7000 पावलं चालण्याचा चमत्कार; मृत्युला द्या हुलकावणी - WALKING ACCORDING TO AGE

How Many Steps A Day To Be Healthy: एक्सरसाइज करण्याच्या सर्वात सोपा आणि प्रभावी मार्ग म्हणजे चालणे. हृदय आणि रक्तवाहिन्यासंबंधित आजारांचा धोका कमी करण्यासाठी चालणे फायदेशीर आहे. हा एक एरोबिक व्यायाम असून अनेक आजारांपासून तुम्हाला दूर ठेवतो. मात्र, व्यस्त वेळापत्रकामुळे आपण पाहिजे त्या प्रमाणात आरोग्याकडे लक्ष देत नाही. अनेक जण योगा, चालणे, सायकलिंग तसंच स्ट्रेचिंग यातील एक देखील व्यायाम करत नाही. यामुळे लठ्ठपणा, मधुमेह, पीसीओएस यासारख्या विविध आरोग्य समस्यांना त्यांना तोंड द्यावे लागते. म्हणून तज्ञ नियमित चालण्याची शिफारस करतात. दररोज 10,000 पावलं चालल्यास आरोग्यासाठी अविश्वसनीय फायदे होऊ शकतात.