दिवसातून किती चहा पिणे सुरक्षित आहे? जाणून घ्या पोषणतज्ञ काय सांगतात
चहा प्यायला अनेकांना आवडते. काहींना तर चहाचं व्यसन असते. परंतु दिवसातून किती चहा पिणे सुरक्षित आहे, हे अनेकांना माहिती नाही. वाचा सविस्तर..,
Published : October 9, 2025 at 2:40 PM IST
side Effect Of Tea: अनेक लोक दिवसाची सुरुवात चहा घेऊन करतात. सकाळी चहा प्यायल्याशिवाय अनेकांचा दिवस सुरु होत नाही. चहा ही एक भावना आहे. घरी कोणताही पाहुणा आला की त्याला सर्वात आधी चहा दिला जातो. बहुतांश लोकांना ऑफिसला गेल्या-गेल्या चहा पिण्याची सवय असते. तर काहींना जेवणानंतर चहा घेणं आवडते. काही लोक तर मसाला चहा शिवाय चहा घेणे पसंत करत नाही. चहात वेलची, लवंग, आलं किंवा बाजारात उपलब्ध असलेला चहा मसाला वापरून चहा तयार करतात आणि पितात. ही सवय पिढ्यानपिढ्या चालत आली आहे. आपल्या आजू-बाजूला असे काही लोक असतात जे दिवसातून पाच ते सहा कप चहा पितात. परंतु हे किती आरोग्यदायी आहे? दिवसातून वारंवार चहा घेणे किती हानिकारक आहे हे तुम्हाला माहिती आहे काय? पोषणतज्ञ श्रीलता यांनी दिवसातून किती चहा प्यावा हे स्पष्ट केलंय.
प्रत्येकाचे वेगवेगळे प्रश्न आहेत. तुम्ही किती चहा प्यावा? ते किती आरोग्यदायी आहे? दिवसातून किती वेळा चहा पिणे योग्य आहे? या सर्व गोष्टींचे निरीक्षण केले पाहिजे. चहा हा आवडता असू शकतो मात्र, त्याचा डोस बद्दल नेहमी विचार केला पाहिजे. अन्यथा जास्त प्रमाणात चहा प्यायल्याने आरोग्यविषयक अनेक समस्या निर्माण होऊ शकतात. कारण चहामध्ये कॅफिनचे प्रमाण जास्त असते. तसंच दूध आणि साखर मिसळल्याने पोटफुगी आणि गॅसची समस्या उद्भवू शकते. इतकेच नाही. कॅफिनमुळे व्यवस्थित झोप येणे कठीण होते. परिणामी, निद्रानाशाचा त्रास सहन करावा लागू शकतो. कॅफिन देखील चिंता वाढवते. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जास्त चहा पिल्याने डिहायड्रेशन होऊ शकते. हे खूप धोकादायक आहे. चहामधील टॅनिन पचनसंस्थेला नुकसान करतात. यामुळे मळमळ कधीकधी जास्त चहा पिल्याने बद्धकोष्ठता देखील होऊ शकते.
दिवसातून किती चहा घ्यावा? पोषणतज्ञ श्रीलता यांच्या या विषयावर काही स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यांच्या मते, दिवसातून दोन कप चहा पिणे ठिक आहे. परंतु त्यापेक्षा जास्त चहा पिण्याची सवय ताबडतोप थांबवावी. तुम्ही जर दिवसातून चार किंवा पाच कप चहा घेत असाल तर ते त्वरीत थांबवा.
पोषणतज्ञ श्रीलता यांच्या मते, जरी तुम्ही चहा पिण्याची सवय पूर्णपणे सोडली नाही तरी तुम्ही प्रमाणाबद्दल काळजी घेतली पाहिजे. त्याचप्रमाणे, तुम्ही चहा पिण्याच्या वेळेकडे देखील लक्ष दिले पाहिजे. तुम्ही दुपारी ४ नंतर चुकूनही चहा पिऊ नये. कारण यामुळे कॅफिन वाढते आणि झोप येणे कठीण होते. परिणामी, निद्रानाशामुळे अनेक समस्या निर्माण होतात. बरेच लोक जेवणाच्या वेळी चहा पितात. असं केल्याने, शरीराला आवश्यक असलेले सर्व मौल्यवान पोषक तत्व मिळत नाहीत. बरेच लोक चहासोबत बिस्किटे आणि रस्क खातात. पोषणतज्ञांच्या मते हे देखील धोकादायक आहे. म्हणून शरीराला कोणतेही नुकसान न करता चहा पिण्यासाठी, तुम्ही निश्चितपणे काही खबरदारी पाळली पाहिजे.
कसं प्यावं: अनेकांना एक सवय असते. चहा पिताना ते बिस्किटे नक्कीच खातात. किंवा ते कोणतेही तळलेले पदार्थ खातात म्हणजे पकोडे, कचोरी, समोसे इत्यादी. हे पदार्थ चवीला छान लागतात. बऱ्याच लोकांना हे मिश्रण आवडते. मात्र तुम्ही असं जास्त प्रमाणात खाल्लं तर पचनसंस्था पूर्णपणे खराब होऊ शकते. कारण तळलेल्या स्नॅक्समध्ये वाईट कोलेस्ट्रॉलचे प्रमाण जास्त असते. शिवाय, त्यात पोषक तत्वे खूप कमी असतात. तुम्ही बिस्किटे आणि पकोडे खाण्याऐवजी, मखाना आणि शेंगदाणे खाणं चांगलं. हे शरीराला पोषक तत्वे योग्य पद्धतीने पुरवतील.
हे लक्षात ठेवा: असा कोणताही नियम नाही की तुम्ही दोन किंवा तीन कप चहा पिऊ शकता. शक्य तितके चहाचे सेवन कमी करणं चांगलं. अन्यथा, पचनाच्या समस्या वाढतात आणि अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते. दिवसातून एक कप पिणे पुरेसे आहे. त्यापेक्षा जास्त पिणे नेहमीच त्रासदायक असते. पोषणतज्ञ श्रीलता म्हणतात, चहासोबत निरोगी स्नॅक्स खाल्ल्याने तुम्हाला काही नुकसानांपासून मुक्तता मिळू शकते. मात्र, तुम्ही शक्य तितके कमी चहा पिण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. किंवा, तुम्ही दूध किंवा साखरेशिवाय फक्त ग्रीन टी पिण्याची सवय लावली पाहिजे. असे केल्याने बहुतेक समस्या सुटण्यास मदत होते.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)