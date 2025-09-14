ETV Bharat / health-and-lifestyle

अशाप्रकारे तयार करा 'झणझणीत आणि ज्युसी रेस्टॉरंट स्टाईल गार्लिक चिकन रोस्ट'

चिकन खाणं आपल्यापैकी अनेकांना आवडते. विविध प्रकारे चिकन तयार करणे आणि त्याचा आस्वाद घेण्याचा आनंद जणू वेगळाचं असतो.

अशाप्रकारे तयार करा झणझणीत आणि ज्युसी रेस्टॉरंट स्टाईल गार्लिक चिकन रोस्ट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 14, 2025 at 2:12 PM IST

GARLIC CHICKEN ROAST RECIPE: मांसाहारी पदार्थांमध्ये चिकनचा वेगळा चाहता वर्ग आहे. यासोबतच, लोकांना करी, फ्राय, सूप तसंच चिकनपासून इतर पदार्थ खायला आवडतात. म्हणूनच बहुतेक लोक रविवारी इतर काम न करता सर्वात आधी चिकनची दुकानं गाठतात. तसंच जेव्हा खाण्याची इच्छा होते तेव्हा चिकन घेतात आणि त्याचा आस्वाद घेतात. परंतु अनेकांना रेस्टॉरंट स्टाईल चिकनचे विविध पदार्थ तयार करणं कठीण काम वाटते. परंतु तुम्ही आता टेंशन घेऊ नका आज आम्ही तुमच्याकरिता रेस्टॉरंट स्टाईल गार्लिक चिकन रेसिपी घेऊन आलोय. चिकनने बनवलेल्या नेहमीच्या रेसिपींऐवजी, हे रेस्टॉरंट स्टाईल गार्लिक चिकन रोस्ट तुम्ही बनवू शकता. ही रेसिपी अगदी सोपी असून घरात सहज उपलब्ध असलेल्या साहित्यापासून तयार केली जाऊ शकते. मसालेदार आणि चविष्ट गार्लिक चिकन रोस्ट मुलांना आणि प्रौंढानाही आवडते. ही रेसपी भात, पुलाव, चपाती, पराठा इत्यादींसाठी परिपूर्ण आहे.

चिकन (Getty Images)

आवश्यक साहित्य

  • चिकन मॅरीनेट करण्यासाठी लागणारे साहित्य
  • कांदे - 4 (मोठे)
  • चिकन - ३/4 किलो
  • मीठ - 3/4 चमचे
  • हळद - ¼ टीस्पून
  • मिरची - 1टीस्पून
  • चिकन मसाला - 1 टीस्पून
  • गरम मसाला - 1टीस्पून
  • आलं लसूण पेस्ट - 1 टीस्पून
  • दही - अर्धा कप
  • वितळलेले लोणी - 1टेबलस्पून
दही (Getty Images)

पेस्टसाठी

  • लसूण पाकळ्या - 10
  • मिरची - चवीनुसार
  • जिरे - अर्धा चमचा
  • नारळ पावडर - 2 टेबलस्पून
कांदे (Getty Images)

फोडणीकरिता लागणारे साहित्य

  • बटर - 1 टेबलस्पून
  • दालचिनी - लहान
  • लवंग - 2 नग
  • वेलची - 2 नग
  • हिरव्या मिरच्या - 2
  • कढीपत्ता - आवश्यकतेनुसार
  • कोथिंबीर - आवश्यकतेनुसार
मसाले (Getty Images)

तयार करण्याची पद्धत

  • सर्वप्रथम चिकन स्वच्छ धुवून घ्या. धुतलेलं चिकन एका बाऊलमध्ये ठेवा.
  • आता गॅसवर एक पॅन ठेवा. त्यात तेल घाला आणि गरम तेलात कांदे तळून घ्या. तळलेले कांदे एक कप आकाराचे असल्याची खात्री करा.
  • एका मिक्सिंग बाऊलमध्ये, स्वच्छ केलेले चिकन, मीठ, मिरची पावडर, हळद, चिकन मसाला, गरम मसाला, आलं-लसूण पेस्ट, दही, अर्धा कप तळलेले कांदे, वितळलेले बटर घाला, सर्व मसाले चिकन मिक्स करा आणि बाजूला ठेवा.
तिखट (Getty Images)
  • लसूण पेस्ट बनवण्यासाठी, सोललेल्या लसूण पाकळ्या, मिरची पावडर, जिरे, नारळ पावडर आणि अर्धा कप चिरलेला कांदा मिक्सर जारमध्ये घाला, बारीक वाटून घ्या आणि बाजूला ठेवा.
  • 10 मिनिटांनंतर, गॅसस्टोव्ह चालू करा, त्यावर जाड तळाचा पॅन ठेवा आणि बटर घाला.
  • बटर वितळले की, दालचिनी, वेलची आणि लवंगा घाला आणि एक मिनिट परतून घ्या.
  • नंतर मॅरीनेट केलेले चिकन घाला आणि 5 मिनिटं मोठ्या आचेवर, अधूनमधून ढवळत, चिकन हलके तपकिरी होईपर्यंत परतून घ्या.
  • चिकन हलके तपकिरी झाल्यानंतर त्यात अर्धा कप पाणी घाला, झाकण ठेवा आणि मध्यम आचेवर शिजू द्या.
लसूण (Getty Images)
  • एकदा चिकन शिजलं आणि पाणी पूर्णपणे नष्ट झाल्यास, कढीपत्ता आणि हिरव्या मिरच्या घाला आणि आणखी दोन मिनिटे परतून घ्या.
  • आता पूर्वी बारीक केलेलं लसूण पेस्ट घाला, सर्वकाही एकत्र होईपर्यंत मिसळा आणि आणखी 5 मिनिटे मंद आचेवर शिजवा.
  • तेल वरती तरंगल्यावर, शेवटी कोथिंबीर घाला आणि सर्व्ह करा. अतिशय चविष्ट लसूण चिकन रोस्ट तयार आहे. जर तुम्हाला ते आवडत असेल तर ते देखील वापरून पहा.
झणझणीत आणि ज्युसी रेस्टॉरंट स्टाईल गार्लिक चिकन रोस्ट (ETV Bharat))
  • टिप: चिकनची चव ते कसे मॅरीनेट केले जाते यावर अवलंबून असते. म्हणून, चिकन शक्य तितका जास्त वेळ मॅरीनेट करा आणि बाजूला ठेवा.
  • लसूण बारीक करताना, तुमच्या चवीनुसार पुरेशी मिरची पावडर घाला. चिकन मॅरीनेट करताना थोडेसे घालत असल्याने, लसूण बारीक करताना उरलेले मिरची पावडर घालणे चांगले.
  • जर चिकन बटरमध्ये व्यवस्थित तळले नसेल तर त्याचा वास येऊ शकतो. म्हणून, ते चांगले शिजवले पाहिजे.
  • चिकनचे तुकडे शिजल्यानंतरच लसूण पेस्ट घालावी, कारण ते जास्त वेळ तेलात शिजवल्याने चव बदलते.

