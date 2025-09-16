ETV Bharat / health-and-lifestyle

सावधान! टॉयलेट सीटपेक्षा जिमच्या उपकरणांवर जास्त बॅक्टेरीया; योगा मॅट्स सर्वाधिक घातक

अलीकडेच करण्यात आलेल्या एक अभ्यासानुसार धक्कादायक माहिती पुढं आली आहे. अभ्यासात जिममध्ये वापरल्या जाणाऱ्या काही उपकरणांवर टॉयलेटपेक्षा जास्त बॅक्टेरिया असल्याचं सिद्ध झालय.

GYM EQUIPMENT HAVE MORE BACTERIA GYM IS DIRTIER THAN A TOILET SEAT HYGIENE IN THE GYM A GYM OF GERMS
सावधान! टॉयलेट सीटपेक्षा जिमच्या उपकरणांवर जास्त बॅक्टेरीया; योगा मॅट्स सर्वाधिक घातक (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : September 16, 2025 at 1:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

gym equipment have more bacteria: गेल्या काही वर्षांत जिममध्ये जाण्याचा ट्रेंड झपाट्याने वाढला आहे. बरेच लोक व्यायाम करण्यासाठी जिममध्ये जातात. काही वजन कमी करण्यासाठी, तर काही तंदुरुस्त राहण्यासाठी. आता जिममध्ये विविध व्यायामांसाठी अनेक उपकरणे आहेत. बरेच लोक त्यांचा वापर करतात. मात्र, एका अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे की, जिममध्ये वापरल्या जाणाऱ्या उपकरणांमध्ये टॉयलेट सीटपेक्षा जास्त बॅक्टेरिया असतात. इतकेच नाही तर शास्त्रज्ञांचं म्हणणं आहे की, जिममध्ये आढळणारे 90 टक्के बॅक्टेरिया हानिकारक असतात. जिममध्ये तासनतास व्यायाम करणाऱ्यांनी उपकरणांच्या स्वच्छतेकडे लक्ष देणे खूप महत्वाचे आहे. कोणत्या जिम उपकरणांमध्ये सर्वात जास्त बॅक्टेरिया आहेत ते पाहूया.

GYM EQUIPMENT HAVE MORE BACTERIA GYM IS DIRTIER THAN A TOILET SEAT HYGIENE IN THE GYM A GYM OF GERMS
सावधान! टॉयलेट सीटपेक्षा जिमच्या उपकरणांवर जास्त बॅक्टेरीया; योगा मॅट्स सर्वाधिक घातक (Getty Images)
  • ट्रेडमिल: ट्रेडमिल हे जिममध्ये सर्वाधिक वापरले जाणारे उपकरण आहे. बरेच लोक त्यावर तासनतास चालतात आणि धावतात. या काळात त्यांचा घाम ट्रेडमिलवर पडतो. बरेच लोक घाम पुसण्यासाठी टॉवेल वापरतात. हे टॉवेल ट्रेडमिलच्या हँडलवर किंवा काठावर ठेवलेले असतात. त्यामुळे ट्रेडमिलवर बॅक्टेरिया वाढतात. परिणामी त्वचेचे संक्रमण आणि न्यूमोनियासारखे आजार होऊ शकतात. जर तुमची रोगप्रतिकारक शक्ती कमकुवत असेल तर ते स्वच्छ केल्यानंतरच वापरा.
GYM EQUIPMENT HAVE MORE BACTERIA GYM IS DIRTIER THAN A TOILET SEAT HYGIENE IN THE GYM A GYM OF GERMS
डंबेल (Getty Images)
  • डंबेल: अभ्यासानुसार, डंबेल्स हे जिममधील सर्वात घाणेरड्या उपकरणांपैकी एक आहेत. तुम्ही दररोज उचलता ते डंबेल्स विविध प्रकारच्या बॅक्टेरियाचे घर आहे. यामुळे विविध प्रकारचे संक्रमण पसरू शकते. यातील काही बॅक्टेरिया अँटीबायोटिक प्रतिरोधक असतात. जेव्हा तुम्ही डंबेल्स वापरता तेव्हा ते सॅनिटाइज करणे आवश्यक आहे. परंतु तज्ञ म्हणतात की ते वापरल्यानंतर हात धुणे हा सर्वोत्तम उपाय आहे.
GYM EQUIPMENT HAVE MORE BACTERIA GYM IS DIRTIER THAN A TOILET SEAT HYGIENE IN THE GYM A GYM OF GERMS
योगा मॅट्स (Getty Images)
  • योगा मॅट्स: बरेच लोक जिममध्ये योगा करतात. किंवा ते फ्लोअर एक्सरसाइज करतात. त्यांच्यासाठी जिममध्ये योगा मॅट्स उपलब्ध आहेत. परंतु, एका अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे की, या योगा मॅट्समध्येही भरपूर घाण आणि बॅक्टेरिया असतात. लोक घामाने भिजलेल्या शरीरासोबत योगा मॅट्सवर योगा किंवा व्यायाम करतात. यामुळे योगा मॅट बॅक्टेरियाने भरले जातात. ते आरोग्यासाठी धोकादायक ठरते. हे टाळण्यासाठी, स्वतःची मॅट वापरण्याची सवय लावा. जर तुम्ही जिम मॅट्स वापरत नसाल तर तुम्ही हा धोका टाळू शकता.
GYM EQUIPMENT HAVE MORE BACTERIA GYM IS DIRTIER THAN A TOILET SEAT HYGIENE IN THE GYM A GYM OF GERMS
क्रॉस ट्रेनर (Getty Images)
  • क्रॉस ट्रेनर: बरेच लोक जिममध्ये क्रॉस ट्रेनर वापरतात. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, क्रॉस ट्रेनर हँडल देखील बॅक्टेरियाचा एक प्रमुख स्रोत आहे. क्रॉस ट्रेनरवर व्यायाम करताना हातांना खूप घाम येतो. या घामामुळे संसर्ग होण्याचा धोका वाढतो. म्हणून, क्रॉस ट्रेनर वापरताना काळजी घेणे आवश्यक आहे. सॅनिटायझरने स्वच्छ केल्यानंतरच ते वापरावे.

या उपकरणांवरही बॅक्टेरिया असतात

  • जेव्हा तुम्ही अॅॅब बेंचवर व्यायाम करता तेव्हा वॉर्म-अप आणि कार्डिओमुळे खूप घाम येतो. हा घाम बेंचला चिकटतो. इतर लोकही त्यावर व्यायाम करतात त्यांचा घामही त्यावर चिकटतो. यामुळे बॅक्टेरियाचा धोका वाढतो. यामुळे बॅक्टेरिया वेगाने पसरतात.
  • जिममधील पुल-अप बारही बॅक्टेरिया भरलेले असतात, अगदी क्रॉस ट्रेनर्सप्रमाणेच. बॅक्टेरियांना वाढण्यासाठी उष्णता आणि ओलावा आवश्यक असतो. पुल-अप बारमध्ये घाम आणि ओलावा दोन्ही असतो. हे बार वापरताना, इतर लोकांच्या घामामुळे संसर्ग होण्याचा धोका असतो.
  • स्थिरता बॉलमुळे बॅक्टेरियाचा धोका देखील वाढतो. जिममध्ये फक्त काही स्थिरता बॉल असतात. बरेच लोक हे वापरतात. यामुळे बॅक्टेरियाचा धोका वाढतो.

स्वतःचे रक्षण कसे करावे?

  • कोणतेही उपकरण वापरताना सर्वात आधी ते सॅनिटायझरने स्वच्छ करा.
  • हात स्वच्छ करण्यासाठी सॅनिटायझर वापरा.
  • एक अतिरिक्त कापड स्वतःसोबत वापरा. जिममध्ये शॉवरमध्ये आंघोळ करा, कपडे बदला आणि घरी जा.
  • जिममध्ये दोन टॉवेल घेऊन जाणं गरजेचं
  • जिममध्ये हातमोजे वापरा.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

हेही वाचा

For All Latest Updates

TAGGED:

GYM EQUIPMENT HAVE MORE BACTERIAGYM IS DIRTIER THAN A TOILET SEATHYGIENE IN THE GYMA GYM OF GERMSGYM EQUIPMENT HAVE MORE BACTERIA

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.