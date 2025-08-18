How harmful is too much sitting: सूर्यप्रकाश नाही, नेहमी एलईडी लाईटमध्ये, पाच मिनिटेही खेळण्याची सवलत नाही, बेंचवर किंवा सोफ्यावर बसून तासंतास अभ्यास करा आणि गुण आणि रँकच्या स्पर्धेत जगा, अशी आजच्या मुलांची परिस्थिती झाली आहे. यामुळे आजकालची मुलं आरोग्य आणि आनंद दोन्ही गमावत आहेत? परंतु यामुळे मुलांना एक ना अनेक आरोग्यविषयक आजारांचा सामना करावा लागू शकतो. तज्ञ म्हणतात की, वर्गात जास्त वेळ एकाच स्थितीत बसल्याने पाठीचा कणा आणि मान दुखू शकते, तसंच कधीकधी स्नायू कमकुवत होऊ शकतात. जास्त वेळ बसल्यामुळे मुलांना भविष्यात कोणत्या आरोग्य समस्यांना तोंड द्यावे लागू शकते ते जाणून घेऊया!
गुण आणि रँकच्या स्पर्धेच्या युगात, मुले लहानपणापासूनच संपूर्ण दिवस वर्गात घालवतात. अनेक मुलांना सूर्योदय किंवा सूर्यास्त दिसत नाही. शालेय स्तरापासूनच, आयआयटी आणि नीटची तयारी करण्याच्या नावाखाली त्यांना चार भिंतींमध्ये बंदिस्त केले जाते. जेव्हा ते इंटरमीडिएटमध्ये पोहोचतात तेव्हा ते आणखी बंदिस्त होतात. मोबाईल फोनच्या आगमनाने परिस्थिती पूर्णपणे नियंत्रणाबाहेर गेली आहे. हे असे जग बनले आहे, जिथे पहाट कधी होईल किंवा संध्याकाळ कधी होईल हे देखील माहित नाही. खेळांचा अभाव आणि सूर्यप्रकाशाचा अभाव यासह खोल्यांमध्ये आणि बाकांवर तासनतास बसणे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होईल असा इशारा तज्ञांनी दिला आहे.
- एकाग्रतेचा अभाव: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, ज्या मुलांना पुरेसा सूर्यप्रकाश मिळत नाही त्यांच्यामध्ये व्हिटॅमिन डीची कमतरता दिसून येते, ज्यामुळे हाडांची कमकुवतपणा, थकवा, मूड स्विंग आणि दीर्घकालीन मुडदूस आणि दंत समस्या उद्भवू शकतात. क्लीव्हलँड क्लिनिकच्या अभ्यासानुसार, मुडदूस ही अशी स्थिती आहे ज्यामुळे मुलांची हाडे मऊ आणि कमकुवत होतात. जास्त वेळ बसून राहिल्याने वजन वाढणे, चिडचिड आणि एकाग्रतेचा अभाव अशा समस्या उद्भवू लागतात. असं म्हटलं जातं, की बोर्ड, पुस्तके आणि डिजिटल स्क्रीनच्या सतत समोर राहिल्याने डोळ्यांवर ताण आणि दृष्टी समस्या निर्माण होऊ शकतात. betterhealth.vic.gov.au च्या एका अभ्यासात असं म्हटलं आहे की, जास्त वेळ बसून राहिल्याने किंवा पडून राहिल्याने हृदयरोग, मधुमेह आणि काही प्रकारचे कर्करोग यासारख्या दीर्घकालीन आरोग्य समस्यांचा धोका वाढतो.
- लठ्ठपणाचा मार्ग: खेळ आणि शारीरिक हालचालींचा अभाव, घरी आणि वसतिगृहात जास्त कॅलरी असलेले पदार्थ खाल्ल्याने मुलांमध्ये वजनाची समस्या वाढू लागली आहे. लहान वयातच अनेक मुलं लठ्ठपणाचे शिकार होत आहेत. तज्ञांच्या मते, खेळ खेळणारी मुले अधिक आनंदी असतात, श्वसन आणि रक्ताभिसरण चांगले असते. तसंच त्यांचे शरीराचे वजन चांगले नियंत्रित असते. नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनच्या एका अभ्यासानुसार, दीर्घकाळ बसूनही, मुलांना कार्डिओ-मेटाबॉलिक रोग आणि उच्च कंबरेचा घेर त्याचबरोबर बीएमआय सारख्या खराब आरोग्य परिणामांचा धोका वाढतो.
- एलईडी दिवे: तज्ञांच्या मते, एलईडी दिव्यांमध्ये भरपूर निळा प्रकाश असतो, ज्यामुळे वर्गात विद्यार्थ्यांवर मानसिक ताण येऊ शकतो. त्यांचे म्हणणे आहे की, एलईडी दिव्यांचा झोपेवरही परिणाम होतो. या प्रकाशाकडे जास्त वेळ पाहिल्याने डोळ्याच्या रेटिनावर दबाव येतो. तसंच यामुळे काही लोकांमध्ये मायग्रेन किंवा डोकेदुखी समस्या निर्माण होऊ शकते तसंच काही मुलांमध्ये अभ्यासात रस कमी होण्याचा धोका देखील जास्त असतो.
