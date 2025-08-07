Essay Contest 2025

ETV Bharat / health-and-lifestyle

कर्टुलाच्या भाजीमुळे दूर होतात 'हे' भयावह आजार; जाणून घ्या फायदे - HEALTH BENEFITS OF SPINY GOURD

कर्टुलाची भाजी अनेक पोषण तत्वांनी समृद्ध आहे. लठ्ठपणाने त्रस्त असलेल्या लोकांसाठी ही भाजी वरदानापेक्षा कमी नाही वाचा सविस्तर...,

HEALTH BENEFITS OF SPINY GOURD HEALTH BENEFITS OF KANTOLA KANTOLA GOOD FOR WEIGHT LOSS KANTOLA GOOD FOR DIABETES
कर्टुलाच्या भाजीमुळे दूर होतात 'हे' भयावह आजार; जाणून घ्या फायदे (Getty images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : August 7, 2025 at 5:33 PM IST

2 Min Read

health benefits of spiny gourd: पावसाळा सुरु होताच बाजारात वेगवेगळ्या प्रकारच्या रानभाज्या मिळतात. याला स्पायनी गॉर्ड असं म्हटलं जातं. निरोगी राहण्यासाठी तज्ञ हिरव्या भाज्या खाण्याचा सल्ला देतात. हिरव्या भाज्या या पोषक तत्वांचा खजिना असतो. यामुळे हिरव्या भाज्या चवीसोबतच आरोग्यासाठी देखील उत्तम मानल्या जातात. आयुर्वेदानुसार आरोग्यासाठी फायदेशीर अशीच एक हिरवी भाजी म्हणजे कर्टुल. कर्टुल चवीला तिखट पण खायला खूप चविष्ट आहे. कर्टुलामध्ये प्रथिने, निरोगी चरबी, फायबर, कार्बोहायड्रेट्स, पोटॅशियम, सोडियम, कॅल्शियम असे अनेक पोषक तत्व आढळतात. या भाजीमध्ये मांसाहारापेक्षा 50 टक्के जास्त प्रोटीन आढळतात. जे लोक मांसाहार सेवन करत नाही त्याच्यासाठी प्रोटीनची कमतरता भरून काढण्याठी कर्टुलाची भाजी फायदेशीर आहे. व्हेजिटेरियन या भाजीच्या मदतीनं शरीरातील प्रोटीनची कमतरता दूर करू शकतात. तसंच लठ्ठपाणामुळे त्रस्त असलेल्या लोकांसाठी ही भाजी वरदानापेक्षा कमी नाही. विविध आजारांचा धोका कमी करण्यासाठी देखील ही भाजी उत्तम आहे.

  • त्वचा: कर्टुलाची भाजी खाल्ल्याने त्वचा निरोगी राहण्यास मदत होते. कारण त्यात बीटा कॅरोटीन, ल्युटीन आणि झेक्सॅन्थन यासारखे विविध प्लेव्होनॉइड्स पुरेशा प्रमाणात असतात. हे फ्लेव्होनॉइड्स स्वच्छता एजंट म्हणून काम करतात. तसंच त्यात वृद्धत्वविरोधी गुणधर्म देखील आहेत. जे त्वचा दीर्घकाळ तरूण ठेवण्यास मदत करते.
HEALTH BENEFITS OF SPINY GOURD HEALTH BENEFITS OF KANTOLA KANTOLA GOOD FOR WEIGHT LOSS KANTOLA GOOD FOR DIABETES
मधुमेह (Getty images)
  • मधुमेह: मधुमेह असलेल्य लोकांसाठी या भाजीचं सेवन खूप फायदेशीर ठरू शकते. कर्टुल खाल्ल्याने रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित राहण्यास मदत होते. ज्यामुळे मधुमेहाचा धोका कमी होतो. याशिवाय त्यात फायबरचे प्रमाणा जास्त असल्याने आतड्यांचे आरोग्य देखील सुधारण्यास मदत होते. तसंच कार्टुलाच्या नियमित सेवनाने पचनक्रिया देखील सुरळीत होते.
HEALTH BENEFITS OF SPINY GOURD HEALTH BENEFITS OF KANTOLA KANTOLA GOOD FOR WEIGHT LOSS KANTOLA GOOD FOR DIABETES
रक्तदाब (Getty images)
  • रक्तदाब: कर्टुलामध्ये असलेल्या पोटॅशियम आणि लोहामुळे शरीरातील रक्ताभिसरण सुधारण्यास मदत होते. खरं तर पोटॅशियम रक्तदाब नियंत्रित करण्यास मदत करते आणि लोह हिमोग्लोबिनची पातळी वाढवकते. ज्यामुळे रक्ताभिसण सुधारते. तुम्ही कर्टुलाचा ज्युस तयार करून देखील पिऊ शकता.
HEALTH BENEFITS OF SPINY GOURD HEALTH BENEFITS OF KANTOLA KANTOLA GOOD FOR WEIGHT LOSS KANTOLA GOOD FOR DIABETES
कर्टुल खाल्लायने वजन कमी होण्यास मदत होते (Getty images)
  • लठ्ठपणा: जे लोक वाढत्या लठ्ठपणामुळे त्रस्त आहेत त्यांनी कर्टुल भाजी खाल्ल्याने वजन कमी होण्यास मदत होऊ शकते. कर्टुलामध्ये असलेले फायबर पोट बराच काळ भरलेले ठेवण्यास मदत करते. यामुळे जास्त खाण्याची लालसा कमी होते. ज्यामुळे वजन कमी होण्यास मदत होते. कर्टुलामध्ये कमी प्रमाणात कॅलरीज आणि उच्च फायबर असते.
HEALTH BENEFITS OF SPINY GOURD HEALTH BENEFITS OF KANTOLA KANTOLA GOOD FOR WEIGHT LOSS KANTOLA GOOD FOR DIABETES
कर्टुलाच्या भाजीमुळे दूर होतात 'हे' भयावह आजार; जाणून घ्या फायदे (Getty images)
  • रोगप्रतिकार शक्ती आणि डोळे: कर्टुलामधील व्हिटॅमिन सी आणि करोटीनॉइड्स रोगप्रतिकारशक्ती मजबूत करण्यात मदत करतात. तसंच याच्या सेवनाने ऑक्सिडेटिव्ह ताण कमी होतो. त्याचबरोबर त्वचा आणि डोळ्यांच्या आरोग्याचे संरक्षण होते. यातील ल्युटीन आणि बीट कॅरोटीन मॅक्युलर डीजनरेशनपासून बचाव करण्यास मदत करतात.
HEALTH BENEFITS OF SPINY GOURD HEALTH BENEFITS OF KANTOLA KANTOLA GOOD FOR WEIGHT LOSS KANTOLA GOOD FOR DIABETES
कर्करोग (Getty images)
  • कर्करोग रोखते: कर्टुलामध्ये ल्युटीन पुरेशा प्रमाणात आढळते. जे कर्करोग रोखण्यास मदत करते. तसंच कर्टुला व्हिटॅमिन सीचा चांगला स्त्रोत आहे. जे शरीरातील विषारी पदार्थ काढून टाकते. यामुळे कर्करोगाचा धोका मोठ्या प्रमाणात कमी होतो.
  • हृदय आणि रक्तवाहिन्यासंबंधी आरोग्य: कर्टुलामध्ये पोटॅशियम मुलबक प्रमाणात असते. जे हृदयाच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर असते. तसंच रक्तदाब नियंत्रित आणि हृदरोगाचा धोका कमी करण्यास मदत होते.
HEALTH BENEFITS OF SPINY GOURD HEALTH BENEFITS OF KANTOLA KANTOLA GOOD FOR WEIGHT LOSS KANTOLA GOOD FOR DIABETES
वजन कमी होतो (Getty images)
  • हंगामी फ्लूपासून संरक्षण: कर्टुल भाजी खाल्ल्याने पावसाळ्यात होणारे संसर्ग आणि हंगामी फ्लूपासून संरक्षण करण्यास मदत होते. या भाजीच्या सेवनाने सर्दी, खोकला आणि घसा खवखवणे यासारख्या समस्यांपासून बचाव होतो.
  • पचन समस्या: मधुमेहाव्यतिरिक्त कर्टुलाचे सेवन इतर आरोग्य समस्या दूर करण्यासाठी देखील उपयुक्त आहे. कर्टुलाचे नियमित सेवन केल्यास शरीरातील विषारी पदार्थ काढून टाकण्यास मदत होते. हे एक नैसर्गिक डिटॉक्सिफाय आहे. कर्टुलाचे सेवन केल्याने पोट स्वच्छ राहते तसंच बद्धकोष्ठता आणि पचनाच्या समस्या असलेल्या व्यक्तीसाठी कर्टुलाची भाजी उत्तम आहे. यामुळे या दोन्ही समस्या दूर होतात.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

हेही वाचा

health benefits of spiny gourd: पावसाळा सुरु होताच बाजारात वेगवेगळ्या प्रकारच्या रानभाज्या मिळतात. याला स्पायनी गॉर्ड असं म्हटलं जातं. निरोगी राहण्यासाठी तज्ञ हिरव्या भाज्या खाण्याचा सल्ला देतात. हिरव्या भाज्या या पोषक तत्वांचा खजिना असतो. यामुळे हिरव्या भाज्या चवीसोबतच आरोग्यासाठी देखील उत्तम मानल्या जातात. आयुर्वेदानुसार आरोग्यासाठी फायदेशीर अशीच एक हिरवी भाजी म्हणजे कर्टुल. कर्टुल चवीला तिखट पण खायला खूप चविष्ट आहे. कर्टुलामध्ये प्रथिने, निरोगी चरबी, फायबर, कार्बोहायड्रेट्स, पोटॅशियम, सोडियम, कॅल्शियम असे अनेक पोषक तत्व आढळतात. या भाजीमध्ये मांसाहारापेक्षा 50 टक्के जास्त प्रोटीन आढळतात. जे लोक मांसाहार सेवन करत नाही त्याच्यासाठी प्रोटीनची कमतरता भरून काढण्याठी कर्टुलाची भाजी फायदेशीर आहे. व्हेजिटेरियन या भाजीच्या मदतीनं शरीरातील प्रोटीनची कमतरता दूर करू शकतात. तसंच लठ्ठपाणामुळे त्रस्त असलेल्या लोकांसाठी ही भाजी वरदानापेक्षा कमी नाही. विविध आजारांचा धोका कमी करण्यासाठी देखील ही भाजी उत्तम आहे.

  • त्वचा: कर्टुलाची भाजी खाल्ल्याने त्वचा निरोगी राहण्यास मदत होते. कारण त्यात बीटा कॅरोटीन, ल्युटीन आणि झेक्सॅन्थन यासारखे विविध प्लेव्होनॉइड्स पुरेशा प्रमाणात असतात. हे फ्लेव्होनॉइड्स स्वच्छता एजंट म्हणून काम करतात. तसंच त्यात वृद्धत्वविरोधी गुणधर्म देखील आहेत. जे त्वचा दीर्घकाळ तरूण ठेवण्यास मदत करते.
HEALTH BENEFITS OF SPINY GOURD HEALTH BENEFITS OF KANTOLA KANTOLA GOOD FOR WEIGHT LOSS KANTOLA GOOD FOR DIABETES
मधुमेह (Getty images)
  • मधुमेह: मधुमेह असलेल्य लोकांसाठी या भाजीचं सेवन खूप फायदेशीर ठरू शकते. कर्टुल खाल्ल्याने रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित राहण्यास मदत होते. ज्यामुळे मधुमेहाचा धोका कमी होतो. याशिवाय त्यात फायबरचे प्रमाणा जास्त असल्याने आतड्यांचे आरोग्य देखील सुधारण्यास मदत होते. तसंच कार्टुलाच्या नियमित सेवनाने पचनक्रिया देखील सुरळीत होते.
HEALTH BENEFITS OF SPINY GOURD HEALTH BENEFITS OF KANTOLA KANTOLA GOOD FOR WEIGHT LOSS KANTOLA GOOD FOR DIABETES
रक्तदाब (Getty images)
  • रक्तदाब: कर्टुलामध्ये असलेल्या पोटॅशियम आणि लोहामुळे शरीरातील रक्ताभिसरण सुधारण्यास मदत होते. खरं तर पोटॅशियम रक्तदाब नियंत्रित करण्यास मदत करते आणि लोह हिमोग्लोबिनची पातळी वाढवकते. ज्यामुळे रक्ताभिसण सुधारते. तुम्ही कर्टुलाचा ज्युस तयार करून देखील पिऊ शकता.
HEALTH BENEFITS OF SPINY GOURD HEALTH BENEFITS OF KANTOLA KANTOLA GOOD FOR WEIGHT LOSS KANTOLA GOOD FOR DIABETES
कर्टुल खाल्लायने वजन कमी होण्यास मदत होते (Getty images)
  • लठ्ठपणा: जे लोक वाढत्या लठ्ठपणामुळे त्रस्त आहेत त्यांनी कर्टुल भाजी खाल्ल्याने वजन कमी होण्यास मदत होऊ शकते. कर्टुलामध्ये असलेले फायबर पोट बराच काळ भरलेले ठेवण्यास मदत करते. यामुळे जास्त खाण्याची लालसा कमी होते. ज्यामुळे वजन कमी होण्यास मदत होते. कर्टुलामध्ये कमी प्रमाणात कॅलरीज आणि उच्च फायबर असते.
HEALTH BENEFITS OF SPINY GOURD HEALTH BENEFITS OF KANTOLA KANTOLA GOOD FOR WEIGHT LOSS KANTOLA GOOD FOR DIABETES
कर्टुलाच्या भाजीमुळे दूर होतात 'हे' भयावह आजार; जाणून घ्या फायदे (Getty images)
  • रोगप्रतिकार शक्ती आणि डोळे: कर्टुलामधील व्हिटॅमिन सी आणि करोटीनॉइड्स रोगप्रतिकारशक्ती मजबूत करण्यात मदत करतात. तसंच याच्या सेवनाने ऑक्सिडेटिव्ह ताण कमी होतो. त्याचबरोबर त्वचा आणि डोळ्यांच्या आरोग्याचे संरक्षण होते. यातील ल्युटीन आणि बीट कॅरोटीन मॅक्युलर डीजनरेशनपासून बचाव करण्यास मदत करतात.
HEALTH BENEFITS OF SPINY GOURD HEALTH BENEFITS OF KANTOLA KANTOLA GOOD FOR WEIGHT LOSS KANTOLA GOOD FOR DIABETES
कर्करोग (Getty images)
  • कर्करोग रोखते: कर्टुलामध्ये ल्युटीन पुरेशा प्रमाणात आढळते. जे कर्करोग रोखण्यास मदत करते. तसंच कर्टुला व्हिटॅमिन सीचा चांगला स्त्रोत आहे. जे शरीरातील विषारी पदार्थ काढून टाकते. यामुळे कर्करोगाचा धोका मोठ्या प्रमाणात कमी होतो.
  • हृदय आणि रक्तवाहिन्यासंबंधी आरोग्य: कर्टुलामध्ये पोटॅशियम मुलबक प्रमाणात असते. जे हृदयाच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर असते. तसंच रक्तदाब नियंत्रित आणि हृदरोगाचा धोका कमी करण्यास मदत होते.
HEALTH BENEFITS OF SPINY GOURD HEALTH BENEFITS OF KANTOLA KANTOLA GOOD FOR WEIGHT LOSS KANTOLA GOOD FOR DIABETES
वजन कमी होतो (Getty images)
  • हंगामी फ्लूपासून संरक्षण: कर्टुल भाजी खाल्ल्याने पावसाळ्यात होणारे संसर्ग आणि हंगामी फ्लूपासून संरक्षण करण्यास मदत होते. या भाजीच्या सेवनाने सर्दी, खोकला आणि घसा खवखवणे यासारख्या समस्यांपासून बचाव होतो.
  • पचन समस्या: मधुमेहाव्यतिरिक्त कर्टुलाचे सेवन इतर आरोग्य समस्या दूर करण्यासाठी देखील उपयुक्त आहे. कर्टुलाचे नियमित सेवन केल्यास शरीरातील विषारी पदार्थ काढून टाकण्यास मदत होते. हे एक नैसर्गिक डिटॉक्सिफाय आहे. कर्टुलाचे सेवन केल्याने पोट स्वच्छ राहते तसंच बद्धकोष्ठता आणि पचनाच्या समस्या असलेल्या व्यक्तीसाठी कर्टुलाची भाजी उत्तम आहे. यामुळे या दोन्ही समस्या दूर होतात.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

हेही वाचा

For All Latest Updates

TAGGED:

HEALTH BENEFITS OF SPINY GOURDHEALTH BENEFITS OF KANTOLAKANTOLA GOOD FOR WEIGHT LOSSKANTOLA GOOD FOR DIABETESHEALTH BENEFITS OF SPINY GOURD

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

'लिंगोबाचा डोंगर' 48 वर्ष पूर्ण करतोय; 'जैत रे जैत'च्या निमित्ताने पं. हृदयनाथ मंगेशकर यांची Exclusive मुलाखत

हुंडा प्रतिबंधक कायद्याखाली शिक्षा होण्याचं प्रमाण कमी; गुन्हेगार मोकाटच, काय सांगतो कायदा? वाचा स्पेशल Explainer

अहमदाबाद हादरलं! एकाच घरात आढळले 5 मृतदेह, मृतांमध्ये पती-पत्नी आणि तीन चिमुकल्यांचा समावेश

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.