टोमॅटो चटणीचा कंटाळा आलाय? तयार करा गुजरात स्पेशल "खट्टी मीठ्ठी मिरची चटणी" - KHATTI MEETHI MIRCH CHUTNEY RECIPE

पंचपक्वानांमध्ये चटणीचं स्थान कोपऱ्यात असलं तरी चटणी जेवणाचा स्वाद वाढवण्यात अग्रेसर आहे. चटणीशिवाय नाश्ता आणि जेवणाला रंगत नाही.

टोमॅटो चटणीचा कंटाळा आलाय? तयार करा गुजरात स्पेशल "खट्टी मीठ्ठी मिरची चटणी" (Getty images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 8, 2025 at 11:35 AM IST

khatti meethi mirch chutney recipe: महाराष्ट्रातच नव्हे तर संपूर्ण देशात विविध प्रकारच्या चटण्या तयार केल्या जातात. साउथ इंडियन लोकांच्या आहारात चटणीला विशेष स्थान आहे. नारळचटणी, गोंगुरा चटणी, पालक चटणी, ग्रीन चटणी, अद्रक चटणी, हरभरा डाळ चटणी, मेथी चटणी अशा एक ना अनेक प्रकारच्या चटण्या तयार करण्यात साउथ इंडियन लोक प्राधान्य देतात. इडली, डोसा, सांबार वडा किंवा इतर नाश्ता चटणीशिवाय अपूर्ण आहे. पंचपक्वान्नांनी सजलेल्या जेवणाच्या ताटतील चटणी जेवणाचा संपूर्ण स्वाद बदलते. जेवणाचा स्वाद वाढवणारी चटणी जितकी स्वादिष्ट तितकीच पौष्टिकही असते. चटणीशिवाय जेवण न करणाऱ्यांसाठी आज आम्ही एक अद्भुत चटणीची रेसिपी घेऊन आलोय. ती म्हणजे गुजरात स्पेशल खट्टी मीठी मिर्ची चटणी. चवीला थोडी गोड थोडी मसालेदार ही चविष्ट चटणी जेवणाची रंगत वाढवते. गरमा-गरम भात, चपाती आणि भाकरींसोबत ही चटणी खाऊ शकता. ही चटणी अगदी काही मिनिटांत तयार करता येते. भाजीकरिता पर्याय नसल्यास हा सर्वोत्तम पर्याय म्हणता येईल.

गुड पावडर (Getty images)

साहित्य

  • मिरची - 200 ग्रॅम
  • दोन टेबलस्पून - मोहरीचे तेल
  • दीड चमचा - जिरे
  • अर्धा चमचा - मोहरी
  • अर्धा चमचा - मेथीदाणे
  • चमचा - बडीशेप
  • चवीनुसार मीठ
  • चमचा - धणे
  • मिरची पावडर- आवश्यकतेनुसार
  • अर्धा चमचा - हळद
  • अर्धा चमचा - चाट मसाला
  • अर्धा कप - गूळ पावडर
  • अर्धा चमचा - गरम मसाला
हिरव्या मिरच्या (Getty images)

टिप: या रेसिपीसाठी, हिरव्या मिरच्यांची गरज असते. लक्षात ठेवा मिरच्या जास्त पातळ नसाव्यात.

तसंच, ही चटणी बनवण्यासाठी लागणारे मुख्य घटक, तिखट आणि गूळ, तुमच्या आवडीनुसार वापरावं

जिरे (Getty images)

तयारी पद्धत

  • या गुजराती स्पेशल चटणीसाठी, प्रथम हिरव्या मिरच्यांचे देठ काढून टाका आणि ते चांगले धुवा. नंतर स्वच्छ, कोरड्या कापडाने मिरच्या पुसून काढा.
  • आता मिरचीला मधोमध उभे चिरून घ्या
  • चुलीवर एक कढई ठेवा आणि तेल घाला. तेल गरम झाल्यावर, त्यात जिरे, मोहरी, मेथीचे दाणे, बडीशेप आणि धणे एक एक करून घाला आणि थोडा वेळ परतून घ्या.
मिरची पावडर (Getty images)
  • मसाले चांगले परतून झाल्यानतंर त्यात कापलेल्या मिरच्या घाला आणि परतून घ्या.
  • मिरच्या थोड्याशा तळल्यानंतर त्यात मीठ, तिखट, हळद, गरम मसाला, चाट मसाला, गूळ पावडर घाला आणि एकदा मिसळा. नंतर मिश्रणात अर्धा कप पाणी घाला आणि ते पूर्णपणे मिसळेपर्यंत चांगले मिसळा.
  • नंतर, मध्यम आचेवर दोन ते तीन मिनिटे परतून घ्या आणि बाजूला ठेवा. बस्स, तयार आहे गोड आणि मसालेदार मिश्रण असलेली एक स्वादिष्ट "खट्टी मीठी मिरची" चटणी.

