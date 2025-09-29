ETV Bharat / health-and-lifestyle

वरण-भात खाऊन कांटाळलात? फक्त काही मिनिटांत तयार करा उड्डपी स्टाईल व्हेज पुलाव

सकाळच्या घाईगडबडीत काही मिनिटांत तयार होणारी डिश म्हणजे पुलाव. आपल्यापैकी अनेक जण आठवड्यातून दोनदा पुलाव तयार करतात.

वरण-भात खाऊन कांटाळलात? फक्त काही मिनिटांत तयार करा उड्डपी स्टाईल व्हेज पुलाव (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 29, 2025 at 7:38 PM IST

2 Min Read
UDUPI STYLE VEG PULAO: पुलाव खाणे सर्वांनाच आवडते. ही एक साधीसोपी आणि पौष्टीक तसंच झटपट तयार होणारी रेसिपी आहे. स्वादिष्ट रायत्यासोबत पुलाव खाल्ल्यास खूप स्वादिष्ट वाटते. व्हेज, चिकन, मटण आणि पोर्क असा एक ना अनेक प्रकारचा पुलाव तयार करता येतो. मात्र दररोज एकाच पद्धतीने पुलाव तयार करणे आणि खाणे कंटाळवाणे वाटते. म्हणूनच आज आम्ही उडुपी स्टाईल व्हेज पुलावची रेसिपी घेऊन आलो आहोत. शिवाय या प्रकारे पुलाव अगदी काही मिनिटांत तयार करता येते. मुले आणि प्रौढ दोघांनाही उडुप्पी स्टाईल पुलाव खायला आवडते. चला विलंब न करता सुपर टेस्टी आणि स्पायसी व्हेज पुलाव कसा बनवायचा ते पाहूया.

तांदूळ (Getty Images)

आवश्यक साहित्य

लवंगा - 4

वेलची - 3

दालचिनी - थोडीशी

बडीशेप - 1 टीस्पून

जिरे - 1 टीस्पून

अननस - 1

मिरपूड - 1 टीस्पून

हिरव्या मिरच्या - 3

धणे - दीड टेबलस्पून

कच्चा नारळ - एक चतुर्थांश कप

कांदा (Getty Images)

तयारी पद्धत

  • प्रथम, मसाल्याच्या पेस्टसाठी, मिक्सर जारमध्ये चार लवंगा, तीन वेलची, थोडी दालचिनी, एक चमचा बडीशेप, एक चमचा जिरे आणि एक स्टार फूल घाला. त्याचप्रमाणे, एक चमचा मिरची, तीन हिरव्या मिरच्या, दीड चमचा धणे आणि एक चतुर्थांश कप कच्चा नारळ घाला आणि बारीक वाटून घ्या. त्यानंतर ही पेस्ट एका भांड्यात घ्या.
  • आता एक कांदा घ्या आणि चांगला बारीक चिरून घ्या.
मसाले (Getty Images)
  • दुसरीकडे, गॅस स्टोव्ह चालू करा, त्यावर एक कढई ठेवा आणि सात चमचे तेल घाला. तेल गरम झाल्यावर, एक बिर्याणी पान आणि एक कप चिरलेला कांदा घाला. कांदे हलके सोनेरी तपकिरी होईपर्यंत परतून घ्या.
  • नंतर त्यात काही पुदिन्याची पाने घालून परतून घ्या. तसंच पूर्वी वाटलेली मसाला पेस्ट घालून परतून घ्या.
  • मसाले तळल्यानंतर त्यात दीड चमचा आलं-लसूण पेस्ट घालून फ्राय करा.
  • तसंच 8 फुलकोबीचे तुकडे, 12 गाजराचे तुकडे, तीन चमचे बीन्स, एक चतुर्थांश कप बटाट्याचे तुकडे आणि अर्धा कप पाणी घाला. आता मध्यम आचेवर गॅस ठेवा आणि 12मिनिटे शिजवा.
  • आता टोमॅटोचे तुकडे, दोन चमचे वटाणे, थोडी धणेपूड घालून मिक्स करा. त्याचप्रमाणे, एक चमचा साखर, चवीनुसार मीठ घाला आणि टोमॅटो मऊ होईपर्यंत शिजवा.
  • टोमॅटो आणि वटाणे शिजले की, त्यात तासभर भिजवलेले दीड कप बासमती तांदूळ घाला आणि मिक्स करा. ते ढवळत सुमारे पाच मिनिटे शिजू द्या.
  • नंतर अडीच कप गरम पाणी, अर्ध्या चमच लिंबाचा रस, पुदिन्याचे काही पानं घालून झाकण ठेवून आणखी पाच मिनिटे शिजवा आणि स्टोव्ह बंद करा.
  • बस्स, गरम गरम उडुपी स्टाईल पुलाव तुमच्या समोर आहे!

