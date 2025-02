ETV Bharat / health-and-lifestyle

मधुमेह ग्रस्तांनी दिवसातून तीन वेळा जेवावं की त्याहून जास्त? जाणून घ्या तज्ञांचा सल्ला - HOW MANY MEALS SHOULD DIABETIC EAT

Etv Bharat ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Health Team Published : Feb 20, 2025, 3:17 PM IST | Updated : Feb 20, 2025, 3:25 PM IST

How Many Meals Should Diabetic Eat: जर तुम्ही टाइप 2 मधुमेह किंवा प्रीडायबिटीजचे रुग्ण आहात, तर तुम्ही दिवसातून किती वेळा जेवता? तुम्ही तुमचं रोजचं जेवण तीन भागात विभागता का? आरोग्य तज्ञांच्या मते, दिवसातून तीनपेक्षा जास्त वेळा जेवण केल्यास रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रणात राहते. 2018 मध्ये डायबिटीज अँड मेटाबोलिझम जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या "मधुमेह असलेल्या प्रत्येकासाठी दिवसातून तीन वेळा जेवण घेणे योग्य असू शकत नाही: एक यादृच्छिक नियंत्रित चाचणी" या अभ्यासात हे उघड झाले आहे. (रिपोर्टसाठी येथे क्लिक करा) या संदर्भात, तुम्ही प्रत्यक्षात किती वेळा जेवावे? ते पाहूया मधुमेह ग्रस्तांनी दिवसातून तीन वेळा जेवावं (Freepik) अभ्यास काय म्हणतो?

Last Updated : Feb 20, 2025, 3:25 PM IST