चाचण्यांसारखे अनेक प्रयत्न केले जात आहेत. परंतु तज्ञांचं म्हणणं आहे की, लोकांनी वाईट जीवनशैलीत आणि सकाळच्या सवयींमध्ये काही बदल केल्यास या समस्या कमी करता येऊ शकतात. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, सकाळी उठल्यांतर काही सवयींचे पालन केल्याने दिवसभर रक्तातील साखर, रक्तदाब आणि हृदयाचे आरोग्य राखता येऊ शकते.
तज्ञांच्या मते, सकाळी रिकाम्या पोटी अवलंब केलेल्या काही सोप्या सवयी रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित करण्यास, रक्तप्रवाह सुधारण्यास आणि हृदयाचे आरोग्य निरोगी ठेवण्यास मदत करतात. या सवयी केवळ आजारांवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत करत नाहीत तर दिवसभर ऊर्जादायी राहू शकतात. चला तर जाणून घेऊया निरोगी राहण्याचा सवयी.
- ध्यान: सकाळचे ध्यान किंवा श्वासोच्छवासाचे व्यायाम रक्तदाब आणि ताण संप्रेरक कमी करण्यास मदत करतात. दिवसाची सकारात्मक सुरुवात करण्यासाठी हा एक प्रभावी माध्यम आहे. यामुळे लक्षकेंद्रीत करण्यास मदत होऊ शकते. असं मानलं जाते की, ध्यान मज्जासंस्थेचे कार्य सुरळीत करण्यास आणि हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी कार्य सुधारते. तसंच इन्सुलिन संवेदनशीलता वाढवते.
- साखर आणि पॅकेज्ड पदार्थ टाळा: नाश्त्यात जास्त साखर आणि पॅकेज्ड पदार्थ टाळण्याचा सल्ला दिला जातो. कारण ते रक्तातील साखरेची पातळी वाढवतात. असं म्हटलं जातं की, हे पदार्थ इन्सुलिन प्रतिरोधक क्षमता वाढवतात. अनेक अभ्यासातून असं आढळून आलं आहे की, पौष्टिक अन्नासह संतुलित नाश्ता केल्याने उर्जेची पातळी स्थिर राहते आणि हृदयाच्या आरोग्यात योगदान मिळते.
- मॉर्निंग वॉक किंवा हलका व्यायाम: मॉर्निंग वॉक किंवा हलका व्यायाम यासारख्या शारीरिक हालचालींमुळे रक्तप्रवाह सुधारण्यास मदत होते तसंच यामुळे ग्लुकोज चयापचय वाढते. उच्च रक्तदाब आणि मधुमेह असलेल्या रुग्णांसाठी सकाळच्या व्यायामाची शिफारस केली जाते. एनसीबीआय जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे की, नियमित व्यायामामुळे ट्रायग्लिसराइड्स, रक्तदाब आणि इन्सुलिन प्रतिरोध कमी होतो.
- लिंबाच्या रसासह कोमट पाणी: सकाळी रिकाम्या पोटी लिंबाच्या रसासह कोमट पाणी प्यायल्याने शरीरातील विषारी पदार्थ बाहेर टाकण्यास मदत होते. लिंबामध्ये असलेले व्हिटॅमिन सी रक्तदाब कमी करण्यास आणि रक्तातील साखरेची पातळी सुधारण्यास मदत करते. ही सवय चयापचय गतिमान करते आणि एकूण आरोग्यासाठी योगदान देते. एनसीबीआय जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अभ्यासात असं म्हटलं आहे की, लिंबाच्या रसामध्ये आढळणारे फ्लेव्होनॉइड्स रक्तदाब कमी करण्यासाठी सर्वोत्तम आहे.
- भिजलेले बदाम: सकाळी रिकाम्या पोटी रात्रभर भिजवलेले बदाम खाल्ल्याने मॅग्नेशियमसह अनेक आवश्यक पोषक तत्वे मिळतात, ज्यामुळे रक्तदाब नियंत्रित राहण्यास मदत होते. नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनच्या एका अभ्यासानुसार बदाममधील निरोगी चरबी आणि फायबर रक्तातील साखर नियंत्रित करण्यास मदत करतात.
- आवळ्याचा रस: आवळ्याचा रस व्हिटॅमिन सी आणि अँटीऑक्सिडंट गुणधर्मांनी समृद्ध असतो आणि तो रिकाम्या पोटी प्यायल्याने रक्तातील साखरेची पातळी कमी होते. यामुळे इन्सुलिन संवेदनशीलता देखील सुधारते आणि आवळ्याचे दाहक-विरोधी गुणधर्म हृदयाच्या आरोग्यासाठी देखील चांगले असतात.
- दालचिनीचे पाणी: रिकाम्या पोटी हे पाणी पिल्याने इन्सुलिनचे कार्य सुधारण्यास आणि रक्तातील साखरेची पातळी कमी होण्यास मदत होते. त्याचे दाहक-विरोधी गुणधर्म एकूण आरोग्यासाठी योगदान देतात असं म्हटलं जाते.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)