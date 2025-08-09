hotel style red tomato chutney: हॉटेल्स आणि नाश्ता पॉईंटवर इडली, वडा आणि डोशासोबत शेंगदाणा चटणी सर्व्ह केली जाते. चटणी कोणत्याही कंटाळवाण्या पदार्थाला चव प्रदान करते. जर तुम्हालाही चटणी खाण्याची इच्छा होत असेल तर टोमॅटो चटणी उत्तम आहे. दक्षिण भातात कढीपत्ता आणि मोहरी घालून टोमॅटो चटणी तयार केली जाते. तर उत्तर भारतात मसालेदार चटणी तयार केली जाते. चवीला आंबट आणि मसालेदार चटणी खाणं सर्व पसंत करतात. गरमागरम भातासोबत टोमॅटो चटणी खाणं अनेकांना आवडते. तसंच घरी भाजीला पर्याय नसेल तर हमखास टोमॅटो चटणी तयार केली जाते. शेंगदाणा चटणीपेक्षा इडली डोसासोबत टोमॅटो चटणी खूप चविष्ट लागते. तुम्ही भजी, समोसा, पराठा, कचोरी, इडील, डोसा, मेदू वड्यासोबत टोमॅटो चटणी खावू शकता. जेवण आणि नाश्त्याला झणझणीत आणि आबंड चटणी जेवणाची रंगत वाढवते. ही चटणी केवळ चविष्ट नसून त्यात व्हिटॅमिस सी देखील पूरेशा प्रमाणात आढळते. व्हिटॅमिन सी रोगप्रतिकार शक्ती मजबूत करण्यासाठी उत्तम मानले जाते. चला ही टोमॅटो चटणी सोप्या पद्धतीने कशी बनवायची ते पाहूया!
टोमॅटो चटणी बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य
- कांदा-1
- लाल टोमॅटो - 1/2 किलो
- किसलेले कच्चे नारळ - ¼ कप
- लसूण - 6
- तेल - आवश्यकतेनुसार
- मिरच्या - 8
- मीठ - चवीनुसार
- कोथिंबीर - चवीनुसार
- हळद - एक चतुर्थांश चमचा
- कढीपत्ता - चवीनुसार
टोमॅटो चटणी फोडणीकरिता लागणारे साहित्य
- 2 टेबलस्पून - तेल
- मोहरी - ¼ टीस्पून
- एक चतुर्थांश चमचा - जिरे
- अर्धा चमचा - काळी मिरी
- अर्धा चमचा - शेंगदाणे
- कढीपत्ता - चवीनुसार
- मिरच्या - 3
- एक चतुर्थांश चमचा - हिंग
टोमॅटो चटणी बनवण्याची पद्धत
- सर्वप्रथम चटणीकरिता लागणारे साहित्य जसे की, कांदा आणि टोमॅटो स्वच्छ धुवून घ्या.
- कांदा आणि टोमॅटो मध्यम आकारात चिरून घ्या बाजूला ठेवा
- तसंच लसूण सोलून बाजलू ठेवा
- आता गॅसवर एक पॅन ठेवा त्यात 1 टेवबलस्पून तेल घाला आणि गरम करा. तेल गरम झाल्यानंतर त्यात वाढलेल्या मिरच्या,सोललेला लसूण, कांदा आणि टोमॅटो घालून परतून घ्या.
- मिश्रणात चवीनुसार मीठ, 1/4 चमचा हळद घालून परतून घ्या. टोमॅटोचे तुकडे मऊ झाले की, 1/4 कप किसलेले नारळ, कढीपत्ता आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर घाला आणि पुन्हा परतून घ्या.
- टोमॅटो शिजले की, स्टोव्ह बंद करा आणि मिश्रण पूर्णपणे थंड होऊ द्या. नंतर टोमॅटोचे मिश्रण एका मिक्सिंग बाऊलमध्ये घ्या. त्यात चवीनुसार मीठ आणि थोडे पाणी घालून बारीक करा.
- ही वाटलेली चटणी एका भांड्यात घ्या. आता टोमॅटो चटणीसाठी, गॅसवर एक कढई ठेवा आणि त्यात २ टेबलस्पून तेल घाला आणि गरम करा.
- तेल गरम झाल्यावर, मोहरी, जिरे, काळे उडीद आणि बेसन प्रत्येकी अर्धा चमचा किंवा एक चतुर्थांश चमचा घाला आणि परतून घ्या. हे परत्यानंतर त्यात कढीपत्ता, सुक्या मिरच्या आणि एक चतुर्थांश चमचा हिंग घाला आणि मिक्स करा.
- आता मिश्रणात शेवटी टोमॅटोची चटणी घाला आणि मिक्स करा. तयार आहे स्वादिष्ट टोमॅटोची चटणी.