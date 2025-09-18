ETV Bharat / health-and-lifestyle

कर्नाटक स्टाईल टोमॅटो चटणी; जेवणाची चव द्विगुणीत करण्यासाठी सर्वोत्तम

ऋतू कोणताही असो टोमॅटो चटणी जेवणाची रंगत वाढवण्यात कसलीच कसर सोडत नाही. चला तर जाणून घेऊया कर्नाटक स्टाईल टोमॅटो चटणी कशी तयार करावी.

कर्नाटक स्टाईल टोमॅटो चटणी; जेवणाची चव द्विगुणीत करण्यासाठी सर्वोत्तम (ETV Bharat)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 18, 2025 at 1:35 PM IST

2 Min Read
KARNATAKA STYLE TOMATO CHUTNEY: भारतीय थाळीमध्ये चटणीला विशेष स्थान आहे. त्यातही टोमॅटो चटणी असली की जेवणाची चव द्विगुणीत होते. टोमटोच्या चटणी सोबत दोन घास जास्त जेवण जातं. उत्तर भारतापासून ते दक्षिण भारतापर्यंत सर्वांच्या ताटात वेगवेगळ्या प्रकारच्या चटण्या हमखास असतात. प्रत्येक ऋतूमधील विविध प्रकारच्या चटण्या जेवणाची रंगत वाढवतात. उन्हाळ्या बहुतांश लोक कैरी आणि पुदिना चटणी खाणं पसंत करतात तर हिवाळ्यात लसूण, आवळा, पेरु, मुळा यासारख्या चटण्या खाल्ल्या जातात. परंतु सर्व चटण्यांमध्ये टोमॅटो चटणी खाणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे. घरात एखाद्याला एखादी भाजी आवडली नाही तर, पटकन टोमॅटो चटणी तयार केली जाते. कारण टोमॅटो चटणी तयार करण्यास वेळ देखील कमी लागतो. परंतु तुम्ही कधी कर्नाटक स्टाइल टोमॅटो चटणी ट्राय केली काय? या पद्धतीनं तयार केलेली टोमॅटो चटणी अतिशय चविष्ट तर लागतेच शिवाय ती सहज तयार देखील होते.

टोमॅटो (Getty Images)

आवश्यक साहित्य

  • तेल - २ टेबलस्पून
  • उडद डाळ - १ टेबलस्पून
  • शेंगदाणे - १ टेबलस्पून
  • जिरे - १ टीस्पून
  • मोहरी - १ टीस्पून
  • लसूण - १० पाकळ्या
  • मिरच्या -१०
  • कांदे - २
  • टोमॅटो - ४
  • मीठ - चवीनुसार
  • चिंच - चवीनुसार
कांदा (Getty Images)

तयार करण्याची पद्धत

  • सर्वात आधी टोमॅटो स्वच्छ धुवून चिरून घ्या. तसंच कांदे देखील चिरून बाजूला ठेवा.
  • आता एक पॅन गरम करा आणि त्यात दोन टेबलस्पून तेल घाला. तेल गरम झाल्यावर, एक टेबलस्पून उडीद, एक टेबलस्पून हरभरा, एक टीस्पून जिरे, एक टीस्पून मोहरी, काही लसूण पाकळ्या आणि वाढल्या मिरच्या घाला आणि एक मिनिट परतून घ्या.
मसाले (Getty Images)
  • नंतर चिरलेला कांदा घाला आणि कांद्याचा रंग बदलेपर्यंत परतून घ्या.
  • आता त्यात चिरलेले टोमॅटोचे चवीनुसार मीठ आणि थोडी चिंच घालून व्यवस्थित मिक्स करा आणि मिश्रणावर झाकण
  • ठेवा आणि शिजू द्या.
कढीपत्ता (Getty Images)
  • टोमॅटो आणि कांदे मऊ झाले की त्यात बारीक चिरलेली कोथिंबीर घाला आणि मिक्स करा. नंतर स्टोव्ह बंद करा आणि मिश्रण थंड होण्यासाठी बाजूला ठेवा.
  • मिश्रण थंड झाल्यावर सर्व साहित्य मिक्सर जारमध्ये घ्याला आणि बारीक वाटून घ्या आणि एका भांड्यात घ्या.
  • दुसरीकडे, तडका देण्यासाठी एक कढई ठेवा आणि एक टेबलस्पून तेल घाला. तेल गरम झाल्यावर, अर्धा चमचा मोहरी, अर्धा चमचा जिरे आणि थोडा कढीपत्ता घाला आणि मिक्स करा.
लसूण (Getty Images)
  • नंतर चटणीमध्ये चिंच घाला आणि मिक्स करा.
  • तयार आहे तुमची गरमागरम कर्नाटक स्टाइल टोमॅटो चटणी. तुम्ही भात, चपाती किंवा नाश्त्यासोबत ही चटणी खावू शकता.

