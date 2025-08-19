Ganesh Chaturthi 2025: गणेशोत्सव अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. यामुळे बाजारात आणि घरात लगबग सुरु आहे. घरातील प्रत्येक जण गणेशोत्सवाच्या तयारीला लागला आहे. बाप्पाच्या आगमनासाठी घरी विविध प्रकारचे पंचपकवान तयार करण्याचा अनेकांचा बेत आहे. मार्केटमध्ये देखील दुकानं सजलेली आहेत. बाप्पाच्या नैवेद्यासाठी गोडधोड पदार्थ तयार करण्यात महिला व्यस्त आहेत. तुम्हाला देखील बाप्पाच्या नैवेद्याचा प्रश्न पडला असेल तर यंदा तुम्ही बाप्पाला सुक्या नारळापासून तयार केलेले लाडू नैवेद्य म्हणून दाखवू शकता.
ओलं नारळ खाण्यास लहांपासून सर्वांच आवडते. परंतु सुकं नारळ खाण्यास अनेकांच्या जिवावर येतं. ओलं नारळ ज्याप्रमाणे आरोग्यासाठी फायदेशीर त्याचप्रमाणे सुकं नारळ देखील आरोग्यासाठी उत्तम असल्याचं म्हटलं जातं. मेंदूच्या आरोग्यासाठी सुकं नारळ फायदेशीर असल्याचं म्हटलं जातं. सुक्या नारळात व्हिटॅमिन, कॅल्शिअम, लोह, प्रथिनं, सेलिनियम आणि मॅग्नेशिम यासारखे पोषक घटक प्रामुख्यानं आढळतात. तसंच सुकं नारळ खाल्ल्यानं रोगप्रतिकारशक्ती देखील मजबूत होऊ शकते. तोंडाला फोडं झाल्याने सुकं नारळ चावून खाल्ल्यास आराम मिळतो.
लाडू हा असा प्रकार आहे ज्याचे घरातील सर्वंच दिवाने असतात. बरेच लोक वाढदिवस, सण आणि लग्नसमारंभात लाडू देतात. लाडूचे अनेक प्रकार आहेत. परंतु बुंदी लाडू आणि नारळाचे लाडू प्रामुख्यानं तयार केली जातात. बरेच लोक ओल्या नारळाचे लाडू तयार करतात. परंतु आज आम्ही तुमच्यासाठी सुक्या नारळापासून लाडू कसे तयार करावे. याबद्दल माहिती घेऊन आलोय. सुक्या नारळापासून लाडू तयार करणं अगदी सोपं आहे आणि याला जास्त वेळ देखील लागत नाही. चवदार असण्यासोबतच ते आरोग्यासाठी देखील चांगले आहेत. याशिवाय तुम्ही ते 10 दिवस साठवून ठेवू शकता.
आवश्यक साहित्य
- सुकं नारळ - 4
- तूप - आवश्यकतेनुसार
- काजू - 10
- बदाम - 6
- भोपळ्याच्या बिया - 1 टीस्पून
- शेंगदाणे- 1 टीस्पून
- खसखस - 1 टीस्पून
- दूध - 2 कप
- साखर -2 कप
- वेलची पावडर - 1 टीस्पून
तयार करण्याची पद्धत
- लाडू तयार करण्यासाठी सर्वात आधी तुम्ही गॅसवर एक कढई ठेवा त्यात दूध घाला आणि ते उकळवा.
- दूध चांगलं उकळलं की गॅस बंद करा आणि दूध पूर्णपणे थंड होण्यासाठी बाजूला ठेवा.
- दरम्यान, सुक्या नारळाच्या कवचांना किसणीच्या मदतीने किसून घ्या. जर तुम्हाला ते करायचे नसेल, तर तुम्ही सोलण्याच्या यंत्राने नारळाच्या कवचांमधून तपकिरी साल काढू शकता.
- किसलेल्या नारळ बाजूला ठेवा तसंच काजू आणि बदाम बारीक किसून बाजूला ठेवा.
- स्टोव्ह चालू करा आणि एक पॅन ठेवा आणि तूप घाला. वितळलेल्या तुपात काजू घाला आणि मंद आचेवर परतून घ्या.
- काजू काही प्रमाणात परतल्यानंतर त्यात भोपळ्याच्या बिया आणि शेंगदाणे घालून थोडा वेळ परतून घ्या.
- शेवटी खसखस घाला आणि एक मिनिट परतून घ्या आणि ते मिश्रण एका भांड्यात घ्या. त्याच तुपात सुकं नारळ परतून घ्या.
- नारळ भाजल्यानंतर, उकळलेले आणि थंड केलेले दूध घाला आणि एकदा मिसळा. नंतर त्यात साखर घाला आणि शिजू द्या.
- साखर वितळल्यानंतर आणि दूध पूर्णपणे शोषलं गेल्यानंतर तसंच नारळाच्या मिश्रणाला उकळी आल्यानंतर, स्टोव्ह बंद करा आणि परतून घेतलेलं सुका मेवा वेलची पावडर घाला आणि थंड होऊ द्या.
- आता हातावर तूप लावा आणि लाडूचे मिश्रण थोडे थोडे घेऊन ते लाडूच्या आकारचे गोल तयार करून घ्या.
- तयार आहेत तुमचे सुक्या नारळाचे लाडू
- तुम्ही गणेशोत्वासाठी देखील हे लाडू तयार करू शकता.