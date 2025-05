ETV Bharat / health-and-lifestyle

केस गळती आणि नखं तुटण्याच्या समस्येन त्रस्त आहात? आहारात करा 'हे' बदल - IRON RICH SUPERFOODS

आयर्नची कमतरात दूर करण्यासाठी पदार्थ ( ETV Bharat )

Published : May 18, 2025 at 2:59 PM IST | Updated : May 18, 2025 at 3:11 PM IST

iron rich superfoods: हिमोग्लोबिनची कमतरता ही अनेकांसाठी विशेषत: महिलांसाठी एक गंभीर समस्या आहे. हिमोग्लोबिनच्या कमतरतेमुळे शरीराच्या अवयवांना पुरेशा प्रमाणात ऑक्सिजन मिळत नाही. ज्याचा थेट परिणाम आरोग्यावर होतो. हिमोग्लोबिनची पातळी कमी झाल्यास बहुतेकांना थकवा किंवा अशक्तपणा, श्वास घेण्यास त्रास, चिडचिडपणा, डोकेदुखी तसंच चक्कर येण्यासारख्या समस्या जावणू शकतात. त्यामुळे हिमोग्लोबिनची पातळी सुधारण्यासाठी आहारात बदल करणे गरजेचं असते. हिमोग्लोबिनची पातळी सुधारण्यात लोहयुक्त पदार्थ विशेष मदत करतात. चला तर जाणून घेऊया शरीरातील लोहाची कमतरता भरून काढणारे पदार्थ. फळे (Getty Images) फळं: शरीरातील लोहाची कमतरता भरून काढण्यासाठी आणि अशक्तपणा दूर करण्यासाठी फळं खाणे हा सर्वात सोपा आणि चांगला मार्ग आहे. तज्ञांचे म्हणणं आहे की, डाळिंब, चिकू, कस्टर्ड अॅप्पल, स्टॉबेरी,चेरी, एवोकॅडो, आणि टरबूज यासारख्या फळांमध्ये लोह भरपूर प्रमाणात आढळते. यामुळे आहारात या फळांचा समावेश करणे गरजेचं आहे. एका टरबूजामध्ये 07 मिलिग्राम लोह असते. एक कप चेरीमध्ये 05 मिलिग्राम लोह, एक कप स्ट्रॉबेरीध्ये 0.7 मिलीग्राम लोह आढळते. पालक (Getty Images) हिरव्या भाज्या: तज्ञांचे म्हणणे आहे की, हिरव्या भाज्या नियमितपणे खाल्लाने शरीरात हिमोग्लोबिन वाढण्यास मदत होते. तसंच यात लोह देखील मुबलक प्रमाणात असते. म्हणून आहारात पालक, कोलार्ड ग्रीन्स आणि लेट्यूस सारख्या हिरव्या भाज्यांचा समावेश करा. तसंच पालकामध्ये लोह भरपूर प्रमाणात असते. तसंच कोशिंबिरमध्ये लोहाचे प्रमाणात जास्त असते. क्लीव्हलॅंड क्लिनिकच्या मते, नियमितपणे कोशिंबिर खाल्ल्यास लोहाच्या कमतरतेमुळे उद्भवणारी समस्या जसे की अशक्तपणा आणि थकवा दूर होण्यास मदत होते.

