रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!
आल्याच्या दाहक-विरोधी गुणधर्म सांधेदुखी, व्यायामानंतर स्नायू दुखणे आणि मासिक पाळीच्या वेदना कमी करण्यास मदत करू शकते. वाचा सविस्तर..,
Published : September 23, 2025 at 8:02 PM IST
Health Benefits Of Ginger Juice: निरोगी खाण्याच्या सवयींबद्दल वाढती जागरूकता वाढल्याने लोक खाण्यापिण्याकडे कटाक्षानं लक्ष देऊ लागले आहेत. सकाळी उठल्यावर डिटॉक्स ड्रिंक घेण्यापासून ते रात्री झोपण्यापूर्वी गरम पाणी पिण्यापर्यंत, लोकांच्या जीवनात अनेक बदल झाले आहेत. यासह, दररोज सकाळी उठल्यावर आल्याचा रस पिण्याची सवय लोकप्रिय झाली आहे.
आल्यामध्ये शक्तिशाली नैसर्गिक संयुगे, अँटिऑक्सिडंट्स, जिंजरॉल आणि शोगाओल्स सारखे दाहक-विरोधी गुणधर्म असतात. आल्याचा वापर हजारो वर्षांपासून आयुर्वेद आणि पारंपारिक औषधांमध्ये पचनास मदत, मळमळ उपाय आणि दाहक-विरोधी म्हणून केला जात आहे. नियमितपणे जिंजर शॉट्स पिण्याचे अनेक फायदे आहेत.
- पचन, पोटफुगी आणि मळमळ कमी करते: आल्याचा वापर पचन विकारांवर नैसर्गिक उपाय म्हणून केला जातो. आल्यामधील संयुगे, विशेषतः जिंजरॉल, जठरासंबंधी हालचाल वाढवतात. यामुळे अन्न पचण्यास मदत होते. तसंच यामुळे पोट फुगणे, अपचनाची समस्या कमी होते. अनेक अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे की आल्याचा रस गर्भधारणेदरम्यान मळमळ, कर्करोगाच्या उपचारादरम्यान मळमळ आणि शस्त्रक्रियेनंतर मळमळ कमी करण्यास मदत करते.
- रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवते: आल्यामध्ये अँटीव्हायरल, बॅक्टेरियाच्या वाढीस प्रतिबंध करणारे पदार्थ आणि दाहक-विरोधी गुणधर्म असतात. हे रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करण्यास मदत करतात. उदाहरणार्थ, आल्यामधील संयुगे पांढऱ्या रक्त पेशींच्या क्रियाकलापांना उत्तेजित करतात आणि रोगप्रतिकारक सिग्नलिंग रेणू वाढवतात. याव्यतिरिक्त, बरेच लोक आल्यामध्ये लिंबू किंवा मध घालून पितात. यामुळे शरिराला व्हिटॅमिन सी आणि इतर रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवणारे घटक मिळतात. हे मिश्रण सर्दी टाळण्यास आणि श्वसनमार्गाच्या संसर्गाची तीव्रता कमी करण्यास मदत करतात.
- जळजळ आणि ऑक्सिडेटिव्ह ताण कमी: संधिवात, हृदयरोग आणि दाहक आतड्यांचा आजार यासारखे अनेक जुनाट आजार सतत जळजळ आणि ऑक्सिडेटिव्ह नुकसानाशी संबंधित असतात. आल्यामध्ये जिंजेरॉल, शोगाओल्स आणि इतर अँटीऑक्सिडंट्स आणि दाहक-विरोधी संयुगे असतात. अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे की आले टाइप २ मधुमेह असलेल्या रुग्णांमध्ये सी-रिअॅक्टिव्ह प्रोटीन (CRP) आणि ट्यूमर नेक्रोसिस फॅक्टर-अल्फा (TNF-α) सारखे दाहक मार्कर कमी करते.
- हृदयाच्या आरोग्यास समर्थन: काही अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे की, आले वाईट कोलेस्ट्रॉल (LDL) आणि ट्रायग्लिसराइड्स कमी करू शकते आणि चांगले कोलेस्ट्रॉल (HDL) वाढवू शकते. यामुळे रक्तदाब कमी करण्यास, रक्त प्रवाह सुधारण्यास आणि उच्च रक्तदाब आणि हृदयरोगाचा धोका कमी करण्यास मदत होऊ शकते. एका मानवी अभ्यासात, नियमित आल्याचे सेवन कोरोनरी हृदयरोग (CHD) आणि उच्च रक्तदाबाच्या कमी जोखमीशी संबंधित असल्याचे आढळून आले.
- रक्तातील साखरेचे नियंत्रण: नियमित आल्याचे सेवन रक्तातील साखरेचे प्रमाण स्थिर करण्यास, इन्सुलिन संवेदनशीलता सुधारण्यास आणि मेटाबॉलिक सिंड्रोमचा धोका कमी करण्यास मदत करू शकते. एका मेटा-विश्लेषणात असं आढळून आलं की आले सुधारित लिपिड प्रोफाइल (चरबी इ.) सुधारते आणि काही मेटाबॉलिक बायोमार्कर्सना मदत करते.
- वजन कमी करण्यास आणि चयापचय सुधारण्यास मदत: हे शरीरात उष्णता निर्माण करते. तसचं यामुळे जास्त काळ पोट भरले राहेत परिणामी भूक कमी लागते. आल्याचा रस पचन सुधारते तसंच चरबी जाळून वजन कमी करण्यास मदत करते. नियमित आल्याचे सेवन केल्याने बॉडी मास इंडेक्स (BMI) आणि शरीरातील चरबीमध्ये घट होते.
- मूड आणि रक्ताभिसरण सुधारणे: नियमित आल्याच्या रसाचे सेवन केल्याने रक्त प्रवाह सुधारतो, ऊर्जा वाढते, मेंदूचे आरोग्य (ऑक्सिडेटिव्ह नुकसान कमी करून) आणि मूड सुधारते. आल्यामधील मसालेदार संयुगे रक्त प्रवाह उत्तेजित करतात आणि शरीराला उबदार ठेवतात. परिणामी मूळ आणि रक्ताभिसरण सुधारण्यास मदत होते.
