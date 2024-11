ETV Bharat / health-and-lifestyle

स्मरणशक्ती आणि रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी फायदेशीर आहे काळे जिरे

How To Use Black Cumin For Health: जेवणाची चव वाढवण्यासाठी जिऱ्याची फोडणी दिली जाते. यामुळे पदार्थाची रंगत वाढते. जिऱ्याशियाव फोडणी अपूर्ण आहे. परंतु तुम्हाला बाजारात उपलब्ध असणाऱ्या काळ्या जिऱ्याचे आरोग्यदायी फायदे माहिती आहेत काय? काळ्या जिऱ्यामध्ये अनेक आरोग्यवर्धक गुण दळलेली आहेत. काळं जीरं लोह, सोडियम, कॅल्शियम, पोटॅशियम आणि फायबर सारख्या पोषक घटकांचा भांडार आहे. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थने केलेल्या अभ्यासानुसार काळ्या जिऱ्यामुळे हृदयाचं आरोग्य सुधारते तसंच रोगप्रतिकार आणि स्मरणशक्ती वाढवण्यासाठी काळं जीरं फायदेशीर आहे.