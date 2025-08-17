ETV Bharat / health-and-lifestyle

घरीच तयार करा 'उडपीस्टाइल नारळ चटणी' - UDUPI STYLE NARAL CHUTNEY

जेवण आणि नाश्त्याची चव वाढवण्यासाठी त्यासोबत चटणी असणे आवश्यक आहे. तुम्ही खालील टिप्स वापरून उडिपीस्टाइल चटणी तयार करू शकता.

UDUPI STYLE NARAL CHUTNEY KOBBARA PUDINA CHUTNEY FOR TIFFINS COCONUT MINT CHUTNEY
घरीच तयार करा उडपीस्टाइल नारळ चटणी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 17, 2025 at 7:17 PM IST

2 Min Read

Udupi Style Naral Chutney: नारळ चटणीशिवाय साउथ इंडियन नाश्त्याला रंगत नाही. नारळाची चटणी इतर पदार्थांसोबत देखील खाल्ली जाते. महाराष्ट्रात नारळाच्या वाटाणाचा वापर अनेक पदार्थांत केला जातो. नारळाच्या वाटणामुळे जेवणाची चव वाढतेच शिवाय नारळ खाणं आरोग्यासाठी देखील फायदेशीर आहे. शेंगदाण्याच्या चटणीनंतर नारळाची चटणी सर्वात जास्त प्रमाणात खाल्ली जाते. इडली, डोसा, बोंडा, पोंगनालू आणि उत्तप्पम या नाश्त्याची चव नारळाच्या चटणी शिवाय अपूर्णच. परंतु नेहमी एकाच प्रकारची चटणी खावून घरातील लोक कंटाळतात. परंतु आज आम्ही तुमच्याकरिता उडिपीस्टाइल नारळ चटणीची रेसिपी घेऊन आलोय. नेहमीच्या पद्धतीपेक्षा त्यात थोडा पुदिना घालून केल्यास चटणीची चव द्विगुणीत होते. मसालेदार आणि आंबट चवीने नाश्ता अप्रतिम लागतो. शिवाय ती बनवायला देखील खूप सोपी आहे. चला तर बिलंब न करता चविष्ट उडिपीस्टाइल आणि तोंडाला पाणी आणणारी नारळ पुदिना चटणी कशी तयार करावी हे पाहूया.

UDUPI STYLE NARAL CHUTNEY KOBBARA PUDINA CHUTNEY FOR TIFFINS COCONUT MINT CHUTNEY
नारळ (Getty Images)

आवश्यक साहित्य

  • तेल - 2 चमचे
  • शेंगदाणे - 1 टीस्पून
  • उडद डाळ - 1 टीस्पून
  • जिरे - अर्धा चमचा
  • आल्याचा तुकडा - लहान
  • लसूण पाकळ्या - 5
  • चिंच - थोडीशी
  • पुदिन्याची पाने - आवश्यकतेनुसार
  • हिरव्या मिरच्या - 10
  • फुटाणा डाळ - एक चतुर्थांश कप
  • किसलेला नारळ - 1 कप
  • मीठ - चवीनुसार
UDUPI STYLE NARAL CHUTNEY KOBBARA PUDINA CHUTNEY FOR TIFFINS COCONUT MINT CHUTNEY
पुदिना (Getty Images)

फोडणीकरिता लागणारे साहित्य

  • तेल - 2 टेबलस्पून
  • उडद डाळ- अर्धा चमचा
  • मोहरी - अर्धा चमचा
  • मिरच्या - 2
  • कढीपत्ता - आवश्यकतेनुसार
  • हिंग - ¼ टीस्पून
UDUPI STYLE NARAL CHUTNEY KOBBARA PUDINA CHUTNEY FOR TIFFINS COCONUT MINT CHUTNEY
फुटाळा डाळ (Getty Images)

तयारी पद्धत

  • प्रथम, पुदिन्याची पाने स्वच्छ धुवा आणि थोळावेळ चाळणीत ठेवा.
  • दरम्यान, नारळ किसून घ्या आणि बाजूला ठेवा.
  • स्टोव्ह चालू करा, त्यावर एक कढई ठेवा, तेल घाला आणि गरम करा. तेल गरम झाल्यावर, फुटाणा डाळ आणि उडद डाळ घाला आणि सोनेरी तपकिरी होईपर्यंत तळा.
UDUPI STYLE NARAL CHUTNEY KOBBARA PUDINA CHUTNEY FOR TIFFINS COCONUT MINT CHUTNEY
घरीच तयार करा उडपीस्टाइल नारळ चटणी (ETV Bharat)
  • हे तळले की त्यात जिरे, आल्याचा तुकडा, लसूण पाकळ्या, चिंच आणि हिरव्या मिरच्या घाला आणि थोडा वेळ परतून घ्या.
  • नंतर मिश्रणात पुदिन्याची पाने घाला आणि हलके भाजून घ्या.
  • पुदिन्याची पाने चांगले परतून झाल्यानंतर त्यात किसलेले कच्चे नारळ घाला आणि स्टोव्ह बंद करा. मिश्रण एका प्लेटमध्ये काढून घ्या आणि थंड होऊ द्या.
UDUPI STYLE NARAL CHUTNEY KOBBARA PUDINA CHUTNEY FOR TIFFINS COCONUT MINT CHUTNEY
घरीच तयार करा उडपीस्टाइल नारळ चटणी (ETV Bharat)
  • नारळाचे मिश्रण थंड झाल्यावर ते मिक्सर जारमध्ये घाला. नंतर चवीनुसार मीठ आणि थोडे पाणी घालून बारीक वाटून घ्या आणि एका भांड्यात घ्या.
  • आता फोडणी देण्यासाठी गॅस स्टोव्ह चालू करा त्यावर एक लहान कढई ठेवा आणि त्यात तेल घाला. तेल गरम झाल्यावर, त्यात उडद डाळ आणि मोहरी घाला आणि ते परतून घ्या.
  • मोहरी तपकिरी झाल्यावर त्यात वाढलेल्या मिरच्या, कढीपत्ता आणि हिंग घाला आणि ते परतून घ्या.
  • वरील मिश्रण पूर्वी तयार केलेल्या नारळाच्या मिश्रणात मिसळा.
  • तयार आहे तुमची उडपी स्टाइल नारळाची चटणी तुम्ही सजावटीकरिता त्यावर कोथिंबीर घालून सर्व्ह करु शकता.
UDUPI STYLE NARAL CHUTNEY KOBBARA PUDINA CHUTNEY FOR TIFFINS COCONUT MINT CHUTNEY
घरीच तयार करा 'उडपीस्टाइल नारळ चटणी' (ETV Bharat)

टिप

  • या चटणीसाठी फक्त मूठभर पुदिन्याची पाने पुरेशी आहेत. देठांची गरज नाही.
  • तसंच, नारळाची तपकिरी साल काढून टाका आणि फक्त पांढरे मिश्रण बारीक किसून घ्या.
  • तुम्ही तुमच्या हिशोबानी हिरव्या मिरच्या यात घालू शकता. जर तुम्हाला जास्त तिखट आवडत असेल तर जास्त मिरच्या वापरा.

