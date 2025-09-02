ETV Bharat / health-and-lifestyle

गणेश चतुर्थीला बाप्पाला अर्पण करा उकडीचे मोदक; असे करा तयार

बाप्पाला दररोज नैवेद्य काय दाखवावं या विचारात तुम्ही देखील आहात काय? तर नवीन पद्धतीनं तयार करा बाप्पाच्या आवडीचे उकडीचे मोदक..

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 2, 2025

Ukadiche Modak Recipe: देशभरात दरवर्षी गेणेश चतुर्थी मोठ्या उत्साहात साजरी केली जाते. यावर्षी गणपती बाप्पाचे आगमण 27 ऑगष्ट रोजी झाले. 10 दिवस चालणाऱ्या या उत्सवाचा उत्साह आणि गोडवा कायम ठेवण्यासाठी गणेश भक्त बाप्पांना लाडू आणि मोदक यासारख्या त्यांच्या आवडत्या गोष्टींचे नैवेद्य चढवतात. जर तुम्हालाही पारंपारिक रेसिपी बनवायची असेल आणि या गणेश चतुर्थीला प्रसाद म्हणून भगवान गणेशाला अर्पण करायची असेल तर उकडीचे मोदक बेस्ट पर्याय आहेत. गणेशाला मोदक अतिशय प्रिय असल्याचं मानलं जातं. मोदकाचे अनेक प्रकार आहेत. त्यातील एक उकडीचे मोदक. परंतु उकडीचे मोदक बरोबर तयार होणार की नाही म्हणून ते तयार करण्याची अनेकांना भीती वाटते. चला तर जाणून घेऊया कमी वेळात उकडीचे मोदक कसे तयार करावेत.

गणेश चतुर्थीला बाप्पाला अर्पण करा उकडीचे मोदक; असे करा तयार (ETV Bharat)

साहित्य

  • 2 कप तांदळाचे पीठ
  • 2 कप किसलेला नारळ
  • 1 कप गूळ
  • 2 चमचे देशी तूप
  • 1/2 टीस्पून वेलची पावडर
  • 1/2 टीस्पून मीठ

तयार करण्याची पद्धत: उकडीचे मोदक बनवण्यासाठी सर्वात आधी मोदकाची स्टफिंग तयार करणे गरजेचं आहे. स्टफिंग तयार करण्यासाठी एका पॅनमध्ये 1 चमचा तूप घाला आणि गरम करा. त्या गरम झालेल्या तूपात नारळ घाला आणि सुगंध येई पर्यंत परतून घ्या. नारळाचा गंध येऊ लागला की त्यात गूड घाला आणि चांगलं शिजू द्या. नारळ आणि गुड चांगलं मिसळेपर्यंत मध्यम आचेवर मिश्रण घट्ट होईपर्यंत शिजू द्या. या मिश्रणात वेलची पावडर घाला. मोदकाची स्टफिंग तयार आहे. आता दुसऱ्या पॅनमध्ये एक चमचा तूप घाला आणि मध्यम आचेवर गरम करा. त्यात अर्धा चमचा मीठ घाला आणि चांगलं मिक्स करा. आता पॅनमध्ये 2 कप गरम पाणी घाला आणि उकळण्यास ठेवा. पाणी उकडल्यावर त्यात थोडं थोडं तांदळाचे पीठ घाला आणि मिश्रण चांगलं मिक्स करून घ्या. जो पर्यंत तांदळाचे पीठ सर्व पाणी शोषून घेत नाही तोपर्यंत मिश्रण ढवळत रहा. त्यानंतर गॅस बंद करा. आता पीठ मऊ होईपर्यंत मळून घ्या आणि झाकून बाजूला ठेवा. आता पिठापासून गोळे तयार करा आणि गोल आकारात लाटून घ्या. त्यात खोबऱ्याचे मिश्रण भरा आणि वाफवून घ्या. बस तयार आहेत लाडक्या बाप्पाचे उकडीचे मोदक.

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.