‘या’ व्हिटॅमिनच्या कमतरेतमुळे आई होण्याचं स्वप्न होऊ शकते भंग

या जीवनसत्वाच्या कमतरतेमुळे मज्जातंतूंचे नुकसान, वंध्यत्व, हृदयरोग, ऑस्टियोपोरोसिस यासारख्या गंभीर समस्या उद्भवू शकतात. कसं ते जाणून घ्या...

VITAMIN B12 DEFICIENCY WHY IS VITAMIN B12 SO IMPORTAN CAN LOW B12 AFFECT PREGNANCY NUTRIENT DEFICIENCY IN WOMEN
‘या’ व्हिटॅमिनच्या कमतरेतमुळे आई होण्याचं स्वप्न होऊ शकते भंग (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : September 18, 2025 at 7:50 PM IST

3 Min Read
NUTRIENT DEFICIENCY IN WOMEN: व्हिटॅमिन बी12 हे महिलांच्या आरोग्यासाठी एक शक्तिशाली पोषक तत्व आहे. ते ऊर्जा, मेंदूचे कार्य आणि हार्मोनल संतुलन वाढवते. तसंच हृदय आणि हाडांच्या आरोग्यासासाठी देखील व्हिटॅमिन बी12 महत्त्वाचं आहे. जगभरातील अनेक महिला व्हिटॅमिन बी१२ च्या कमतरतेमुळे ग्रस्त आहेत. जर सुरुवातीच्या लक्षणांकडे दुर्लक्ष केलं तर व्हिटॅमिन बी12 च्या कमतरतेमुळे आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. व्हिटॅमिन बी१२ च्या कमतरतेचे परिणाम वर्षांनंतर दिसू शकतात, विशेषतः त्यामुळे मज्जातंतूंचे नुकसान होते.

‘या’ व्हिटॅमिनच्या कमतरेतमुळे आई होण्याचं स्वप्न होऊ शकते भंग (Getty Images)

व्हिटॅमिन बी12 महत्त्वाचे का आहे: व्हिटॅमिन बी12 हे मानवी शरीरासाठी एक महत्त्वाचे पोषक तत्व आहे. जे लाल रक्तपेशी तयार करण्यास मदत करते, ऑक्सिजनचा प्रवाह राखते आणि थकवा टाळते. तसंच ते मज्जासंस्थेच्या आरोग्यास देखील प्रोत्साहन देते आणि मेंदूचे कार्य सुधारते. त्याचबरोबर इस्ट्रोजेन आणि प्रोजेस्टेरॉनसह हार्मोनल संतुलन नियंत्रित करते.

व्हिटॅमिन बी12 (Getty Images)

गर्भाच्या मेंदूच्या विकासासाठी आणि मातेच्या आरोग्यासाठी महत्त्वाचे

सायन्स डायरेक्टच्या मते, व्हिटॅमिन बी12 हे हृदय आणि हाडांच्या आरोग्यासाठी एक महत्त्वाचे पोषक तत्व आहे. होमोसिस्टीनची पातळी नियंत्रित करण्यास आणि हाडांची ताकद वाढवण्यास व्हिटॅमिन बी 12 मदत करते. तसंच गर्भातील बाळाच्या मेंदूच्या विकासासाठी आणि मातेच्या आरोग्यासाठी देखील ते महत्त्वाचे आहे. व्हिटॅमिन बी12 च्या कमतरतेमुळे महिलांना सुरुवातीला सौम्य लक्षणे जाणवू शकतात. मात्र, कालांतराने या कमतरतेमुळे मज्जातंतूंचे नुकसान, वंध्यत्व, हृदयरोग, ऑस्टियोपोरोसिस आणि संज्ञानात्मक घट यासारख्या गंभीर समस्या उद्भवू शकतात.

महिलांना जास्त धोका का असतो?

काही घटकांमुळे महिलांना व्हिटॅमिन बी12 च्या कमतरतेचा धोका जास्त असतो, जसे की...

  • गर्भधारणा आणि स्तनपान: लॅन्सेटच्या अहवालानुसार, गर्भधारणेदरम्यान बाळाच्या मेंदू आणि मज्जातंतूंच्या विकासासाठी व्हिटॅमिन बी १२ आवश्यक असते. व्हिटॅमिन बी12 च्या कमतरतेमुळे न्यूरल ट्यूब दोष, आईला थकवा जाणवतो तसंच व्हिटॅमिन बी12 च्या कमतरतेमुळे गर्भपात देखील होऊ शकतो.
  • शाकाहारी किंवा व्हेगन आहार: वनस्पती-आधारित आहार नैसर्गिकरित्या व्हिटॅमिन बी12 प्रदान करत नाही. या आहाराचे पालन करणाऱ्या महिलांना फोर्टिफाइड अन्न किंवा पूरक आहारांची आवश्यकता असते.
  • पचन समस्या: सेलिआक रोग, आयबीएस, क्रॉनिक अ‍ॅसिड रिफ्लक्स आणि पोटाची शस्त्रक्रिया व्हिटॅमिन बी12 च्या योग्य शोषणात व्यत्यय आणू शकतात.
  • वृद्धत्व: महिलांचे वय वाढत असताना, पोटातील आम्ल उत्पादन कमी होते, ज्यामुळे अन्नातून व्हिटॅमिन बी12 सोडण्याची क्षमता कमी होते.
  • औषधं: आम्ल कमी करणारे, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर किंवा मेटफॉर्मिनचा दीर्घकाळ वापर शोषणात व्यत्यय आणू शकतो.

महिलांमध्ये व्हिटॅमिन बी12 च्या कमतरतेची सुरुवातीची लक्षणे

  • थकवा आणि कमी ऊर्जा: रात्री पूर्ण झोप घेतल्यानंतर देखील थकवा जाणवणे हे व्हिटॅमिन बी12 च्या कमतरतेचे प्रमुख लक्षणं आहे. व्हिटॅमिन बी १२ च्या कमतरतेमुळे शरीरातील लाल रक्तपेशींचे उत्पादन कमी होते, ज्यामुळे तुमच्या शरीराला ऑक्सिजन मिळणे कठीण होते आणि परिणामी थकवा जाणवतो.
  • मेंदूतील धुके आणि स्मरणशक्तीच्या समस्या: लक्ष केंद्रित करण्यात अडचण येणे आणि विसरणे ही व्हिटॅमिन बी12 च्या कमतरतेची लक्षणं आहेत. या कमतरतेमुळे मेंदूच्या कार्यावर परिणाम होऊ शकतो आणि कालांतराने मूड डिसऑर्डरचा धोका वाढतो.
  • कावीळ किंवा पिवळी त्वचा: पिवळी त्वचा किंवा सौम्य कावीळ हे लाल रक्तपेशींवर परिणाम करणाऱ्या व्हिटॅमिन बी12 च्या कमतरतेचे प्रारंभिक लक्षण असू शकते.
  • तोंडात व्रण किंवा सुजलेली जीभ: चमकदार लाल, दुखणारी जीभ किंवा तोंडात लहान व्रण हे कमतरतेचे लक्षण असू शकते.
  • दृष्टी समस्या: दीर्घकालीन व्हिटॅमिन बी12 च्या कमतरतेमुळे ऑप्टिक नर्व्हवर परिणाम होऊ शकतो, ज्यामुळे दृष्टी अंधुक होऊ शकते किंवा असामान्य दृश्य समस्या उद्भवू शकतात.
  • श्वास घेण्यास त्रास होणे किंवा धडधडणे: व्हिटॅमिन बी12 च्या कमतरतेमुळे रक्ताला ऑक्सिजन वाहून नेणे कठीण होते, ज्यामुळे चक्कर येणे, हृदयाचे ठोके जलद होणे किंवा श्वास घेण्यास त्रास होणे यासारख्या समस्या उद्भवू शकतात.
  • अनियमित किंवा जास्त मासिक पाळी: व्हिटॅमिन बी12 हार्मोन्सचे नियमन करण्यास मदत करते, याच्या कमतरतेमुळे मासिक पाळी अनियमित होऊ शकते किंवा जास्त रक्तस्त्राव होऊ शकतो.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

