Natural Cholesterol Reducers: निरोगी जीवनाच्या सर्व चाव्या स्वयंपाकघरात आहेत, असं म्हणायला काही वावगं ठरणार नाही. परंतु माहिती अभावी आपण त्यांच्या फायद्यांपासून अलिप्त राहतो. शरीराचं कार्य सुरळीत राहण्यासाठी कोलेस्ट्रॉल महत्त्वाची भूमिका बजावतो. परंतु आजकाल कोलेस्ट्रॉलची समस्या सामान्य झाली आहे. शरीरात कोलेस्ट्रॉल असणं ही चांगली गोष्ट आहे. परंतु कोलेस्ट्रॉलची पातळी वाढली की, ते आरोग्यासाठी धोकादायक ठरते. जेव्हा शरीरातील कोलेस्ट्रॉलची पातळी वाढते तेव्हा ते रक्तवाहिन्यांमध्ये ते चिकटून राहतं. यामुळे रक्ताभिसरण सुरळीत होत नाही. परिणामी रक्तप्रवाहामध्ये अडथळा निर्माण होतो. तसंच उच्च कोलेस्ट्रॉलमुळे हृदयविकाराचा झटका आणि स्ट्रोक यासारख्या भयावह आजारांचा धोका वाढतो. याशिवाय हृदयाशी संबंधित इतर अनेक समस्या देखील उद्भवू शकतात. शरीरात कोलेस्ट्रॉल वाढण्याचे मुख्य कारण म्हणजे अस्वास्थ्यकर आहार आणि जीवनशैली.
कोलेस्ट्रॉल हा शरीराच्या पेशींमध्ये आढळणारा मेणासारखा चरबीयुक्त पदार्थ आहे. जर शरीरातील कोलेस्ट्रॉलची पातळी जास्त झाली तर तो नसांमध्ये जमा होऊ लागते. नसांमध्ये जमा झालेले कोलेस्ट्रॉल हळूहळू रक्तप्रवाहामध्ये व्यत्यय आणतो. यामुळे हृदयरोगाचा धोका वाढतो. अशा परिस्थितीत, आयुर्वेदिक तज्ञांच्या मते, कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यासाठी स्वयंपाक घरात उपलब्ध असलेलं आलं खूप उपयुक्त मानलं जातं. शरीरातील कोलेस्ट्रॉल कमी करण्याव्यतिरिक्त, सकाळी रिकाम्या पोटी आलं खाल्ल्याने इतर अनेक फायदे होतात. जाणून घेऊया आल्याचं सेवन कसं करावं आणि त्याचे फायदे.
- उच्च कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यासाठी उपयुक्त: ScienceDirect.com नुसार, आले हे स्वयंपाकघरात असलेले एक चमत्कारिक औषध आहे. आल्याचे गुणधर्म शरीरातील वाईट कोलेस्ट्रॉलची पातळी कमी करण्यासाठी प्रभावी आहेत. २०१४ मध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अभ्यासातही असंच म्हटलं आहे. आल्यामध्ये जिंजरॉल नावाचे शक्तिशाली गुणधर्म आढळतात. हे वाईट कोलेस्ट्रॉलची पातळी कमी करण्यास मदत करतात. तसंच, शरीरात चांगल्या कोलेस्ट्रॉलची पातळी वाढवण्यासाठी आले उपयुक्तव आहे. आता आपण जाणून घेऊया की आल्याचे सेवन कोलेस्ट्रॉलची पातळी कशी कमी करू शकते.
- आले पाणी: आल्याचं पाणी तयार करण्यासाठी एका भांड्यात एक ग्लास पाणी घ्या आणि ते गॅसवर ठेवा. गॅस चालू करा आणि पाण्यात आल्याचा लहान तुकडा घाला. आता हे पाणी चांगलं उकळवा. पाणी अर्धा म्हणजे एक कप झाल्यावर ते गाळून घ्या आणि चहासारखे प्या. आल्याचं पाणी पिण्याचे अनेक फायदे आहेत. रिकाम्या पोटी आल्याचे पाणी प्यायल्यास अनेक फायदे होतात.
जसे की
- आले पाणी पिल्याने वाईट कोलेस्ट्रॉलची पातळी कमी होते.
- पचनाच्या समस्या असलेल्या लोकांनी दररोज आल्याचे पाणी प्यावं. आल्याचे पाणी पोटातील गॅस, आम्लता आणि पोट फुगण्याची समस्या दूर करण्यासाठी उत्तम असल्याचं म्हटलं जातं. तसंच आल्याचे पाणी नियमित प्यायल्यास पोटातील पाचक एंजाइम्सचा स्राव वाढतो.
- आल्याचे पाणी वजन नियंत्रणात ठेवण्यासाठी देखील प्रभावी आहे. आल्याचे पाणी दररोज प्यायल्यास वजन नियंत्रणात राहते. कारण आल्यामध्ये अशी काही संयुगे आढळतात जे शरीरात कॅलरीज बर्न करण्याची प्रक्रिया उत्तेजित करतात.
- कच्चे आले खाणे अधिक फायदेशीर : शरीरातील खराब कोलेस्ट्रॉलची पातळी कमी करण्यासाठी कच्चे आले देखील सर्वोत्तम पर्याय आहे. सकाळी कच्चे आले चघळल्याने नसांमध्ये जमा झालेले खराब कोलेस्ट्रॉल विरघळते. तज्ञांचे म्हणणे आहे की आल्याचे दोन लहान तुकडे रिकाम्या पोटी चघळले पाहिजेत. यामुळे ट्रायग्लिसराइडची पातळी कमी होते.
- आले-लिंबू पाणी: आले आणि लिंबू पाणी देखील खराब कोलेस्ट्रॉलची पातळी कमी करण्यास प्रभावी आहे. यासाठी, बारीक चिरलेले आल्याचे तुकडे एका पातील्यात घ्या. त्यात एक ग्लास पाणी घाला आणि उकळवा. उकडलेले पाणी एका ग्लासमध्ये ओतून घ्या आणि त्यात अर्धा लिंबू पिळून ते प्या. हे आल्याचे पाणी पिल्याने नसांमध्ये जमा झालेली वाईट कोलेस्टेरॉलची पातळी कमी होते आणि त्यामुळे हृदयाचे आरोग्य देखील सुधारते.
या टिप्स देखील कार्य करतात
- आले आणि गूळ एकत्र खाल्ल्याने कोलेस्टेरॉल देखील कमी होते. यासाठी तुम्ही किसलेले आले आणि गूळ एकत्र घेऊ शकता.
- हळदीचे सेवन केल्याने वाईट कोलेस्टेरॉलची पातळी देखील कमी होते. अर्धा चमच हळद गरम पाण्यात मिसळून पिल्याने कोलेस्टेरॉल कमी होते आणि हृदयाचे आरोग्य सुधारते.
- उच्च कोलेस्टेरॉल कमी करण्यासाठी ग्रीन टी देखील एक चांगला पर्याय आहे. दिवसातून दोनदा, सकाळी आणि संध्याकाळी ग्रीन टी पिल्याने चांगले परिणाम मिळतात. रिकाम्या पोटी ते पिल्याने देखील चांगले परिणाम होतात.
- रोज सकाळी कच्चा लसूण चावल्याने कोलेस्टेरॉल कमी होतो. तुम्ही लसूण चहा बनवून देखील पिऊ शकता.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)
संदर्भ
