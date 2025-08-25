हैदराबाद : हिंदूंचा मुख्य सण गणेशोत्सव (Ganeshotsav) २७ ऑगस्ट २०२५ पासून सुरू होत आहे. भाद्रपदाच्या शुक्ल पक्षाच्या चतुर्थी तिथीला गणपती बाप्पाची स्थापना केली जाते. असं म्हणतात की जिथे बाप्पाचा वास असतो तिथे सदैव सुख समृद्धी असते. तर यावर्षी गणपती बाप्पाचं आगमन अत्यंत शुभ योगाने होत आहे. अशा परिस्थितीत या वर्षी बुधवारी गणेश प्रतिष्ठापना (Ganesh Sthapana) होणार आहे.
गणेश चतुर्थीचा शुभ मुहूर्त कधी: पंचांगानुसार, भाद्रपद महिन्याच्या शुक्ल पक्षात भगवान गणेशाचा जन्म झाला होता. ग्रेगोरियन कॅलेंडरमध्ये, हा उत्सव ऑगस्ट किंवा सप्टेंबरमध्ये येतो. २०२५ मध्ये, गणेश चतुर्थी उत्सव बुधवार, २७ ऑगस्ट रोजी सुरू होईल. चतुर्थी तिथी २६ ऑगस्ट रोजी दुपारी १:५४ वाजता सुरू होईल आणि २७ ऑगस्ट रोजी दुपारी ३:४४ वाजता संपेल.
गणेश विसर्जन कधी?: शनिवार, ६ सप्टेंबर २०२५ रोजी गणेश विसर्जन होणार आहे.
गणेश चतुर्थीचं महत्त्व: १७ व्या शतकात मराठा साम्राज्यात गणेश चतुर्थी उत्सवाला सुरूवात झाली. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी राष्ट्रीयत्व आणि एकता वाढवण्यासाठी हा उत्सव साजरा केला. ब्रिटिश राजवटीत स्वातंत्र्यसेनानी लोकमान्य टिळकांनी लोकांना एकत्र आणण्यासाठी आणि स्वातंत्र्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी या उत्सवाचा वापर केला. तेव्हा या उत्सवाला लोकप्रियता मिळाली. तेव्हापासून हा उत्सव समुदायांना एकत्र आणतो आणि हा सण उत्साहाने साजरा केला जातो. भारतातील सर्व स्तरातील लोक या उत्सवात सहभागी होतात.
काय आहे गणेश चतुर्थीचा इतिहास? : भगवान गणेश हे भगवान शिव आणि देवी पार्वती यांचे पुत्र आहेत. तिनं आपल्या शरीरावरील मातीपासून गणेशाची निर्मिती केली आणि ती स्नान करत असताना तिचं रक्षण करण्यासाठी त्याला जिवंत केलं. जेव्हा शिव परत आले आणि त्यांना दाराशी गणेश आढळला तेव्हा त्यांनी रागाच्या भरात गणेशाचे डोके कापले. दुःखी पार्वतीने गणेशाला पुनर्जीवित करण्याची विनंती केली आणि शिवाने त्याचे डोके हत्तीच्या डोक्याने बदलले.
