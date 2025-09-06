ETV Bharat / health-and-lifestyle

नियमित वाढलेल्या लाल मिरच्या खाल्लायने होतात ‘हे’ आश्चर्यकारक फायदे

फक्त हिरवी मिरचीच नाही तर वाढलेल्या मिरच्या खाल्ल्याने अनेक आरोग्य समस्यांपासून आराम मिळतो, जाणून घ्या ते किती फायदेशीर आहे...

नियमित वाढलेल्या लाल मिरच्या खाल्लायने होतात 'हे' आश्चर्यकारक फायदे
By ETV Bharat Health Team

Published : September 6, 2025 at 7:48 PM IST

2 Min Read

DRIED RED CHILLIES HEALTH BENEFITS: वाढलेल्या लाल मिरच्यांमध्ये व्हिटॅमिन ए, व्हिटॅमिन सी व्हिटॅमिन के, व्हिटॅमिन बी6, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, पोटॅशियम, फोलेट आणि थायामिन सारखे महत्त्वाचे पोषक घटक आढळतात. ही मिरची स्वयंपाकात मसाल्याच्या स्वरूपात वापरली जाते. ती तुमच्या आरोग्यासाठी तसंच तुमच्या जेवणाच्या चवीसाठी फायदेशीर आहे. स्वयंपाकात वाढलेल्या लाल मिरच्यांचा नियमित वापर चयापचय वाढवू शकतो, वजन कमी करू शकतो आणि हृदयाच्या आरोग्याचे रक्षण करू शकतो.

नियमित वाढलेल्या लाल मिरच्या खाल्लायने होतात ‘हे’ आश्चर्यकारक फायदे (GETTY IMAGES)
  • वाढलेल्या लाल मिरच्या खाण्याचे आरोग्य फायदे
  • मानसिक आरोग्यासाठी चांगले: वाळलेल्या लाल मिरच्यांमध्ये लोहाचे प्रमाण जास्त असते. त्यामुळे हिमोग्लोबिन वाढते. मेंदूमध्ये रक्ताभिसरण सुधारते. मेंदूला पुरेसा रक्त आणि ऑक्सिजनचा पुरवठा झाल्यामुळे संज्ञानात्मक क्षमता सुधारतात. यामुळे अल्झायमर रोग टाळता येतो. मानसिक समस्या कमी करण्यास ते उपयुक्त असल्याचे तज्ञांचं म्हणणं आहे.
  • कोलेस्टेरॉल कमी करते: हार्वर्ड हेल्थच्या मते, वाळलेल्या लाल मिरच्यांमधील कॅप्सेसिन रक्तातील ट्रायग्लिसराइड्स आणि वाईट कोलेस्टेरॉल कमी करते. ते रक्ताच्या गुठळ्या होण्यापासून रोखते आणि हृदयाचे आरोग्य राखण्यास मदत करते.
  • वजन कमी करण्यास उपयुक्त: लाल मिरचीचे सेवन वजन कमी करण्यास उपयुक्त आहे. त्यात असलेले कॅप्सेसिनसारखे गुणधर्म शरीरातील कॅलरीज बर्न करण्याची प्रक्रिया वेगवान करतात. ते शरीरातील कोलेस्ट्रॉल विरघळवण्यासाठी उत्तम आहे. वाढलेल्या लाल मिरच्या खाल्ल्याने चयापचय वाढवते आणि खाल्ल्यानंतर बराच वेळ भूक लागत नाही. वजन कमी करू इच्छिणाऱ्यांनी नियमितपणे आपल्या आहारात लाल मिरचीचा समावेश करावा. लाल मिरची खाल्ल्याने जठरासंबंधी रस आणि पाचक एंजाइम वाढतात. यामुळे पचन सुधारते आणि पचनाच्या समस्या देखील टाळता येतात.
नियमित वाढलेल्या लाल मिरच्या खाल्लायने होतात ‘हे’ आश्चर्यकारक फायदे (GETTY IMAGES)
  • रक्तदाब कमी करते: नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिननुसार, लाल मिरचीमध्ये पोटॅशियम भरपूर प्रमाणात असते. ते रक्तदाब संतुलित ठेवण्यास मदत करते. त्याचे नियमित सेवन रक्तवाहिन्यांना आराम देते आणि रक्तदाब नियंत्रित ठेवते. त्यात कॅप्सेसिन देखील असते, त्यासोबतच त्यात दाहक-विरोधी आणि वेदना कमी करणारे गुणधर्म असतात. ते वेदना आणि सूज कमी करण्यास मदत करते.
  • खोकला आणि सर्दीपासून मुक्तता मिळवा: लाल मिरचीचे अँटीमायक्रोबियल आणि अँटीबॅक्टेरियल गुणधर्म नाकातील रक्तसंचय कमी करण्यास मदत करतात. त्याचे सेवन सर्दी आणि खोकला कमी करण्यास मदत करते. ते सायनस सारख्या संसर्गांना देखील प्रतिबंधित करते आणि त्यांच्याशी लढण्यास मदत करते.
  • हाडे मजबूत करण्यासाठी उपयुक्त: लाल मिरचीमध्ये व्हिटॅमिन ए, व्हिटॅमिन के, व्हिटॅमिन बी 6 आणि व्हिटॅमिन सी देखील असते. हे सर्व रक्त शुद्ध करण्यास आणि हाडे मजबूत करण्यास मदत करतात. लाल मिरचीमध्ये असलेले कॅप्सेसिन मिरचीला तिखट चव देते, ज्यामुळे जळजळ कमी होते आणि रक्त परिसंचरण सुधारते.
  • डोळ्यांच्या आरोग्यासाठी सर्वोत्तम: वाळलेल्या लाल मिरच्यांमध्ये व्हिटॅमिन ए भरपूर प्रमाणात असते. त्या खाल्ल्याने दृष्टी सुधारते. दृष्टीच्या समस्या कमी होतात. मिरच्या नियमित खाल्ल्याने रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते.
  • सौंदर्यासाठी चांगले: वाळलेल्या लाल मिरच्यांमध्ये व्हिटॅमिन सी भरपूर प्रमाणात असते. ते केस आणि त्वचा दुरुस्त करण्यास आणि आवश्यक प्रथिने आणि कोलेजन राखण्यास मदत करते. व्हिटॅमिन ए केसांना निरोगी आणि हायड्रेटेड ठेवते.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

