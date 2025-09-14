ETV Bharat / health-and-lifestyle
विकेंडला चिकन खाण्याचा बेत आहे! घरीच तयार करा झणझणीत केरळ स्टाईल चिकन करी
नॉन-व्हेज प्रेमी विकेंडला चिकन, मटन, फिश यापैकी एक न खाता राहू शकत नाही. आज आम्ही चिकनप्रेमींकरिता केरळ स्टाईल चिकन रेसिपी घेऊन आलोय.
Published : September 14, 2025 at 10:52 AM IST
kerala Style chicken curry: मांसाहारी प्रेमींना वीकेंड येण्यापूर्वी एक खास रेसिपी ट्राय करायची असते. बहुतेकांना नियमित चिकन डिशेसपेक्षा नवीन चव हवी असते. अशा लोकांसाठी, आम्ही एक खास रेसिपी घेऊन आलोय. ती म्हणजे केरळ स्टाईल ‘चिकन करी’. या चिकन करीची चव नेहमीच्या रेसिपींपेक्षा वेगळी असते आणि गरमागरम भात आणि चपातीसह चांगली लागते. शिवाय, हवामानही थंड असल्याने, खास मसाल्याच्या पेस्टचा वापर करून बनवलेली ही चिकन करी मसालेदार आणि स्वादिष्ट असते. तसंच केरळ स्टाईल चिकन करी तयार करण्यासाठी जास्त घटकांची आवश्यकता नसते. तर, मल्याळी लोकांना आवडणाऱ्या या स्वादिष्ट चिकन करीसाठी कोणते घटक आवश्यक आहेत? आता ते कसे तयार करायचे ते पाहूया.
आवश्यक साहित्य
- 1 किलो - चिकन
- दोन चमचे - मिरची पावडर
- दोन चमचे - मिरपूड पावडर
- मीठ - आवश्यकतेनुसार
- एक चमचा - हळद
- अर्धा चमचा - लिंबाचा रस
- कोथिंबीर - आवश्यकतेनुसार
- आठ - मिरची
- दालचिनी- दोन इंचाचे तुकडे
- दोन कप - बारीक कापलेला कांदा
- दोन चमचे - आले लसूण पेस्ट
- कढीपत्ता
- पुरेसे - तेल
- दोन कप - नारळाचे दूध
तयार करण्याची पद्धत
- ही वैविध्यपूर्ण आणि चविष्ट चिकन करी तयार करण्यासाठी, सर्वप्रथम चिकन स्वच्छ धुवून घ्या आणि धुतलेले चिकन एका मिक्सिंग बाऊलमध्ये ठेवा, त्यात चवीनुसार मीठ, मिरची पावडर, हळद, लिंबाचा रस आणि मिरपूड घाला आणि चांगले मिसळा जेणेकरून सर्व घटक चिकनवला चिकटतील. अशाप्रकारे मॅरीनेटकरिता अर्धा तास झाकून बाजूला ठेवा.
- चिकन मॅरीनेट होईपर्यंत रेसिपीसाठी आवश्यक प्रमाणात नारळाचे दूध आणि कांद्याची पेस्ट तयार करा आणि तयार ठेवा.
- नंतर, गॅसस्टोव्हवर एक लहान आकाराचा पॅन ठेवा त्यात धणे, दालचिनी आणि चार वाढलेल्या मिरच्या भाजून घ्या. हे मिश्रण थोडं थंड झाल्यावर, त्यांना मिक्सर जारमध्ये घ्या, थोडे पाणी घाला, त्यांना बारीक करून गुळगुळीत पेस्ट बनवा आणि बाजूला ठेवा.
- आता, चिकन करी तयार करण्यासाठी, गॅसस्टोव्हवर एक कढई ठेवा, त्यात तेल घाला आणि ते गरम करा.
- तेल गरम झाल्यावर, पूर्वी चिरून घेतलेला बारीक कांदा आणि आलं-लसूण पेस्ट घाला आणि कांद्याचा रंग बदलेपर्यंत परतून घ्या. कांदे चांगले तपकिरी झाल्यावर, मॅरीनेट केलेले चिकन मिश्रण घाला आणि सर्वकाही चांगले मिसळेपर्यंत मिसळा.नंतर झाकण ठेवून मध्यम आचेवर सहा ते सात मिनिटे शिजवा, अधूनमधून ढवळत राहा.
- आता चिकनमध्ये नारळाचे दूध आणि पूर्वी तयार केलेली खास मसाल्याची पेस्ट घाला आणि एकदा चांगले मिसळा जेणेकरून संपूर्ण मिश्रण एकत्र होईल. आता झाकण ठेवून आणखी दहा मिनिटे शिजवा, अधूनमधून ढवळत राहा, जोपर्यंत चिकनचे तुकडे मऊ होत नाहीत आणि तेल वेगळे होत नाही.
- दरम्यान, दुसऱ्या बर्नरवर एका लहान पॅनमध्ये थोडे तेल गरम करा आणि नंतर उरलेल्या मिरच्या आणि कढीपत्त्याचा तडका द्या. चिकन चांगले शिजले की, शेवटी ही मिरच्या आणि कढीपत्त्याचा तडका घाला आणि चांगले मिसळा. बस्स, तुमची केरळ स्टाईलमधील मसालेदार, चविष्ट ‘चिकन करी’ तयार आहे!