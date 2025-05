ETV Bharat / health-and-lifestyle

उन्हाळ्यात मडका स्वच्छ करण्यासाठी 'या' टिप्स आहेत उपयुक्त - HOW TO CLEAN EARTHEN POTS

उन्हाळ्यात मडका स्वच्छ करण्यासाठी 'या' टिप्स आहेत उपयुक्त ( Getty Images )

By ETV Bharat Lifestyle Team Published : May 16, 2025 at 8:16 PM IST | Updated : May 16, 2025 at 8:41 PM IST 2 Min Read

How To Clean Earthen Pots: उन्हाळ्यात थंड पाणी प्यायला कुणाला आवडत नाही? आजकाल सर्वांच्या घरात रेफ्रिजरेटर आहेत. परंतु काही वर्षापूर्वी पाणी थंड करण्यासाठी मातीचे भांडे म्हणजेच मडक्याचा वापर फार केला जायचा. हळूहळू मडक्याची जागा रेफ्रिजरेटरने घेतली परंतु मडक्याची क्रेज आजही कायम आहे. अनेक लोक घरात रेफ्रिजरेटर असून देखील मडक्यातील पाण्याला पहिली पसंती देतात. कारण मडक्यातील पाणी प्यायल्यास आरोग्यविषयक अनेक फायदे होतात. भारतात शतकानुशतके मातीच्या भांड्यात किंवा घागरीत पाणी साठवण्याची परंपरा आहे. आयुर्वेदात त्याचे अनेक फायदे देखील सांगितले आहेत. परंतु मडका काही दिवस नाही धूतल्यास त्यात जंतू किंव बुरशी घर करू शकते. यामुळे आपलं आरोग्य देखील धोक्यात येऊ शकते. मडक्यातील पाणी पितांना तो किती दिवसातून धुवावा हे तुम्हाला माहिती आहे काय? चला तर पाहूया मटका धूण्याची योग्य पद्धत. उन्हाळ्यात मडका स्वच्छ करण्यासाठी 'या' टिप्स आहेत उपयुक्त (Getty Images) जर्नल ऑफ इजिप्शियम पब्लिक हेल्थ असोसिएशनमध्ये प्रकाशित झालेल्या अभ्यासानुसार मातीच्या भांड्यात साठवलेले पाणी प्लास्टिकच्या बाटल्यांमध्ये साठवलेल्या पाण्याच्या तुलनेत स्वच्छ आणि सुरक्षित असते. इंडियम कौन्सिन ऑफ मेडिकल रिसर्च आणि नॅशनल इनस्टिट्यूट ऑफ न्यूट्रिशनने प्रकाशित केलेल्या अभ्यासामध्येही मातीच्या भांड्याचा वापर सर्वात सुरक्षित आणि फायदेशीर असल्याचं म्हटलं गेलं आहे. उन्हाळ्यात मडका स्वच्छ करण्यासाठी 'या' टिप्स आहेत उपयुक्त (getty images)

