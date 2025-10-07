ETV Bharat / health-and-lifestyle

चिकन- मटन बिर्याणी खाण्याचा कंटाळा आलाय? ट्राय करा हैदराबाद स्टाईल फिश दम बिर्याणी

बिर्याणीचा एक वेगळा चाहता वर्ग आहे. ही एक लोकप्रिय डिश आहे. जी लहांनापासून मोठ्यांना सर्वांनाच आवडते.

FISH BIRYANI RECIPE HYDERABAD STYLE DAM FISH BIRYANI FISH BIRYANI RECIPE MAKING
चिकन- मटन बिर्याणी खाण्याचा कंटाळा आलाय ? ट्राय करा हैदराबाद स्टाईल फिश दम बिर्याणी
Published : October 7, 2025 at 5:17 PM IST

Published : October 7, 2025 at 5:17 PM IST

Hyderabad style Dam Fish Biryani: बिर्याणीचं नाव ऐकताच अनेकांच्या तोंडाला पाणी सुटते. बहुतांश लोक चिकन आणि मटन बिर्याणी खाणं पसंत करतात. मात्र, काही लोकांना फिश बिर्याणी खायला आवडते. परंतु फिशमधील काट्यांमुळे अनेक लोक फिश खाणं टाळतात. परंतु आज आम्ही बिर्याणीच्या चाहत्यांसाठी एक रेसिपी घेऊन आलोय. ती म्हणजे फिश बिर्याणी. आम्ही सांगितलेल्या पद्धतीनं जर तुम्ही फिश दम बिर्याणी तयार केली तर फिशच्या काट्यामुळे त्यापासून पडकाढणारे देखील ही दम बिर्याणी आवडीनं खातील.

FISH BIRYANI RECIPE HYDERABAD STYLE DAM FISH BIRYANI FISH BIRYANI RECIPE MAKING
अद्रक लसूण पेस्ट (Getty Images)

आवश्यक साहित्य

  • बासमती तांदूळ - 2 ग्लास
  • काटा नसलेले मासे - अर्धा किलो
  • मैदा - 2 टेबलस्पून
  • कॉर्न - 1 टेबलस्पून
  • मीठ - थोडेसे
  • मिरची - 1 टीस्पून
  • आलं लसूण पेस्ट - 1 टीस्पून
  • लवंगा - 6
  • अननस - 2
  • दालचिनी - 1
  • साजिरा - 1 टीस्पून
  • अर्धा टेबलस्पून जिरे
  • वेलची - 3
  • कांदा - 1
  • आले लसूण - 1.5 टेबलस्पून
  • हळद - 1 टीस्पून
  • मीठ - चवीनुसार
  • जिरे पावडर - अर्धा टेबलस्पून
  • मिरची - 2 टेबलस्पून
  • धणे पावडर - 1 टेबलस्पून
  • गरम मसाला - 1 टीस्पून
  • टोमॅटो - 2
  • कढीपत्ता - आवश्यकतेनुसार
  • धणे - आवश्यकतेनुसार
  • पुदिना - आवश्यकतेनुसार
  • लिंबाचा रस -आवश्यकतेनुसार
  • हिरव्या मिरच्या - 4
FISH BIRYANI RECIPE HYDERABAD STYLE DAM FISH BIRYANI FISH BIRYANI RECIPE MAKING
मसाले (Getty Images)

बिर्याणी राईसकरिता लागणारे साहित्य

  • वेलची - 3
  • लवंगा - 4
  • बिर्याणीची पाने - 2
  • दालचिनी - 1 इंच
  • जायपत्री- आवश्यकतेनुसार
  • मराठी मग्गू - 2
  • कर्नफूल - 1
  • साजिरा - अर्धा चमचा
FISH BIRYANI RECIPE HYDERABAD STYLE DAM FISH BIRYANI FISH BIRYANI RECIPE MAKING
कांदे (Getty Images)

बिर्याणीसाठी

  • कोथिंबीर - आवश्यकतेनुसार
  • पुदिना - आवश्यकतेनुसार
  • आले लसूण पेस्ट - 1 टेबलस्पून
  • केशर पाणी - अर्धा कप
  • गरम मसाला - अर्धा चमचा
FISH BIRYANI RECIPE HYDERABAD STYLE DAM FISH BIRYANI FISH BIRYANI RECIPE MAKING
कोथिंबीर (Getty Images)

तयार करण्याची पद्धत

  • प्रथम बासमती तांदूळ धुवून एक तास भिजवा. आता 2 टेबलस्पून मैदा, 1 टेबलस्पून कॉर्न, थोडे मीठ घालून पातळ पेस्ट बनवा.
  • तयार झालेल्या पेस्टमध्ये माशांचे तुकडे, मिरची, आले आणि लसूण पेस्ट घाला आणि काही तास मॅरीनेटसाठी ठेवा.
  • आता एक पॅन घ्या त्यात तेल घाला आणि मॅरीनेट झालेले फिश चांगलं फ्राय करून घ्या.
  • आता, दुसऱ्या पॅनमध्ये तेल घाला आणि त्यात 6 लवंगा, 2अननस, दालचिनी, अर्धा चमचा शजीरा, जिरे आणि वेलची परतून घ्या.
  • आता त्यात अर्धा कप चिरलेला कांदा घाला आणि रंग बदलेपर्यंत परतून घ्या. नंतर त्यात आले लसूण पेस्ट घाला आणि वास जाईपर्यंत परतून घ्या.
  • वरील मिश्रणात हळद, मीठ, जिरेपूड, मिरची पावडर, धणेपूड, गरम मसाला, टोमॅटोचे तुकडे, कढीपत्ता, कोथिंबीर आणि पुदिना घाला. तसंच टोमॅटोचे तुकडे चांगले तपकिरी आणि मऊ होईपर्यंत परतून घ्या.
  • आता अर्धा कप पाणी घालून उकळी येईपर्यंत टोमॅटो शिजू द्या त्यात लिंबाचा रस आणि हिरव्या मिरच्यांचे तुकडे घाला आणि बाजूला ठेवा.
  • आता, दुसऱ्या भांड्यात 2 लिटर पाणी घाला, त्यात वेलची, लवंग, बिर्याणीची पाने, दालचिनीची, जायपत्री, मराठी मग्गू, कर्णफूल आणि साजिरा घाला आणि पाच ते सहा मिनिटे चांगले उकळू द्या.
  • उकळलेल्या पाण्यात तांदूळ घाला तसंच कोथिंबीर, पुदिना आणि आले लसूण पेस्ट घाला आणि 80 टक्के शिजवा.
  • आता शिजलेल्या भात पूर्वी तयार केलेल्या फिशच्या मसाल्यात घाला आणि नंतर केशर पाणी, पुदिना, धणे आणि गरम मसाला घाला आणि ढवळा.
  • आता फक्त 10 ते 20 मिनिटे मंद आचेवर दम देण्यासाठी बिर्याणी ठेवा. बस्स तयार आहे चविष्ट फिश बिर्याणी.

