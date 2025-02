ETV Bharat / health-and-lifestyle

मानसिक तणावामुळे होऊ शकते 'मधुमेह'; काय आहे कारण? जाणून घ्या - TIPS FOR CONTROL MENTAL STRESS

How Are Diabetes And Stress Link: बैठी जीवनशैली, अपूर्ण झोप, कामाची धावपड तसंच अयोग्य आहारापद्धतीमुळे आरोग्यावर अनेक परिणाम होतात. कामाचं ताण तसंच टार्गेट पूर्ण करण्याची लगबग यामुळे अनेक जण तणावामध्ये जगत आहेत. ताण घेतल्यामुळे गंभीर आजारांना बळी पडण्याची शक्यता जास्त असते. मानसिक ताण आजकाल लोकांच्या चिंतेचा विषय होत चालला आहे. तसंच मधुमेहाचं देखील आहे. मधुमेह देखील चिंतेचा विषय आहे. मधुमेह आणि तणाव यांचा फार जवळचा संबंध आहे. कारण तणावादम्यान शरीरातील कोर्टिसोल संप्रेरकाची पातळी झपाट्यानं कमी होते. परिणामी इन्सुलिनचा प्रभाव कमी होतो. त्यामुळे ग्लुकोजची पातळी वाढते आणि शरीरातील साखर अनिंत्रित होते असं म्हटलं जाते. चल तर जाणून घेऊया मानसिक आरोग्य आणि मधुमेह यातील संबंध

तणावाचा मधुमेहावर कसा परिणाम होऊ शकतो?

जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला ताण येतो. तेव्हा त्याचे शरीर कॉर्टिसोल आणि अॅड्रेनालाईन सारखे संप्रेरक बाहेर सोडतो. परिणामी इन्सुलिनला योग्यरित्या काम करणे कठीण होते. ज्याला इन्सुलिन प्रतिरोधक देखील म्हणतात. यामुळे ऊर्जा तुमच्या पेशींमध्ये प्रवेश करू शकत नाही. परिणामी रक्तातील साखरेची पातळी वाढते. जर रक्तातील साखरेची पातळी जास्त प्रमाणात वाढली तर त्याला गोइंग हायपर म्हणजेच हायपरग्लायसेमिया म्हणतात. तणाव कमी झाला नाही तर रक्तातील साखरेची पातळी वाढू शकते आणि मधुमेहाचा धोका वाढू शकतो.