ETV Bharat / health-and-lifestyle

महागडे आणि आकर्षक दिसेल घर; वापरून पहा सजावटीच्या ‘या’ टिप्स - HOME DECORATION IDEAS

महागडे आणि आकर्षक दिसेल घर; वापरून पहा सजावटीच्या ‘या’ टिप्स ( Getty Images )

By ETV Bharat Lifestyle Team Published : May 13, 2025 at 6:35 PM IST | Updated : May 13, 2025 at 6:46 PM IST 2 Min Read

home decoration Ideas: दिवसभराच्या थकव्यानंतर घरी परतण्याचा आनंद शब्दात व्यक्त करता येत नाही. घरातील चार भिंतींच्या आत मिळणारा आराम, आपलेपणाची भावना हेच घराला घर बनवते. प्रत्येकाचे घर हे त्यांच्यासाठी खूप खास असते. घराची प्रत्येक भिंत त्यात राहणाऱ्या लोकांची कहाणी सांगते. यामुळे आपलं घर नेहमी नीटनेटकं दिसावं अशी प्रत्येकाची भावना असते. याकरिता अनेक लोक सजावटीच्या वस्तू घेतात आणि घराला नवीन लूक देण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु घर सजवण्यासाठी महागड्या वस्तू किंवा घर मोठं असणे आवश्यक नाही. घर सजवण्यासाठी कौशल्य महत्त्वाचे आहे. आपल्या कौशल्याने घर अशाप्रकारे सजवा की घरातील नकारात्मकता दूर होईल आणि घर सकारात्मक जागेत बदलेल. चला तर जाणून घेऊया घरात सकारात्मक ऊर्जा रहावी याकरिता सर्जनशील घर सजावटीच्या टिप्स. यामुळे घरात सकारात्मक वातावरण तर राहिलच शिवाय तुमचं आरोग्य देखील चांगलं राहिल.

Last Updated : May 13, 2025 at 6:46 PM IST