खजूरच नाही तर त्याच्या बिया देखील आहेत फायदेशीर - DATES SEED POWDER BENEFITS

खजूरांप्रमाणेच त्यांच्या बिया देखील अनेक प्रकारच्या पोषक तत्वांनी समृद्ध असतात. खजूर पावडरमध्ये फायबर, फटी -अ‍ॅसिड अँटीऑक्सिडंट्स आणि अँटी-इंफ्लेमेटरी गुणधर्म पुरेशा प्रमाणात असतात.

खजूरच नाही तर त्याच्या बिया देखील आहेत फायदेशीर
Published : August 20, 2025 at 6:50 PM IST

dates seed powder benefits: शरीरात रक्तची कमतरता भरून काढायची असो वा रोगप्रतिकारशक्ती मजबूत करण्यायची असो, चांगल्या आरोग्यासाठी अनेकदा आहारात खजूरांचा समावेश केला जातो. खजूर खाल्ल्याने आरोग्याला अनेक आश्चर्यकारक फायदे होतात. म्हणून खाजुराला वंडर फूड असं म्हटलं जातं. नियमित खजूर खाल्ल्याने तब्येतीच्या अनेक तक्रारी दूर होतात. खजूर खाल्ल्याने गंभीर आजारांचा धोका कमी होतो. तसंच खजूर खाल्ल्याने रोगप्रतिकारक शक्ती वाढण्यास मदत होते. त्यात आढळणारे अँटीऑक्सिडंट्स शरीराचा मुक्त रॅडिकल्सपासून बचाव करतात. त्यामुळे रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत होते. या संदर्भात, दिल्लीस्थित पोषणतज्ञ डॉ. दिव्या शर्मा आठवडाभर सतत दोन खजूर खाण्याचा सल्ला देतात. मात्र, खजूराप्रमाणेच त्यांच्या बिया देखील आरोग्यासाठी सर्वोत्तम आहेत.

अनेक जण खजूर खाल्ल्यानंतर त्यातील बिया निरुपयोगी म्हणून फेकून देतात. मात्र, तुम्हाला माहिती आहे काय? खजुरांप्रमाणेच त्यांच्या बिया देखील अनेक प्रकारच्या पोषक तत्वांनी समृद्ध असतात. तुम्ही बियाचे पावडर तयार करू शकता आणि खावू शकता. खजूर पावडरमध्ये फायबर, फॅटी अॅसिडसह, अँटीऑक्सिडंट्स आणि अँटीइफ्लेमेटरी गुणधर्म देखील असतात. ते खाल्ल्याने अनेक आरोग्य फायदे होतात. चला तर जाणून घेऊया खजूर पावडर खाण्याचे आरोग्यदायी फायदे आणि ते खाण्याची पद्धत.

  • पचनासाठी फायदेशीर: खजुराच्या बियांमध्ये विरघळणारे आणि अघुलनशील असे दोन प्रकारचे फायबर आढळतात. बीटा-डी-ग्लुकन नावाचा एक प्रकार पाणी शोषून घेतो आणि आतड्यांच्या हालचाली सुलभ करणारा जेलसारखा पदार्थ तयार करतो. यामुळे आतड्यांतील मायक्रोबायोटा (चांगले बॅक्टेरिया) वाढण्यास मदत होते. परिणामी आतड्यांचे आरोग्य चांगले राहते. तसंच खजुराच्या बिया पोटाच्या आरोग्यासाठी देखील फायदेशीर आहेत. बद्धकोष्टतेची समस्या असलेल्या लोकांनी खजूर पावडरचा आहारात समावेश करावा. यामुळे बद्धकोष्ठतेची समस्या दूर होते.
  • मधुमेह नियंत्रणात राहते: खजूर पावडर रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित करण्यास मदत करू शकते. खरं तर खजूर पावडरमध्ये पुरेशा प्रमाणात फायबर असते. जे रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित करण्यास मदत करू शकते.
  • वजन कमी होणे: खजूर पावडरमध्ये असलेले पोषक तत्व चयापचय वाढवून, शरीरात साठलेल्या कॅलरीज बर्न करून पोट बराच काळ भरलेले ठेवतात. परिणामी जास्त अन्न खाण्याची लालसा दूर होते. तसंच यामुळे शरीरातील विषारी पदार्थ बाहेर काढून टाकण्यास आणि वजन कमी करण्यास मदत होते.
  • हृदयाचे आरोग्य: खजुरमधील पोटॅशियम आणि मॅग्नेशियम हृदयाचे ठोके निरोगी ठेवण्यास मदत करतात, तर फायबर एलडीएल (वाईट) कोलेस्ट्रॉलची पातळी कमी करण्यास मदत करते. खजूरमधील पॉलीफेनॉल रक्तवाहिन्यांचा ऑक्सिडेटिव्ह नुकसानापासून बचाव करते. तसंच खजूराच्या बियांमध्ये असलेले अँटीऑक्सिडंट्स आणि अँटीइंफ्लेमेटरी गुणधर्म रक्तदाब नियंत्रित करण्यास मदत करतात. यामुळे हृदयाशी संबंधित समस्या टाळण्यास मदत होते.
  • हाडे मजबूत करते: खजूर बिया खाल्ल्याने हाडे मजबूत होतात. खजूरमध्ये कॅल्शियम, मॅग्नेशियम आणि फॉस्फरस सारखे पोषक घटक असतात जे हाडांच्या आरोग्यासाठी आवश्यक असतात. याव्यतिरिक्त, त्यात बोरॉन असते, जे हाडांच्या आरोग्यासाठी आवश्यक असलेले खनिज आहे. परिणामी हाडे मजबूत होतात.
  • रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत: खजुरामध्ये अँटीऑक्सिडंट्स आणि सेलेनियम आणि झिंक सारखे सूक्ष्म पोषक घटक भरपूर असतात. तसंच खजुराच्या बियांपासून तयार केलेला पावडर रोगप्रतिकारक शक्तीला आधार देते. यामुळे पांढऱ्या रक्त पेशी तयार करण्यास आणि संक्रमणांशी लढण्यास मदत होते.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

संदर्भ

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9234073/

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8281151/

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

