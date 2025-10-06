ETV Bharat / health-and-lifestyle

तेलाचा एकही थेंब न घालता अशाप्रकारे तयार करा पौष्टीक डोसा

आपल्यापैकी अनेक लोकांना डोसा खायला आवडते. परंतु तुम्ही कधी तेलाचा एकही थेंब न घातलेला डोसा तयार केलाय काय? वाचा सविस्तर..,

OIL FREE DOSA RECIPE HOW TO MAKE OIL FREE DOSA EASY AND TASTY DOSA RECIPE BREAKFAST RECIPES IN MARATHI
तेलाचा एकही थेंब न घालता अशाप्रकारे तयार करा पौष्टीक डोसा ((Eenadu))
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 6, 2025 at 7:29 PM IST

oil free dosa recipe: बदलत्या जीवनशैलीमुळे, आजारी पडू नये म्हणून आजकाल बरेच लोक निरोगी खाण्याच्या सवयींवर लक्ष केंद्रित करत आहेत. विशेषतः बहुतांश जण ऑईल फ्री अन्न घेण्यास अधिक रस दाखवत आहेत. यामुळे सकाळच्या नाश्त्यात कमी तेल शोषून घेणाऱ्या गोष्टी खाण्याचा प्रयत्न अनेक लोक करतात. यात उपमा, इडली, पोहे, सॅलड सारख्या गोष्टी खाण्यास प्राधान्य देत आहेत. तसंच, बरेच लोक विविध प्रकारचे पौष्टीक डोसा खात आहेत.

OIL FREE DOSA RECIPE HOW TO MAKE OIL FREE DOSA EASY AND TASTY DOSA RECIPE BREAKFAST RECIPES IN MARATHI
उडद डाळ (Getty Images)

मात्र, डोसा थोडे तेल शोषून घेतात, जरी पुरीइतके नसले तरी. पण, तुम्हाला माहिती आहे का? घरगुती स्वयंपाकींमध्ये इतके लोकप्रिय असलेले "डोसे" तेलाच्या थेंबाशिवाय तयार करता येतात. तसंच, त्यांना तयार करण्यासाठी खूप कमी घटकांची आवश्यकता असते. तर, या तेल-मुक्त डोसा रेसिपीसाठी कोणते घटक आवश्यक आहेत? आता ते कसे तयार करायचे ते पाहूया.

OIL FREE DOSA RECIPE HOW TO MAKE OIL FREE DOSA EASY AND TASTY DOSA RECIPE BREAKFAST RECIPES IN MARATHI
पोहा (Getty Images)

आवश्यक साहित्य

  • एक वाटी - तांदूळ
  • अर्धा कप - इडली रवा
  • एक कप - पोहा
  • दोन टेबलस्पून - उडद डाळ
  • एक कप - मुलमुरा
  • एक चमचा - बडीशेप
  • मीठ - चवीपुरते
  • एक चमचा - आलं आणि हिरवी मिरची पेस्ट
  • एक चमचा - मिरपूड पावडर
  • ¼ कप - बारीक चिरलेली कोथिंबीर
OIL FREE DOSA RECIPE HOW TO MAKE OIL FREE DOSA EASY AND TASTY DOSA RECIPE BREAKFAST RECIPES IN MARATHI
तांदूळ (Getty Images)

तयार करण्याची पद्धत

  • तेलाचा एकही थेंब न वापरता या चविष्ट डोसा रेसिपीसाठी, सकाळी एका भांड्यात तांदूळ आणि उडद डाळ घ्या आणि एक किंवा दोनदा चांगले धुवा.
  • नंतर त्यात पुरेसे पाणी घाला आणि भिजत ठेवा. झोपण्यापूर्वी, चांगले भिजवलेले तांदूळ आणि उडद डाळ मिश्रण पुन्हा धुवा. चांगलं गाळून घ्या आणि मिक्सर जारमध्ये घाला.
  • तसंच, थोडे मीठ, बडीशेप आणि हलके भिजवलेले पोहा घाला आणि बारीक वाटून घ्या. नंतर ते एका मिक्सिंग बाऊलमध्ये घ्या, त्यात इडली रवा घाला, सर्वकाही चांगले मिसळा, झाकून आणि रात्रभर भिजत ठेवा.
OIL FREE DOSA RECIPE HOW TO MAKE OIL FREE DOSA EASY AND TASTY DOSA RECIPE BREAKFAST RECIPES IN MARATHI
कोथिंबीर (Getty Images)
  • दुसऱ्या दिवशी सकाळी डोसा बनवण्यासाठी, भिजवलेले पिठाचे मिश्रण, आले-हिरव्या मिरचीची पेस्ट, मिरची पावडर, बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि पुरेसे पाणी घालून चांगले मिसळा आणि बाजूला ठेवा.
  • आता गॅसवर डोसा पॅन ठेवा आणि तो गरम करा. पॅन गरम झाल्यावर, पीठ तव्यावर घाला आणि डोसा सारखे पसरवा आणि झाकून ठेवा. हा डोसा तयार करण्यासाठी जास्त पातळ पिठ जास्त पातळ पसरवू नये थोडा जाड डोसा तयार करावा.
  • एकदा ते एका बाजूला छान सोनेरी तपकिरी झाले की, ते उलटा, झाकून ठेवा आणि दुसरी बाजूही चांगली शिजू द्या.
  • डोसा दोन्ही बाजूंनी छान सोनेरी रंगाचा झाला की, तो सर्व्हिंग प्लेटमध्ये काढा आणि तुमच्या आवडत्या चटणीसोबत सर्व्ह करा. बस्स, तेलाचा एक थेंबही न घालता अतिशय चविष्ट "डोसे" तयार आहेत!
  • तुमची इच्छा असल्यास, तुम्ही डोसा बारीक चिरलेला कांदा आणि हिरव्या मिरच्या घालून तयार करू शकता.

