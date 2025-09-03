Weight Loss Tips: वजन कमी करण्याच्या आणि कॅलरीज लवकर बर्न करण्याच्या घाईत बरेच लोक काही चुका करतात. जलद गतीने वजन कमी करण्यासाठी बरेच लोक जिममध्ये खूप घाम गाळतात, कठोर आहारशैलीचं पालन करतात आणि बराच वेळ व्यायाम करतात. मात्र, बऱ्याच लोकांना दररोज किती कॅलरीज बर्न कराव्यात हे स्पष्ट नसते. परिणामी शिफारस केलेल्या प्रमाणापेक्षा जास्त कॅलरीज बर्न केल्याने गंभीर आरोग्य समस्या उद्भवू शकतात. तज्ञांच्या मते, आता दररोज किती कॅलरीज बर्न कराव्यात याची संपूर्ण माहिती जाणून घेऊया.
आजकाल लठ्ठपणा ही एक गंभीर समस्या बनली आहे. जी अनेक लोकांना भेडसावत आहे. बरेच लोक वजन कमी करण्यासाठी डाएटिंग, चालणे, योगा आणि व्यायाम अशा विविध पद्धतींचा अवलंब करत आहेत. या सर्व पद्धती शरीरातील कॅलरीज बर्न करतात. बऱ्याचं लोकांचा हा गोड गैरसमज आहे की, जर शरीर जास्त कॅलरीज बर्न केलं तर वजन लवकर कमी होईल. परंतु वजन कमी करण्याचा हा एक निरोगी मार्ग नाही. कारण जर शरीर एका दिवसात जास्त कॅलरीज बर्न करत असेल तर त्याचा आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. जर तुम्हाला निरोगी पद्धतीने शरीराचे वजन कमी करायचे असेल तर तुम्ही मर्यादित प्रमाणात कॅलरीज बर्न कराव्यात. जास्त कॅलरीज बर्न केल्याने शरीराचे नुकसान होऊ शकते. अशा परिस्थितीत, तुम्हाला एका दिवसात किती कॅलरीज बर्न करायच्या हे जाणून घेणे आवश्यक आहे.
तुम्ही दररोज किती कॅलरीज बर्न कराव्यात?
तज्ञांच्या मते, तुम्ही एका दिवसात 300 ते 500 कॅलरीज बर्न केल्या पाहिजेत. कारण प्रत्येकाची शारीरिक क्षमता आणि आहार वेगवेगळा असतो. अशा परिस्थितीत, तुम्ही दिवसभरात किती कॅलरीज बर्न करता हे तुम्ही खाल्लेल्या अन्नावर आणि शारीरिक हालचालींवर अवलंबून असते. जर तुम्ही 25 ते 35 टक्के चरबी वापरत असाल तर आहारतज्ञांच्या मते, तुम्ही दररोज 300 ते 400 कॅलरीज कमी केल्या पाहिजेत. दुसरीकडे, जर तुम्ही एका दिवसात 35 टक्के चरबी घेत असाल तर तुम्ही 500 कॅलरीज कमी केल्या पाहिजेत.
कॅलरीज कशा बर्न करायच्या?
- सुमारे 40 मिनिटे नियमित व्यायाम करा .
- दररोज स्ट्रेचिंग व्यायाम करा.
- ग्रीन टी आणि ब्लॅक कॉफी पिण्याची सवय लावा.
- दिवसातून 5-6 वेळा लहान भागात खाण्याची सवय लावा. एकाच वेळी सर्व खाणे टाळा.
- नियमित नाश्ता करा. तो वगळू नका.
- कमी चरबीयुक्त पदार्थ खा.
- पुरेसे पाणी पिणे खूप महत्वाचे आहे. तज्ञ दिवसातून किमान 8 ग्लास पाणी पिण्याचा सल्ला देतात.
कमी कॅलरीयुक्त पदार्थ
- शरीराचे वजन कमी करण्यासाठी तुम्ही कमी कॅलरी असलेले पदार्थ खाऊ शकता.
- संपूर्ण धान्य खाल्ल्याने तुम्हाला जास्त काळ भूक लागणार नाही. यामुळे तुम्ही जास्त कॅलरीज खाणार नाही. तुमच्या आहारात नाचणी आणि ज्वारीसारखे पदार्थ समाविष्ट करा.
- बदामांमध्ये कॅलरीज खूप कमी असतात. 10 ते 12 बदामांमध्ये 100 कॅलरीज असतात. म्हणूनच स्नॅक आयटम म्हणून बदामाचा समावेश करा.
- वजन कमी करण्यासाठी तुम्ही तुमच्या आहारात अंडी समाविष्ट करू शकता. अंड्यांमध्ये कॅलरीज खूप कमी असतात. यामुळे, जास्त कॅलरीज बर्न करण्याची गरज नाही.
- तुम्ही मासे देखील समाविष्ट करू शकता. पण जास्त तळलेले मासे खाऊ नका हे लक्षात ठेवा. जास्त तळलेले मासे खाल्ल्याने शरीराचे वजन वाढते.
- जर तुम्हाला कमी कॅलरीज असलेले पदार्थ समाविष्ट करायचे असतील तर सूर्यफुलाच्या बिया हा एक चांगला पर्याय आहे.
तुम्ही अशा प्रकारे कॅलरीज देखील बर्न करू शकता: बरेच लोक कॅलरीज बर्न करण्यासाठी जिममध्ये जातात. काही जण कठोर व्यायाम करतात. मात्र, तुम्ही काही मजेदार क्रियाकलापांसह कॅलरीज बर्न करू शकता. जसे की, घरगुती कामे करणे. उदाहरणार्थ, झाडू मारणे, कपडे धुणे आणि घर पुसून काढणे यासारख्या गोष्टी करून तुम्ही कॅलरीज बर्न करू शकता. तसंच डांन्स देखील कॅलरीज बर्न करू शकता. तुमच्या जोडीदारासोबत किंवा मुलांसोबत आणि कुटुंबातील सदस्यांसोबत थोडा वेळ डान्सचा आनंद घ्या. डान्स केल्यानं केवळ कॅलरीज बर्न होत नाहीत तर मानसिक आरोग्य देखील सुधारते. खरेदीमुळे कॅलरीज देखील बर्न होतात. लोक खरेदीसाठी खूप चालतात. यामुळे कॅलरीज बर्न होतात. खरेदीमुळे सुमारे 100 कॅलरीज बर्न होतात.
शरीराचे वजन कमी करण्यासाठी कॅलरीज बर्न करणे खूप महत्वाचे आहे. जर तुम्ही जास्त चरबीयुक्त आहार घेतला तर तुम्हाला जास्त कॅलरीज बर्न कराव्या लागतील. पण लक्षात ठेवा की एका दिवसात 500 पेक्षा जास्त कॅलरीज बर्न करू नका. यामुळे तुम्ही शारीरिकदृष्ट्या कमकुवत व्हाल. शिवाय, त्यामुळे आरोग्याच्या समस्या निर्माण होऊ शकतात. तसंच, तुम्ही खात असलेल्या अन्नाची काळजी घ्या. जंक फूड, प्रक्रिया केलेले अन्न यापासून दूर रहा. तळलेले पदार्थ, मीठ आणि साखरेचे प्रमाण जास्त असलेले पदार्थ देखील खाऊ नका.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)
संदर्भ
https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/weight-loss/in-depth/metabolism/art-20046508