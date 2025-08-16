ETV Bharat / health-and-lifestyle

झोपेची गोळी नको! फक्त संगीत ऐका लागेल गाढ झोप - HEALTH BENEFITS OF MUSIC

तुम्हाला संगीत आवडते का? - तज्ञ म्हणतात की ही सवय शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर परिणाम करते! वाचा सविस्तर.

झोपेची गोळी नको! फक्त संगीत ऐका लागेल गाढ झोप
By ETV Bharat Health Team

Published : August 16, 2025 at 6:31 PM IST

BENEFITS OF LISTENING TO MUSIC: मधुर आणि सुंदर संगीत ऐकल्याने कोणीही प्रेमात पडतो. संगीताची हीच महानता आहे. गाणी केवळ मनाला मंत्रमुग्ध करत नाही तर तुम्हाला आनंदाच्या सागरात तरंगायला लावतात. जवळजवळ प्रत्येक वयोगटातील आणि वर्गातील लोक संगीत ऐकतात. भारत असो वा इतर कोणताही देश, सर्वत्र संगीत श्रोते आणि प्रेमी असतात. कोणताही प्रसंग असो, आनंद असो किंवा दु:ख संगीत नेहमी तुमच्यासोबत असते. जेव्हा आपण खूप आनंदी किंवा दु:खी असतो तेव्हा संगीत ऐकतो. संगीत प्रत्येक प्रसंगी ऐकण्याचे अनेक फायदे असतात. तज्ञ म्हणतात की संगीत मेंदूच्या अनेक भागांना उत्तेजित करून शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर, भावनांवर तसंच विचारांवर तीव्र प्रभाव पाडतो. निद्रानाशावर संगीत हा कमी खर्चाचा, सुलभ आणि प्रभावी उपचार आहे.

मेंदूच्या सर्व भागांवर प्रभाव:तंज्ञांच्या मते, लिम्बिक सिस्टीम ज्यामध्ये हिप्पोकॅम्पस, हायपोथॅलेमस आणि हिप्पोकॅम्पस यांचा समावेश आहे, संगीताने उत्तेजित होते तेव्हा भावनिक प्रतिक्रिया सुधारतात. ही सिस्टीम भावना, व्यवहार, प्रेरणा आणि स्मरणशक्तीवर लक्ष ठेवते आणि जेव्हा मेंदूतील सेरेब्रल कॉर्टेक्स (राखाडी पदार्थ) उत्तेजित होते तेव्हा ते आपल्याला नाचण्यास प्रवृत्त करते आणि शरीराला लयीनुसार हालचाल करण्यास भाग पाडते.

संगीत ऐकल्याने मेंदूतील विचार, संवेदना, हालचाल आणि भावनांशी संबंधित विविध रचना उत्तेजित होतात आणि या परिणामांचे शारीरिक आणि मानसिक फायदे होऊ शकतात, असं एनआयएचच्या एका अभ्यासात म्हटले आहे. तज्ञाचं म्हणणं आहे की, संगीतामुळे मेंदूची कनेक्टिव्हिटी देखील सुधारते. तसंच संगीत ऐकल्याने रक्तदाब, वेदना, चिंता आणि झोपेची गुणवत्ता सुधारते. तसंच यामुळे मूड आणि मानसिक सतर्कता देखील सुधारते. सर्जनशीलता, एकाग्रता आणि सतर्कता वाढते. अवकाशीय दृश्ये कल्पनाशक्ती वाढवतात. बालपणापासून प्रौढत्वापर्यंत मेंदूचा विकास जलद होतो.

  • शारीरिक फायदे
  • ताण आणि रक्तदाब कमी: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, संगीत ऐकल्याने तणाव संप्रेरक कॉर्टिसोलची पातळी कमी होऊ शकते. विशेषतः स्लो-मोशन गाणी ऐकल्याने हृदय गती, श्वासोच्छवासाची गती आणि रक्तदाब कमी होऊ शकतो. संगीत शरीराला आराम देते आणि तणावाशी संबंधित आजार टाळण्यास मदत करते. तज्ञ असंही स्पष्ट करतात की, संगी त्रासदायक भावना दूर करण्यास आणि मूड नियंत्रित करण्यास मदत करतात. हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंगच्या अभ्यासानुसार, संगीत मूड आणि मानसिक आजार सुधारू शकते. तसंच संगीत थेरपी काही आरोग्य स्थितींवर उपचार करण्यास मदत करू शकते.
  • हृदयाचे आरोग्य: अनेक अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे की, संगीत ऐकल्याने रक्तप्रवाह अधिक सहजतेने होतो. न्यू जर्सी कृषी प्रयोग केंद्राच्या अभ्यासानुसार, संगीत ऐकल्याने हृदयाचे ठोके आणि रक्तदाब कमी होतो. कारण संगीत ऐकल्यामुळे कॉर्टिसोल (तणाव संप्रेरक) पातळी कमी होते आणि रक्तातील सेरोटोनिन आणि एंडोर्फिनची पातळी वाढते.
  • वेदना कमी करणे: अनेक अभ्यासातून अस दिसून आल आहे की, शस्त्रक्रियेपूर्वी, नंतर किंवा जुनाट वेदना अनुभवताना संगीत ऐकल्याने वेदना कमी होऊ शकतात. अस म्हटलं जाते की, संगीत मेंदूमध्ये एंडोर्फिन सोडते, जे शरीराच्या नैसर्गिक वेदनाशामक म्हणून काम करते.
  • व्यायाम क्षमता वाढवते: व्यायाम करताना उत्साहवर्धक संगीत ऐकल्याने थकवा न येता जास्त वेळ व्यायाम करण्यास मदत होते. संगीत आपल्या मेंदूला चालणे, धावणे किंवा वजन उचलणे यासारखी कामे अधिक कार्यक्षमतेने आणि प्रभावीपणे करण्यास मदत करते, असं म्हटल जाते.
  • रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवते: तज्ञाचे म्हणणं आहे की, संगीत ऐकल्याने शरीरात इम्युनोग्लोबुलिन-ए नावाच्या अँटीबॉडीची पातळी वाढते. यामुळे रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत होते आणि संसर्ग आणि आजारांपासून आपले संरक्षण होते.
  • झोपेची गुणवत्ता सुधारणे: निद्रानाशाने ग्रस्त असलेल्या लोकांच्या मते, संगीत ऐकल्याने त्यांना चांगली झोप येते . त्यांचा असा दावा आहे की संगीत मनाला शांत करते आणि गाढ झोप येण्यास मदत करते. झोप ही आरोग्याच्या आधारस्तंभांपैकी एक आहे. झोप मानसिक आरोग्यासाठी देखील महत्त्वाची भूमिका बजावतो. दरवर्षी अंदाजे 30 ते 40 प्रौढांना कधीतरी निद्रानाशाचा अनुभव येतो तसंच 8.4 प्रौढ बहुतेक रात्री झोपेची औषधं घेतात.
  • काही नकारात्मक परिणाम आहेत का?: तज्ञ म्हणतात की असंबद्ध, त्रासदायक संगीताचे काही नकारात्मक परिणाम होऊ शकतात. तज्ञ सतर्क करतात की जास्त आवाजात जास्त तीव्र संगीत ऐकल्याने मेंदू अतिरेकी प्रतिक्रिया देऊ शकतो आणि दुःखद अनुभवांशी संबंधित गाणी ऐकल्याने कटू आठवणी ताज्या होऊ शकतात. मात्र, संगीत एखाद्या व्यक्तीला उत्साहाने भरू शकतो आणि जीवनाला लय देऊ शकतो.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

https://www.nccih.nih.gov/health/music-and-health-what-you-need-to-know

