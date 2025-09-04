why Husband Never Listen to wives: जेव्हा पती-पत्नी एकमेकांचा आदर करतात, तेव्हाच नातं स्थिर राहतं. एकमेकांचं ऐकणं आणि समजून घेणं ही एक यशस्वी नात्याची गुरुकिल्ली आहे. पण जेव्हा जोडीदार एकमेकांचं म्हणणं ऐकत नाहीत, तेव्हा नात्यात ताण निर्माण होतो. ऐकणं कमी झालं की संवाद तुटतो, आणि तिथूनच अहंकाराला जागा मिळते. अनेक संशोधनांनी दाखवून दिलं आहे की, नात्यांमधील संवादाचा अभाव हा तणाव आणि विभाजनाचं मुख्य कारण ठरतो. सगळे पुरुष एकसारखे नसतात, पण काही पुरुषांमध्ये ‘इगो’ म्हणजेच अहंकार जास्त असतो. यामुळे ते पत्नीच्या भावना, मतं आणि गरजांकडे दुर्लक्ष करतात. कधी कधी ते पत्नीला सार्वजनिक ठिकाणी कमी लेखतात. हे वागणं केवळ अपमानजनक नसून मानसिक त्रासदायक देखील असतं. असं वागल्यामुळे नात्यात अंतर निर्माण होतं, आणि बऱ्याचदा याचे परिणाम फार गंभीर होतात. तरीही अनेक पुरुष असं का करतात? याची कारणं मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोनातून समजून घेणं गरजेचं आहे.
काय आहे यामागचं मनोवैज्ञानीक कारण?
- काही पुरुषांना वर्चस्व गाजवायची सवय असते. पत्नीचं म्हणणं ऐकलं तर स्वतः कमी पडतोय असं वाटू शकतं.
- “पुरुष प्रमुख असतो” ही जुनी मानसिकता अजूनही अनेकांच्या मनात असते. यामुळे पत्नीचं मत दुय्यम मानलं जातं.
सर्वांना प्रभावी संवाद साधता येत नाही.
- ऐकणं हे एक कौशल्य आहे, जी अनेक लोकं शिकलेली नसतात.
- काही पुरुष भावनिकदृष्ट्या पत्नीशी जुळलेले नसतात. त्यामुळे त्यांना तिच्या भावना समजत नाहीत.
- काहींची इतरांच्या दृष्टिकोनातून विचार करण्याची क्षमता कमी असते. त्यामुळे ते पत्नीचं म्हणणं दुर्लक्षित करतात.
- लहानपणापासून घरात स्त्रियांना कमी महत्त्व दिलं गेलं असेल. तेच वागणं नकळत पुढे चालू राहतं.
- कामाचा ताण, आर्थिक चिंता यामुळे काही पुरुष मानसिक रीत्या उपलब्ध नसतात. ते वैयक्तिक संवाद टाळू लागतात.
ही समस्या टाळण्यासाठी काय करावे?
- सोबत बोलू नका: एकमेकांशी बोलताना एकमेकांचं ऐकून न घेता बोलूण जिंकण्याचा प्रयत्न करू नका. वेळोवेळी एकमेकांच्या शब्दांनाही महत्त्व दिले पाहिजे. एकमेकांचे मत विचारात घ्या. जर तुम्ही आदर दाखवाल तेव्हाच तुमचे ते ऐकतील.
- वेदनादायकपणे: तुम्हाला काहीतरी बोलायला हवे. जेव्हा त्यांना ते ऐकायचे असेल तेव्हा आदराने बोला. दुखावणाऱ्या किंवा अपमानास्पद पद्धतीने बोलू नका. जर तुम्ही असं केलं तर ते तुमचं ऐकायला तयार होणार नाहीत. म्हणून, तुम्ही जे बोलता ते सौम्यपणे बोलण्याची सवय लावा. तुम्ही दहा वेळा वाद घातलात तरी सौम्यपणे बोला. शिवाय, जर तुम्ही रागाने बोललात किंवा चुकलात तर ते तुमचे ऐकणार नाहीत आणि संघर्ष वाढेल.
- व्याख्यान देऊ नका: जर तुम्हाला काही सांगायचे असेल तर ते सांगा. पण मोठी व्याख्याने देऊ नका. यामुळे त्यांना दबाव येईल. त्याऐवजी, तुम्हाला कोणत्या समस्या आहेत आणि तुम्हाला काय करायचे आहे ते स्पष्ट आणि स्पष्टपणे सांगा. तुम्हाला सर्व काही माहित आहे असे बोलू नका.
- जुनी पुनरावृत्ती करणे: काही लोक जेव्हा काही बोलतात तेव्हा ते केवळ चालू मुद्देच उपस्थित करत नाहीत तर जुने मुद्देही उपस्थित करतात. यामुळे त्यांना असे वाटते की ते पुन्हा सुरुवात करत आहेत. त्याऐवजी, तुम्हाला त्यावेळी जे बोलायचे आहे तेच बोला. जुने मुद्दे उपस्थित करू नका. त्याचप्रमाणे, तुम्ही जितके कमी बोलाल तितक्या लवकर तुम्ही समस्या सोडवू शकाल. पण जुने मुद्दे पुन्हा पुन्हा काढू नका.
- योग्य वेळी: आता, ज्या गोष्टी सांगायच्या आहेत त्या योग्य वेळी सांगितल्या पाहिजेत. जर तुम्ही त्या थकलेल्या, तणावग्रस्त, घाईत किंवा व्यस्त असताना बोललात तर गोष्टी पूर्ण होणार नाहीत. म्हणून, त्या सांगण्याची योग्य वेळ जाणून घेणे चांगले.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)