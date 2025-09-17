ETV Bharat / health-and-lifestyle
रक्तदाब आणि वजन कमी करण्यासाठी 'या' पदार्थाचा आहारात करा समावेश
अंजीर फायबर आणि पोषक तत्वांनी परिपूर्ण असल्याने याच्या सेवनामुळे रक्तातील साखर, हृदयरोग कमी होत नाही तर आतड्यांचे आरोग्य देखील सुधारते.
Published : September 17, 2025 at 7:58 PM IST
benefits of eating figs: अंजीर खाणं खूप आरोग्यदायी आहे. मात्र, ते कमी प्रमाणात सेवन केले पाहिजे. अंजीर फायबर, अँटीऑक्सिडंट्स आणि इतर पोषक तत्वांचा एक उत्तम स्रोत आहे. अंजीर गोड असल्यामुळे बरेच लोक ते जास्त प्रमाणात खातात. परंतु, ते जास्त प्रमाणात खाऊ नये. वाळलेल्या अंजीरमध्ये 24 ग्रॅम साखर असते. तसंट त्यातील उच्च फायबर रक्तातील साखरेच्या पातळीचा परिणाम कमी करते. डॉ. स्मिता बोरा यांनी अंजीर खाण्याचे फायदे सांगितले आहेत. अंजीर तुम्ही ताजी देखील खाऊ शकतात. तसंच ती वाढलेल्या स्वरूपात देखील खाल्ली जाते. कधीकधी त्यांच्यापासून जॅम देखील बनवले जाते.
- पचन: अंजीरामध्ये फायबरचे प्रमाण जास्त असते. यामुळे पचन सुधारते. बद्धकोष्ठतेचा त्रास असलेल्या लोकांनी अंजीर नियमितपणे खाल्ल्यास समस्येपासून आराम मिळू शकतो. अंजीरमध्ये फायबर तसंच महत्त्वाचे खनिजे असतात. याव्यतिरिक्त, त्यात तांबे, मॅंगनीज, लोह, व्हिटॅमिन के, मॅग्नेशियम आणि कॅल्शियम कमी प्रमाणात असतात. अंजीर खाल्ल्याने प्रीबायोटिक पोषक तत्वे मिळतात जी तुमच्या आतड्यांमधील चांगल्या बॅक्टेरियांना पोषण देतात. निरोगी मायक्रोबायोम कमी जळजळ आणि चांगली प्रतिकारशक्ती प्रदान करते. हे खाल्ल्याने आतड्यांतील वेदना आणि आतड्यांची हालचाल कमी होण्यास मदत होते. पोटाशी संबंधित बहुतेक समस्या कमी करता येतात.
- हृदयाचे आरोग्य: अंजीर खाल्ल्याने हृदयाचे आरोग्य देखील सुधारते. अंजीरामधील गुणधर्म चांगल्या कोलेस्ट्रॉलची पातळी वाढवतात आणि वाईट कोलेस्ट्रॉल कमी करतात. याव्यतिरिक्त, ते ट्रायग्लिसराइड्स कमी करून कोलेस्ट्रॉल देखील कमी करते. मात्र, यावर अजूनही संशोधन चालू आहे. अंजीरामधील फायबर हृदयाच्या आरोग्यासाठी देखील प्रभावशाली आहेत. तसंच याच्या नियमित सेवनानं कोलन कर्करोग, पित्ताशयाचे खडे आणि टाइप २ मधुमेह देखील कमी होतो.
- रक्तदाब कमी: अंजीरामध्ये पोटॅशियमचे प्रमाणही भरपूर असते. यामुळे रक्तदाबाचा धोका मोठ्या प्रमाणात कमी होतो. हृदयरोगाचा धोका कमी होतो. शिवाय, अंजीरमध्ये कॅल्शियम भरपूर प्रमाणात असते. यामुळे हाडे मजबूत होतात. परिणामी ऑस्टियोपोरोसिसची समस्या कमी होते.
- मधुमेह: रक्तातील साखरेचे संतुलन राखण्यासाठी अंजीर खूप उपयुक्त आहेत. काही अभ्यासांनुसार, टाइप 1 मधुमेहाने ग्रस्त असलेल्या लोकांनी अंजीरच्या पानांचा चहा प्यायल्यानंतर त्यांच्या रक्तातील साखरेची पातळी कमी झाल्याचं आढळून आलं आहे. टाइप २ मधुमेह असलेल्या लोकांसाठी संपूर्ण अंजीर देखील चांगले आहे. मधुमेह असलेल्या लोकांना चयापचय समस्या असतात. यामुळे वजन वाढू शकते आणि हृदयाच्या समस्या उद्भवू शकतात.
- वजन कमी करण्यासाठी सर्वोत्तम: अंजीरामध्ये फायबरचे प्रमाण जास्त आणि कॅलरीज कमी असतात. त्यामुळे जास्त काळ पोट भरल्यासारखे वाटते. यामुळे वजन कमी करण्यास देखील मदत होते. ज्यांना वजन कमी करायचे आहे ते दररोज ते खाऊ शकतात. मात्र, लक्षात ठेवा की दररोज 2-3 पेक्षा जास्त अंजीर खाऊ नये. तुम्ही ते थेट खाऊ शकतात. ते स्नॅकच्या सोबत खाऊ शकता.
- केस, त्वचा: अंजीरमधील अँटीऑक्सिडंट्स आणि जीवनसत्त्वे त्वचेला निरोगी बनवतात आणि केसांच्या वाढीस प्रोत्साहन देतात. या फळांमध्ये शक्तिशाली अँटीऑक्सिडंट्स, कॅरोटीनॉइड्स आणि पॉलीफेनॉलसारखे गुणधर्म असतात. अंजीर हा सर्व उपचार नाही. परंतु या फळांमध्ये असे गुणधर्म आहेत जे त्वचेच्या समस्या टाळू शकतात आणि आरोग्य राखू शकतात.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)
संदर्भ
