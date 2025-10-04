ETV Bharat / health-and-lifestyle
पौष्टीक नाश्त्याच्या शोधात आहात? ट्राय करून पहा मखाना चाट
चाट खाणं कुणाला आवडत नाही. आपल्यापैकी अनेक लोक मुरमुरा चाट खातात. परंतु तुम्ही कधी मखाना चाट ट्राय केली आहे काय? वाचा सविस्तर..,
Published : October 4, 2025 at 5:42 PM IST
MAKHANA CHAT: आरोग्याचा खजिना मानल्या जाणाऱ्या माखानाला फॉक्स नट किंवा कमळाचे बीज असंही म्हणतात. हा एक आरोग्यदायी आणि पौष्टीक स्नॅक आहे. उपवासादरम्यान बहुतांश लोक मखाना खातात. सुकामेवा आणि नट्स यापैकी माखाना हा एक असा पदार्थ आहे जो गोड आणि नमकीन दोन्ही प्रकारे तयार करता येतो. मखाना पौष्टीक गुणधर्मांनी समृद्ध आहे, मखान्यामध्ये पोटॅशियम, मॅग्नेशियम, लोह, फॉस्फरस, जस्त, फायबर इत्यादी मुबलक प्रमाणात आढळतात. मखान्यामध्ये फायबर जास्त आणि कमी कॅलरीज असतात म्हणून त्याच्या कमी सेवनाने देखील जास्त काळ पोट भरलेलं असते. यातील कॅल्शियम हाडे मजबूत करण्यात मदत करु शकते. परंतु आपल्यापैकी बऱ्याच जणांना मखाना खाणं आवडत नाही. अशा लोकांसाठी आज आम्ही एक हेल्थी रेसिपी घेऊन आलोय. ती म्हणजे मखाना चाट. मखाना चाट घरातील लहानांपासून मोठे मोठ्या आवडीनं खाणं पसंत करतील. चला तर विलंब न करता स्वादिष्ट मखाना चाट कसं तयार करावं ते जाणून घेऊया.
आवश्यक साहित्य
- मखाना - 2 कप
- तेल - 2 टेबलस्पून
- शेंगदाणे - एक चतुर्थांश कप
- तूप - 1 टेबलस्पून
- मिरची पावडर - 2 टेबलस्पून
- हळद - ¼ टेबलस्पून
- जिरे पावडर - 1 टेबलस्पून
- मीठ - चवीनुसार
- कांदे - 2
- टोमॅटो - 1
- चाट मसाला - 1 टेबलस्पून
- हिरव्या मिरच्या - 2
- लिंबाचा रस - आवश्यकतेनुसार
- कोथिंबीर - आवश्यकतेनुसार
तयार करण्याची पद्धत
- सर्वप्रथम गॅस स्टोव्ह चालू करा, त्यावर एक तवा ठेवा आणि मखाना घाला. मखाना मंद आचेवर चांगला परतून घ्या
- जेव्हा मखाना हलका रंग येईल आणि कुरकुरीत होईल तेव्हा तो प्लेटमध्ये काढा.
- त्याच पॅनमध्ये तेल घाला. त्यात शेंगदाणे घाला आणि मंद आचेवर तळा. शेंगदाणे व्यवस्थित फ्रॉय झाले की दुसऱ्या भांड्यात काढा.
- त्याच पॅनमध्ये तूप घाला आणि नंतर १ टेबलस्पून मिरची पावडर, हळद, भाजलेले जिरे पावडर आणि थोडे मीठ घालून एक मिनिट परतून घ्या.
- नंतर तळलेला मखाना घाला आणि सर्व मसाले मिसळेपर्यंत मिक्स करा.
- दरम्यान, कांदे, हिरव्या मिरच्या, टोमॅटो आणि कोथिंबीर बारीक चिरून घ्या.
- एका रुंद मिक्सिंग बाऊलमध्ये कांदा, हिरव्या मिरच्या, टोमॅटो पेस्ट, मिरची पावडर, चवीनुसार मीठ आणि चाट मसाला घाला आणि मिक्स करा.
- नंतर लिंबाचा रस, तळलेले शेंगदाणे आणि कोथिंबीर घाला आणि सर्वकाही एकत्र होईपर्यंत पुन्हा मिसळा.
- शेवटी, त्यात तळलेले मखाना घाला आणि चांगले मिसळा.
- बस्स तयार आहे हेल्थी मखाना चाट