दिल्लीत नव्या विषाणुचा कहर! रुग्णसंख्येत झपाट्यानं वाढ
दिल्लीत एक नव्या प्रकारचा विषाणू खूप वेगाने पसरत आहे. विषाणूच्या वेगाने होणाऱ्या प्रसारामुळे, योग्य खबरदारी घेण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
Published : September 13, 2025 at 2:08 PM IST
H3N2 flu alert in delhi: एक विषाणू येतो वेगाने पसरतो, थोडा कमी होतो आणि नाहीसा होतो. परंतु आपण सुटकेचा नि:श्वास सोडण्याआधीच दुसरा विषाणू पसरतो. गेल्या पाच वर्षांपासून हे असंच सुरू आहे. कोरोनापासून सुरू झालेला हा प्रादुर्भाव अजूनही सुरू आहे. कोरोना नंतर एक ना अनेक नावाचे विषाणू आले आणि गेले. दिल्लीत डेंगी आणि मलेरिया व्यक्तीरिक्त इन्फ्लुएंझा ए(H3N2) विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढत आहे. या विषाणूमुळे फुफ्फुसांच्या संसर्गाव्यतिरिक्त रुग्णांना श्वास घेण्याचा त्रास होत आहे. या विषाणूच्या संसर्गामुळे ओपीडीमध्ये सुमारे 50 टक्के रुग्णांची वाढ झाली आहे. हा विषाणू स्वाइन फ्लू पेक्षा कमी धोकादायक असला तरीही मुले, वद्ध, गरोदर महिला, मधुमेह, उच्चरक्तदाब, हृदविकार आणि इतर आजारांनी ग्रस्त असलेल्या रुग्णांनी सावधगिरी बाळगणे आवश्यक असल्ल्याचा सल्ला तज्ञांनी दिलाय. हा विषाणू काय आहे? तो का पसरत आहे? चला त्याच्या लक्षणांबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
डॉक्टरांच्या मते, दिल्ली आणि आसपासच्या भागात या विषाणूच्या रुग्णसंख्येत वाढ होत आहे. सध्या परिस्थिती फारशी गंभीर नसली तरी, कधीही रुग्ण वाढू शकतात असा अंदाज लावण्यात आलाय. गेल्या दोन-तीन आठवड्यात H3N2 चे अधिक रुग्ण आढळत आहेत. ताप, घसा खवखवणे, कर्कश आवाज, खोकला आणि सर्दी यासारख्या समस्यांसह रुग्ण रुग्णालयात दाखल होत आहेत. अलिकडच्या काळात झालेला मुसळधार पाऊस आणि पुराच्या पाण्यामुळे नवीन विषाणू पसरत असावा, असा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. परंतु, यावर अजूनही संशोधन सुरु आहे.
H3N2 डॉक्टराच्या म्हणण्यानुसार हा एक इन्फ्लूएंझा विषाणू आहे. सहसा हंगामी आजार आल्यावर फ्लू जास्त पसरतो. हा विषाणू एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीमध्ये खूप वेगाणं पसरतो. एखाद्या व्यक्तीच्या शिंकल्याने, खोकल्याने तसंच बोलल्याने देखील हा विषाणू पसरतो. संक्रमित व्यक्ती जवळ आल्यास देखली हा विषाणू पसरतो. यामुळे सरकार शक्य तितक्या मार्गांनी विषाणूचा प्रसार रोखण्याचा प्रयत्न करुन लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करत आहे. तसेच बाहेर पडतना मास्क घालण्याचा सल्ला तज्ञ देत आहेत.
- लक्षणं: यामुळे तीव्र खोकला, थकवा आणि कमी ताप अशी लक्षणे दिसून येत आहेत. इतर विषाणूंच्या तुलनेत, H3N2 विषाणूने संक्रमित झालेल्यांमध्ये ही लक्षणे अधिक सामान्य आहेत. यासोबतच, इतर काही लक्षणे देखील दिसून येतात. या विषाणूची लागण झाल्यावर, जास्त प्रमाणात ताप येतो. डॉक्टरांना असं आढळून आलं आहे की, शरीराचे तापमान वाढण्यायासोबतच, वारंवार खोकला, घसा खवखवणे देखील त्रासदायक आहे. पोटदुखी आणि स्नायू कडक होणे, अत्यंत थकवा, डोकेदुखी आणि नाक वाहणे अशी लक्षणे देखील दिसून येतात.
- मुलांसाठी विषाणू धोकादायक: कमी रोगप्रतिकारशक्ती असलेल्या मुलांमध्ये या विषाणूचा प्रसार जास्त असतो. विशेषतः मुलांना वारंवार उलट्या होतात. एकदा या विषाणूचा प्रभाव मुलांमध्ये झाल्यास तो बराच काळ राहतो. शाळा आणि डे केअर सेंटरमध्ये हे रुग्ण वाढण्याची शक्यता आहे. त्या ठिकाणी शक्य तितकी खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ही लक्षणे विषाणूची लागण झाल्यानंतर किमान चार दिवसांनी दिसून येतात. तोपर्यंत, हा विषाणू संक्रमित झाला आहे हे देखील माहित होत नाही. काही लोक कोणत्याही गुंतागुंतीशिवाय लवकर बरे होत आहेत. मात्र, काही लोकांना न्यूमोनिया होत आहे. डॉक्टरांना असे आढळून आलं आहे की वृद्ध, मुले आणि गर्भवती महिलांमध्ये ही लक्षणे अधिक सामान्य आहेत.
- बरे होण्यासाठी किती दिवस लागतील? असं आढळून आलं आहे की, ज्यांची रोगप्रतिकारक शक्ती चांगली आहे ते या विषाणूपासून एका आठवड्यात बरे होतात. मात्र, काही लोकांना बरे होण्यासाठी किमान दोन आठवडे लागतात. त्यांना ताप, सर्दी आणि शरीरदुखीपासून आराम मिळण्यासाठी औषधं घ्यावी लागतात. तज्ञांचा सल्ला आहे की जर ही लक्षणे खूप तीव्र असतील तर त्यांनी निश्चितच डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. अँटीव्हायरल औषधे विषाणूचा प्रसार काही प्रमाणात रोखू शकतात. दरवर्षी फ्लूची लस घेणे महत्वाचे आहे. वारंवार हात धुणे, विषाणूची लागण झालेल्या लोकांपासून दूर राहणे आणि खोकताना आणि शिंकताना तोंड झाकणे यासारख्या खबरदारी घेणे गरजेचं आहे.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)