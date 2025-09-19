ETV Bharat / health-and-lifestyle

सावधान! तुमची नखे पांढरी आणि ठिसूळ तर दिसत नाही ना?

नखे पांढरी आणि ठिसूळ दिसू लागल्यास सतर्क होणे गरजेचं आहे. कारण हे शरीरातील काही व्हिटॅमिन्सच्या कमतरतेमुळे होऊ शकते.

सावधान! तुमची नखे पांढरी आणि ठिसूळ तर दिसत नाही ना? (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : September 19, 2025

CALCIUM DEFICIENCY SYMPTOMS: कॅल्शियम हाडांच्या आरोग्यात आणि स्नायूंच्या कार्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते हे सर्वांनाच माहिती आहे. तसंच हे मानवी शरीरात सर्वात जास्त प्रमाणात आढळणारे खनिज आहे. मात्र, आपलं शरीर कॅल्शियम तयार करू शकत नाही. ते अन्नाद्वारे घ्यावे लागते. जर आपण दररोज खालेल्या अन्नात पुरेसे कॅल्शियम नसेल किंवा शरीर कॅल्शियम योग्यरित्या शोषत नसेल तर हाडे कमकुवत होतात. यामुळे ते सहजपणे तुटतात. सुरुवातीच्या टप्प्यात कॅल्शियमची कमतरता ओळखणे कठीण होऊ शकते. परंतु तज्ञ म्हणतात की शरीर काही स्पष्ट संकेत देते. जाणून घेऊया कॅल्शियमच्या कमतरतेची सुरुवातीची लक्षणं.

कॅल्शियमचे महत्त्व: राष्ट्रीय आरोग्य संस्थेच्या एका अभ्यासात असं म्हटलं आहे की, हाडे आणि दातांच्या संरचनेत कॅल्शियम मोठी भूमिका बजावते. असं म्हटलं जातं की, ते ऊतींना मजबूत आणि लवचिक ठेवून सामान्य शारीरिक हालचाल करण्यास अनुमती देते. तज्ञ असंही म्हणतात की, पेशींचे कार्य, मज्जातंतू सिग्नल ट्रान्समिशन, हार्मोन स्राव, रक्त गोठणे, स्नायू आकुंचन आणि स्नायू शिथिल करण्यासाठी कॅल्शियम आवश्यक आहे. धावपळीचं जीवन, जीवनशैलीतील बदल आणि आहाराच्या सवयीमुळे शरीराला पुरेसे कॅल्शियम मिळत नाही.

कॅल्शियमयुक्त पदार्थ (Getty Images)

अनेक अहवालांमधून असं दिसून आलं आहे की, आपल्या देशातील बहुतेक लोक दररोज सरासरी फक्त 300 मिलीग्राम कॅल्शियम वापरतात. खरं तर, nhs.uk च्या एका अभ्यासात असं म्हटलं आहे की, 19 ते 64 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयोगटातील प्रौढांना दररोज 700 मिलीग्राम कॅल्शियमची आवश्यकता असते. हा डोस साध्य करण्यात आहाराची भूमिका महत्त्वाची आहे.

कॅल्शियमच्या कमतरतेची सामान्य कारणं

  • वाढ, यौवन, गर्भधारणा आणि स्तनपान यासारख्या टप्प्यांमध्ये शरीराला कॅल्शियमची सर्वाधिक गरज असते.
  • दुग्धजन्य पदार्थांचे सेवन टाळणे किंवा न करणे.
  • शरीरात फॉस्फरसचे प्रमाण जास्त असणे.
  • जास्त प्रमाणात मद्य किंवा कॉफी पिणे .
  • हार्मोनल बदल आणि समस्या.
  • मूत्रपिंड आणि थायरॉईड समस्या.
कॅल्शियमयुक्त पदार्थ (Getty Images)

क्लीव्हलँडक्लिनिकच्या मते , चेतावणीच्या चिन्हांमध्ये हे समाविष्ट आहे

  • बेशुद्ध होणे
  • गिळण्यास त्रास होणे
  • छातीत दुखणे
  • हात आणि पायाच्या बोटांमध्ये सुन्नपणा आणि मुंग्या येणे
  • स्नायू पेटके
  • ठिसूळ नखे
  • हृदय धडधडणे, अनियमित हृदय गती
  • स्वरयंत्राच्या आकुंचनामुळे आवाजात बदल
  • चिडचिड, नैराश्य, चिंता
  • थकवा
  • झटके
  • खरखरीत केस
  • सोरायसिस
  • कोरडी त्वचा
  • जुनाट खाज सुटणे
  • कमकुवत दात, हिरड्यांच्या समस्या, दात किडणे
  • हातपाय सुन्न होणे किंवा मुंग्या येणे
  • स्नायू कमकुवतपणा
  • मोतीबिंदू
दुग्धजन्य पदार्थ (Getty Images)

हार्वर्ड न्यूट्रिशन सोर्सच्या मते , कॅल्शियम समृद्ध अन्नांमध्ये हे समाविष्ट आहे

  • दुग्धजन्य पदार्थ
  • दही
  • कॅल्शियमयुक्त संत्र्याचा रस
  • हिवाळी स्क्वॅश
  • सोयाबीन
  • कॅन केलेले सार्डिन, सॅल्मन मासे (हाडांसह)
  • बदाम
  • हिरव्या भाज्या
पालेभाज्या (Getty Images)

कॅल्शियमची कमतरता रोखणे: यासाठी सर्वात सोपा मार्ग म्हणजे कॅल्शियम जास्त असलेले पदार्थ खाणे. तज्ञ म्हणतात की नियमित व्यायाम करणे आणि निरोगी शरीराचे वजन राखणे देखील खूप महत्वाचे आहे. जर तुम्हाला कॅल्शियमची कमतरता असेल तर डॉक्टरांचा सल्ला घेणे चांगले.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

