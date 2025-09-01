Early Signs of Heart Attack: बदलत्या लाइफस्टाइलमुळे अलिकडच्या काळात हृदय रोगाच्या प्रकरणांमध्ये वाढ झाली आहे. अस्वस्थ्यकर आहार, धूम्रपान, वाढते वजन आणि झोपेचा अभाव यामुळे तरूणांमध्ये हृदविकाराची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. पूर्वी फक्त वृद्धांमध्येच हा आजार जास्त प्रमाणात आढळायचा. मात्र आता 30 ते 40 व्या वर्षीही हृविकाराचे बळी ठरत आहेत. रक्त वाहिन्यांमध्ये अडथळा निर्माण झाल्यामुळे हृदविकाराचा झटका येऊ शकतो. तसंच हृदयातील रक्तप्रवाह लक्षणीयरित्या कमी झाल्यामुळे आणि रक्तवाहिन्यांमध्ये चरबी जमा झाल्यामुळे हार्ट अटॅकची समस्या उद्भवू शकते. मात्र, आपल्यापैकी बऱ्याच लोकांना गैरसमज आहे की, हृदविकाराचा झटका अचाणक येतो. परंतु आरोग्य तज्ञांच्या मते, हार्ट अटॅक येण्याच्या 30 दिवसांपूर्वी शरीर चेतावणी संकेत देतो. परंतु बरेच लोक या संकेतांकडे दुर्लक्ष करतात. परिणामी हार्ट अटॅकचा धोका वाढतो. जर सुरुवातीच्या संकेतांकडे दुर्लक्ष केले नाही तर मोठा धोका टाळता येऊ शकतो.
अलिकडच्या काळात हृदयविकाराच्या झटक्यामुळे तरुण आणि वृद्धांनाही आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. या समस्येचा प्रत्येक वर्गातील लोकांना सामना करावा लागत आहे. म्हणून हार्ट अटॅकची सुरुवातीची लक्षणे वेळीच ओळखणे महत्त्वाचे आहे. हार्वर्ड हेल्थच्या मते, हृदयविकाराच्या झटक्यापूर्वी शरीरात दिसणारी ही लक्षणे आहेत.
- छातीत, खांद्यावर, जबड्यात वेदना- हृदयविकाराच्या झटक्यापूर्वीच्या मुख्य लक्षणांपैकी एक म्हणजे छातीभोवती दाब, वेदना किंवा जडपणा जाणवणे. काही लोकांना हात, खांदे किंवा जबड्यातही वेदना जाणवू शकतात. या वेदना नेहमीच तीव्र नसतात. परंतु कधीकधी सौम्य जळजळ किंवा जडपणा जाणवल्यास या लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नये. अशी लक्षणे जाणवल्यास ताबडतोब डॉक्टरांचा सल्ला घेणे चांगले. बरेच जण आम्लता किंवा गॅस समजून याकडे दुर्लक्ष करतात परंतु असं करु नये.
- शरीरात अशक्तपणा जाणवणे - हार्ट अटॅक येण्यापूर्वी कोणतेही जड आणि परिश्रमाचे काम न करताही लवकर थकवा आणि अशक्तपणा जाणवू शकतो. विशेषतः जर हे लक्षण वारंवार दिसून येत असेल तर ते हृदयविकाराच्या झटक्याचे प्रारंभिक लक्षण असू शकते. ते हलक्यात घेऊ नये. ताबडतोब डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.
- चक्कर येणे - हृदयविकाराच्या झटक्यापूर्वी 30 दिवसांपर्यंत चक्कर येणे आणि कधीकधी बेशुद्ध पडणे या समस्या देखील उद्भवू शकतात. या काळात श्वास घेण्यास त्रास होणे, डोकेदुखी आणि रक्ताभिसरण कमी होणे यासारखी लक्षणे देखील सामान्य आहेत. ही स्थिती गंभीर आहे. म्हणून, नेहमी चक्कर येणे जाणवल्यास ताबडतोब डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.
- श्वास घेण्यास त्रास - श्वास घेण्यास त्रास होणे हे देखील एक महत्वाचे लक्षण आहे. जर तुम्हाला साधी कामे केल्यानंतर किंवा कोणताही शारीरिक श्रम न करताही श्वास घेण्यास त्रास होत असेल, तर हे हृदयविकाराच्या झटक्याचे लक्षण असू शकते. जर तुम्हाला श्वास घेण्याचा त्रास किंवा पायऱ्या चढताना अचानक श्वास घ्यायला त्रास होत असेल तर हे हलक्यात घेऊ नका. हे हृदयावर वाढलेल्या दाबाचे लक्षण असू शकते. जेव्हा हृदय योग्यरित्या रक्त पंप करू शकत नाही तेव्हा ही समस्या उद्भवते. जर तुम्हाला यापैकी कोणतीही लक्षणे दिसली तर ताबडतोब वैद्यकीय मदत घेणे महत्वाचे आहे. वेळेवर खबरदारी घेतल्यास जीव वाचू शकतात.
धोका का वाढत आहे?
डॉ. मखीजा यांच्या मते, खाण्याच्या वाईट सवयी, ताणतणाव, कमी झोप आणि जीवनशैलीशी संबंधित निष्काळजीपणा ही हृदयरोगाची समस्या उद्भवण्याची सर्वात मोठी कारणे आहेत. पूर्वी 50 वर्षांनंतर लोकांमध्ये हृदयविकाराचा झटका येणे सामान्य होते, परंतु आता ही समस्या 25-30 वर्षांच्या लोकांमध्येही दिसून येत आहे. हृदयरोग अनेकदा कोणत्याही मोठ्या लक्षणांशिवाय देखील येऊ शकते. हृदयविकाराचा झटका, उच्च रक्तदाब, अनियमित हृदयाचे ठोके, हे आजार तुमच्या शरीरात शांतपणे घर करतात. या सर्वांचे मूळ कारण म्हणजे तळलेले अन्न, धूम्रपान, मद्यपान, झोपेचा अभाव आणि ताण.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)
