शेंगदाण्याची चटणी खाऊन कंटाळा आलाय अशाप्रकारे तयार करा काश्मीर स्टाईल अक्रोड चटणी

अक्रोड खाणं आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर आहे. त्यात शरीराला ऊर्जा देणारे अनेक पोषक घटक आढळतात.

अशाप्रकारे तयार करा कश्मीर स्टाईल अक्रोड चटणी (enadu)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 27, 2025 at 5:15 PM IST

2 Min Read
Kashmir style walnut chutney: हिवाळा असो वा उन्हाळा प्रत्येक ऋतूमध्ये लोक विविध प्रकारच्या चटण्या तयार करतात आणि जेवणासोबत त्यांच्या आस्वाद घेतात. नारळ, शेंगदाणा, टोमॅटो, पुदिना, पालक, अद्रक, गोंगुला चटणी सर्वांना ट्राय केली असेलच परंतु तुम्ही कधी ड्रायफ्रूटची चटणी ट्राय केली आहे काय. तर आज आम्ही तुमच्याकरिता अक्रोड चटणीची रेसिपी घेऊन आलोय. अक्रोड खाल्ल्याने हृदय, मेंदू आणि त्वचा निरोगी राहते. वजन व्यवस्थापनातही अक्रोड महत्त्वाची भूमिका बजावतो. तसंच हिवळ्यात अक्रोड खाणं खूप फायदेशीर मानलं जातं. अक्रोडला सुक्या मेव्याचा राजा देखील म्हणतात. बहुतांश लोक अक्रोड थेट किंवा भिजवून खातात. परंतु अक्रोडची चटणी देखील खुप चांगली लागते. चटणीची अद्भुत चव लहानांसोबत मोठ्यांनादेखील दिवाना करेल. जे लोक नेहमी नाश्त्यासाठी विविध प्रकारच्या चटण्या ट्राय करतात त्यांनी या विकेंडला नक्की अक्रोडाची चटणी ट्राय करावी.

अक्रोड (Getty Images)

आवश्यक साहित्य

  • अक्रोड - 1 कप
  • तेल - 2 चमचे
  • पुदिन्याची पाने - एक चतुर्थांश कप
  • मीठ - चवीनुसार
  • किसलेला कच्चा नारळ - 3 चमचे
  • कोथिंबीरची पाने - आवश्यकेनुसार
  • हिरव्या मिरच्या - 8
  • जिरा - अर्धा चमचा
  • आले - एक लहान तुकडा
  • लसूण - 4 पाकळ्या
मिरची (Getty Images)

फोडणीकरिता लागणारे साहित्य

  • तेल - 2चमचे,
  • मोहरी - अर्धा चमचा
  • शेंगदाणे - अर्धा चमचा
  • उडद - अर्धा चमचा
  • जिरा - अर्धा चमचा
  • मिरची - 1
  • कढीपत्ता - आवश्यकतेनुसार
पुदिना आणि कोथिंबीर (Getty Images)

तयार करण्याची पद्धत

  • सर्वप्रथन स्टोव्ह चालू करा, त्यावर एक पॅन ठेवा, त्यात तेल घाला आणि ते गरम करा. तेल हलके गरम झाल्यावर, अक्रोड घाला आणि मंद आचेवर सोनेरी तपकिरी होईपर्यंत भाजून घ्या आणि थंड होण्यासाठी प्लेटमध्ये काढा.
  • त्याच तेलात पुदिन्याची पाने आणि हिरव्या मिरच्या घालून परतून घ्या. ते व्यवस्थित फ्राय झाले की गॅस बंद करा आणि बाजूला ठेवा.
  • थंड केलेले अक्रोड आणि हिरव्या मिरच्या मिक्सर जारमध्ये घाला. नंतर त्यात किसलेले नारळ, चवीनुसार मीठ, आलं, लसूण पाकळ्या आणि जिरे घाला आणि एकदा बारीक करा.
मसाले (Getty Images)
  • नंतर कोथिंबीर घाला, थोडे थोडे पाणी घाला, बारीक वाटून घ्या आणि एका भांड्यात घ्या.
  • मसाला तयार करण्यासाठी, स्टोव्ह चालू करा, त्यावर कढई ठेवा आणि तेल घाला. गरम झालेल्या तेलात मोहरी , जिरे, बेसन आणि उडद डाळ टाका आणि ते परतून घ्या.
  • वरील मिश्रण व्यवस्थित परतल्यानंतर त्यात वाळलेल्या मिरच्या आणि कढीपत्ता घाला, कुरकुरीत होईपर्यंत परतून घ्या आणि स्टोव्ह बंद करा.
  • आधी वाटलेल्या चटणीत चिंचेचा गर घाला आणि मिक्स करा. चविष्ट अक्रोडाची चटणी तयार आहे. जर तुम्हाला रेसिपी आवडली असेल तर घरी एकदा नक्की ट्राय करून पहा.

