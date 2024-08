ETV Bharat / health-and-lifestyle

उंची, वजन आणि वयानुसार दिवसभरात किती पाणी प्यावं? - How Much Water in a Day

हैदराबाद How Much Water in a Day : पाणी हे अर्थातच महत्वाचं आहे. पाण्यातून पोषकद्रव्य आणि निरुपयोगी पदार्थांचं शरीरात वहन होत असतं. शरीरात होणाऱ्या बहुतेक सगळ्या रासायनिक अभिक्रियामध्ये पाणी मुख्य भूमिका बजावत असतो म्हणून पाणी पिणे ही उत्तम आरोग्याची गुरुकिल्ली आहे. आपल्या शरीरात पाण्याच प्रमाण 70 टक्के असते. शरीराच्या चांगल्या कार्यासाठी तसंच तापमान नियंत्रणात ठेवण्यासाठी पाणी महत्तवाची भूमिका बाजावतो. पाणी प्यायल्यानं शरीर हायड्रेट राहण्यास मदत होते. तसंच किडनी स्टोनसारख्या समस्याही उद्भवत नाहीत. व्यक्तीने दिवसभरात किती पाणी प्यावं हे वय, वजन आणि लिंगावर अवलंबून असते. उंची, वजन आणि वयानुसार दिवसात किती पाणी प्यावं? (ETV Bharat) 8 ग्लास पाणी पिण्याचा सल्ला : डिहायड्रेशनपासून वाचण्यासाठी दररोज भरपूर पाणी पिणे गरजेचं आहे. परंतु जास्त पाणी प्यायल्याने पॉइजनिंग, इन्टॉक्सिकेशन किंवा मेंदूच्या कार्यप्रणालीवर परिणाम होवू शकतो. तज्ज्ञांच्या मते दिसभरामध्ये 8 ग्लास म्हणजे किमान दोन लिटर पाणी पिणे बंधनकारक आहे. परंतु एकाच वेळी जास्त पाणी पीवू नये हळू हळू प्यावं. जास्त पाणी प्यायल्यानं होणाऱ्यास समस्या : जास्त पाणी प्यायल्यानं ओव्हहायड्रेशनची समस्या सुरु होते. यामुळे मळमळ, उलट्या डोकेदुखी, हाय-पाय दुखणं, ओठांवर सूज अशा समस्छयाय उद्भवू शकतात. तसंच अधिक पाणी प्यायल्याने शरीरातील इलेक्ट्रोलाईट लेव्हल देखील कमी होते. इलेक्ट्रोलाईट पातळी कमी झाल्यास मांसपेशीत वेदना, क्रॅम्प आदी समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो. तसंच कोमा किंवा मृत्यूचा देखील होवू शकतो.

