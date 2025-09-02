BANANA FLOWER IN DIABETES: मधुमेह हा एक अतिशय गंभीर आणि असाध्य आजार आहे यात काही शंका नाही. परंतु योग्य आहार व्यवस्थापनाद्वारे हा आजार नियंत्रित केला जाऊ शकतो. व्यायाम, आहारातील फायबर आणि अँटिऑक्सिडंट्सचे सेवन यासारख्या सोप्या पद्धतींनी रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित केली जाऊ शकते. रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित करण्यास मदत करणाऱ्या अनेक प्रभावी वैद्यकीय आणि आयुर्वेदिक पद्धती आहेत.
केळी हे देखील एक असे झाड आहे, ज्याचे फळ फायदेशीर आहे, तसंच त्याची पाने, देठ आणि फुले देखील खूप फायदेशीर मानली जातात. संशोधनानुसार, केळीच्या फुलांमध्ये असे घटक आढळतात, जे मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी खूप फायदेशीर ठरू शकतात. तुम्ही केळीची फुले कच्ची देखील खाऊ शकता आणि त्यापासून अनेक प्रकारचे पदार्थ देखील बनवू शकता. केळीचे फूल मधुमेहात का फायदेशीर आहे आणि ते कसे खावे...
संशोधनात मोठा खुलासा: खरं तर, 2011 मध्ये केलेल्या एका संशोधनानुसार, मधुमेहाच्या रुग्णांमध्ये रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित ठेवण्यासाठी केळीची फुले फायदेशीर असल्याचं आढळून आलं आहे. हे संशोधन मधुमेह असलेल्या उंदरांवर करण्यात आले होते, त्यांचे वजन, रक्त आणि मूत्रात साखरेचे प्रमाण खूप जास्त होते. अभ्यासात असे आढळून आले की केळीची फुले खाल्ल्याने या उंदरांच्या शरीरातील रक्तातील साखरेची पातळी लक्षणीयरीत्या कमी झाली. त्याचप्रमाणे, 2013 मध्ये नॅशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नॉलॉजी इन्फॉर्मेशनने केलेल्या दुसऱ्या एका संशोधनातही असेच परिणाम आढळून आले. या अभ्यासानुसार, केळीच्या फुलांचे सेवन केल्याने मधुमेही रुग्णांच्या शरीरात एका विशिष्ट प्रकारच्या प्रथिनाचे उत्पादन कमी होते, जे साखरेला चालना देण्यासाठी ओळखले जाते.
मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी केळीची फुले कशी फायदेशीर आहेत? सायन्स डायरेक्टमध्ये प्रकाशित झालेल्या एका संशोधनात असं म्हटलं आहे की, या निकालांवरून असं दिसून येते की केळीची फुले आणि स्यूडोस्टेममध्ये मधुमेहविरोधी आणि एटी-एजी गुणधर्म आहेत आणि मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी आहारातील पूरक म्हणून ते फायदेशीर आहेत. केळीची फुले आणि स्यूडोस्टेममध्ये कमी ग्लायसेमिक इंडेक्स असतो आणि त्यात आहारातील फायबर आणि अँटीऑक्सिडंट्स जास्त असतात. म्हणूनच केळीची फुले किंवा देठ मधुमेहाच्या व्यवस्थापनात उपयुक्त मानले जातात.
केळीच्या फुलाचे इतर फायदे
- केळीच्या फुलाचे सेवन केल्याने शरीरात रक्त वाढते कारण त्यात योग्य प्रमाणात लोह असते. केळीच्या फुलाचे सेवन केल्याने शरीरात हिमोग्लोबिन देखील वाढते.
- केळीचे फूल इन्सुलिन नियंत्रित करते, त्यामुळे त्याचे सेवन रक्तातील साखर नियंत्रित ठेवते.
- केळीच्या फुलांपासून बनवलेले पदार्थ खाऊन तुम्ही तणाव आणि चिंतेपासून मुक्त होऊ शकता कारण त्यात योग्य प्रमाणात मॅग्नेशियम असते जे शरीरासाठी अँटी-डिप्रेसंट म्हणून काम करते.
- हे फूल सहज पचते म्हणून ते पोटासाठी फायदेशीर आहे.
- केळीचे फूल हृदयरोग रोखण्यासाठी देखील फायदेशीर मानले जाते कारण ते शरीराला मुक्त रॅडिकल्सपासून वाचवते आणि कोलेस्टेरॉलचे प्रमाण कमी करते.
केळीची फुले कशी खावीत? केळीची फुले कच्ची देखील खाऊ शकता कारण ती मऊ आणि सहज पचण्यायोग्य असतात, त्यामुळे ती कच्ची खाण्यात कोणतीही अडचण येत नाही. याशिवाय, तुम्ही केळीच्या फुलांपासून अनेक प्रकारचे पदार्थ बनवू शकता जसे की - केळीच्या फुलाची भाजी, जी कोरडी आणि ग्रेव्ही दोन्ही प्रकारे बनवता येते. ही भाजी स्वादिष्ट आणि पौष्टिक आहे. तुम्ही केळीची फुले सॅलड म्हणून देखील खाऊ शकता. याशिवाय, तुम्ही हे फूल बारीक करून आणि चटणी बनवून देखील खाऊ शकता.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)