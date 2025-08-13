ETV Bharat / health-and-lifestyle

तयार करा भाजण्याऐवजी भिजलेल्या शेंगदाण्याची चटणी - SOAKED PEANUT CHUTNEY RECIPE

एकाच प्रकारे तयार केलेल्या चटण्या खाणं बहुतांशवेळा कंटाळवानं असते. म्हणून आज आम्ही तुमच्याकरिता एक आगडीवेगळी रेसिपी घेऊन आलोय. वाचा सविस्तर...,

तयार करा भाजण्याऐवजी भिजलेल्या शेंगदाण्याची चटणी (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 13, 2025 at 2:42 PM IST

2 Min Read

Soaked Peanut Chutney Recipe: महाराष्ट्रातच नव्हे तर संपूर्ण भारतात जेवणाची रंगत वाढवण्याकरिता विविध प्रकारच्या चटण्या तयार केल्या जातात. नारळ, लसूण, टोमॅटो, पुदिना, जवस, तीळ आणि नारळ अशा झणझणीत गावरान चटण्या जेवणाची मजा आणखी वाढवतात. साउथ इंडियन म्हणा की नॉर्थ इंडियन सर्वांच्या जेवणात एक पदार्थ असतोच असतो तो पदार्थ म्हणजे चटणी. इडली, डोसा, वडा, उत्तप्पम, समोसा, ढोकळा किंवा पराठा या प्रत्येक पदार्थांची चव खुलवण्यासाठी चटणी दिली जाते. यापैकी सर्वच पदार्थ चटणीशिवाय खाणे अधुरेच आहे. परंतु आपण सहसा दक्षिणात्य पदार्थांसोबत शेंगदाणा चटणी तयार करतो. जेव्हा चटणीमध्ये हे पदार्थ बुडवून खाल्ले जातात तेव्हा त्या पदार्थाला अधिक चव प्रदान होते. आतापर्यंत तुम्ही भाजलेल्या शेंगदाण्याची चटणी खाल्ली असेल. आज आम्ही तुमच्याकरिता शेंगदाणा चटणीची आगडीवेगळी रेसिपी घेऊन आलोय. या चटणीकरिता शेंगदाणे भिजवून ठेवावे लागतात. चला तर विलंब न करता भिजलेल्या शेंगदाण्याची चटणी कशी तयार करावी ते पाहूया.

शेंगदाणा (Getty Images)

आवश्यक साहित्य

वाटाणे - 1 कप

नारळाचे तुकडे - एक चतुर्थांश कप

हिरव्या मिरच्या - 8

जिरे - 1 टीस्पून

लसूण पाकळ्या - 6

आल्याची पेस्ट - थोडीशी

धणे - आवश्यकतेनुसार

चिंच - थोडीशी

मीठ - चवीनुसार

नारळ (Getty Images)

फोडणीकरिता लागणारे साहित्य

तेल - 2 चमचे

मोहरी - अर्धा चमचा

जिरे - अर्धा चमचा

शेंगदाणे - अर्धा चमचा

काळे हरभरे - अर्धा चमचा

कढीपत्ता - 2 कोंब

मिरच्या - 2

लसूण पाकळ्या - 4

फोडणी (Getty Images)

कृती

  • अतिशय चविष्ट आणि निरोगी शेंगदाणा चटणी तयार करण्यासाठी प्रथम एका भांड्यात एक कप शेंगदाणे घ्या ते पाण्याने स्वच्छ धूवुन घ्या.
  • शेंगदाण्यात पाणी घालून रात्रभर किंवा 8 तास भिजत ठेवा
  • शेंगदाणे चांगले भिजल्यानंतर त्यातील पाणी काढून घ्या आणि पुन्हा शेंगदाणे स्वच्छ धुवून घ्या.
  • आता भिजलेले शेंगदाणे, नारळाचे तुकडे, हिरव्या मिरच्या, जिरे, लसूण पाकळ्या, धेणे आणि चिंच मिक्सर जारमध्ये घाला आणि बारीक वाटून घ्या.
  • नंतर चवीनुसार मीठ आणि थोडं पाणी घालून शक्य तितके बारीक वाटून घ्या आणि एका भाड्यात काढा.
  • आता स्टोव्ह चालू करा त्यावर एक कढई ठेवा आणि त्यात तेल घाला. तेल गरम झाल्यावर त्यात मोहरी, जिरे, उडीद घालून परतून घ्या.
  • ते थोडेसे तळले की, त्यात लसणाच्या पाकळ्या घालून थोडा वेळ परतून घ्या.
  • शेवटी वाळलेल्या मिरच्या आणि कढीपत्ता घाला तेही कुरकुरीत होईपर्यंत परतू घ्या.
शेंगदाणा चटणी (Getty Images)

टिप

  • चटणी जितकी जास्त वेळ भिजवली जाईल तितकी ती चविष्ट होईल. म्हणून, शेंगदाणे जास्त वेळ भिजवून ठेवा. जर तुम्हाला ही चटणी सकाळी बनवायची असेल तर ती आदल्या रात्री शेंगदाणे भिजवून ठेवणे पुरेसे आहे. जर तुम्हाला ती संध्याकाळी बनवायची असेल तर त्याच दिवशी सकाळी भिजवून ठेवणे पुरेसे आहे.
  • तुम्ही त्यात हिरव्या मिरच्याही घालू शकता.
  • जर तुम्हाला चिंच नको असेल तर चटणी अधिक स्वादिष्ट बनवण्यासाठी तुम्ही लिंबाचा रस घालू शकता.
  • ही चटणी तुम्ही चपाती किंवा भातासोबत मिसळून देखील खावू शकता.

ETV Bharat Logo

