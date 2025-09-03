Foods reduce bad cholesterol Fast: शरीरात कोलेस्टेरॉलचे संचय अजिबात चांगले नाही. यामुळे केवळ धमन्यांमध्ये प्लाक जमा होत नाही तर हृदयरोग याशिवाय स्ट्रोकचा धोकाही वाढतो. कोलेस्ट्रॉलमुळे मृत्यू देखील होऊ शकतो. बिघडलेला आहार, अयोग्य जीवनशैली आणि व्यायामाच्या अभावामुळे अनेक आरोग्यविषयक समस्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. यात कोलेस्ट्रॉलचा देखील समावेश आहे. अशा परिस्थितीमध्ये कोलेस्ट्रॉलची पातळी कमी करण्यासाठी काही खबरदारी घेणे आवश्यक असल्याचं मत तज्ञांनी व्यक्त केलाय. आहारात डॉक्टरांनी सुचवलेल्या काही पदार्थांचा समावेश केल्यास नैसर्गिकरित्या चरबी कमी करण्यास मदत होऊ शकते. जर तुम्ही काही पदार्थ नियमितपणे खाल्ले तर शरीरातील वाईट कोलेस्ट्रॅाल पातळी कमी होऊ शकते. यासाठी तुम्हाला कठोर परिश्रम करण्याचीही गरज नाही.
शरीरात वाईट कोलेस्ट्रॉल वाढले तर अनेक समस्या उद्भवतात हे सर्वांना ज्ञात आहे. वाईट कोलेस्ट्रॉलची समस्या उद्भवण्यामागे अनुवंशिक कारण देखील असू शकते. संतृप्त चरबी आणि ट्रान्स फॅट्स असलेले पदार्थ खाल्ल्याने वाईट कोलेस्ट्रॉल वाढते. त्याचबरोबर वजन वाढले तरी शरीरात वाईट कोलेस्ट्रॉल आपोआप वाढते. विशिष्ट प्रकारची औषधे घेतल्याने, धूम्रपान केल्याने आणि कोणतेही व्यायाम न केल्याने शरीरातील वाईट कोलेस्ट्रॉल वाढते. वारशाने मिळालेले वाईट कोलेस्ट्रॉल कमी करू शकत नाही. परंतु, धूम्रपान आणि वजन नियंत्रण यासारख्या काही गोष्टींवर नियंत्रण ठेवून आपण शरीरातील वाईट कोलेस्ट्रॉल कमी करू शकतो. यासोबतच, निरोगी जीवनशैली देखील महत्त्वाची आहे. काही पदार्थ खाल्ल्याने केवळ वाईट कोलेस्ट्रॉल कमी होत नाही. त्यामुळे हृदयाचे आरोग्य देखील सुरक्षित राहू शकते. यासाठी कोणते पदार्थ खावेत हे डॉ. सुमित कपाडिया यांनी सांगितलं आहे. डॉक्टरांनी शिफारस केलेल्या 5 पदार्थांमुळे कोलेस्ट्रॉल विरघळण्यास मदत होऊ शकते.
- मेथी: मेथी हा आपल्या स्वयंपाकघरात वापरला जाणारा एक सामान्य घटक आहे. लोणचं आणि सूपमध्ये टाकली जाणारी मेथी आरोग्यासाठी खूप चांगली असते. मेथीच्या दाण्यामध्ये विरघळणारे फायबर पुरेशा प्रमाणात आढळतात. यामुळे शरीरातील वाईट कोलेस्ट्रॉलची पातळी कमी करण्यास मदत होते. तुम्ही रात्रभर एक चमचा मेथी भिजवून सकाळी पाणी पिऊ शकता. सुरुवातीला ते थोडे कठीण वाटू शकते. पण, ते हळूहळू खाण्याची सवय लावा. जर तुम्हाला ते करायचे नसेल, तर मेथी पावडर करून कोमट पाण्यात मिसळून पिणे चांगले आहे.
- नारळ: आपण नारळाचा वापर पूजेमध्ये करतो. स्वयंपाकातही करतो. नारळाला आध्यात्मिकदृष्ट्या पवित्र मानलं जाते, मात्र त्याचे अनेक आरोग्यदायी फायदे देखील आहेत. नारळ खाल्ल्याने हृदयाचे आरोग्य सुधारते. नारळ खाल्ल्याने वाईट कोलेस्ट्रॉल कमी होते आणि चांगले कोलेस्ट्रॉल वाढते. बरेच लोक पूजा केल्यानंतर थोडेसे नारळ खातात आणि बाकीचे बाजूला ठेवतात. पण असं न करता तुम्ही ते किसून काही प्रकारे वापरू शकता, ते खाऊ शकता, लोणचे बनवू शकता. यामुळे शरीरातील वाईट कोलेस्ट्रॉल बऱ्याच प्रमाणात कमी होतं.
- लसूण: स्वयंपाकात मोठ्या प्रमाणात वापरल्या जाणाऱ्या लसूणाचा वापर आपल्या शरीरातील कोलेस्टेरॉल कमी करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. फक्त वाईट कोलेस्टेरॉलच नाही. लसूण रक्तदाबासाठी देखील खूप चांगले आहे. यासाठी सकाळी १ किंवा २ कच्च्या लसूण पाकळ्या खा. स्वयंपाकात त्याचा वापर जास्त करा. कोणत्याही स्वरूपात लसूण घेतल्याने कोलेस्टेरॉलचे शोषण कमी होते. त्यातील सल्फर, अॅलिल सिस्टीन आणि डायल डायसल्फाइड यकृतातील कोलेस्टेरॉलचे उत्पादन कमी करतात. लसूण फायब्रिनची निर्मिती कमी करते आणि रक्ताच्या गुठळ्या होण्यापासून रोखण्यास मदत करते.
- भेंडी: काही लोकांना भेंडी खाणं पसंत नसते. कारण ती चिकट असते. परंतु बाजारात सहज उपलब्ध असलेली भेंडी एक सुपर फूड आहे. जे शरीरातील कोलेसेट्रॅाल काढून टाकण्यास मदत करते. जर तुम्ही तुमच्या आहारात नियमितपणे भेंडीचा समावेश केला तर त्यातील चिकट पदार्थ खराब कोलेस्टेरॉल मोठ्या प्रमाणात कमी करेल. भेंडीमध्ये विरघळणारे फायबर असते जे कोलेस्टेरॉल शोषण्यापासून रोखते. म्हणून, भेंडीचा सांबार देखील बनवून पिऊ शकता किंवा भेंडी रात्रभर भिजवून सकाळी पाणी पिऊ शकता. भेंडीमध्ये आढळणारं पेक्टिन नावाचं विरघळणारं फायबर कोलेस्ट्रॉलची पातळी कमी करण्यास उत्तम असल्याचं म्हटलं जातं.
- सफरचंद किंवा पेरू किंवा आवळा: सफरचंद, पेरू आणि आवळा यामध्ये पेक्टिन आणि अँटीऑक्सिडंट्स असतात. हे सेवन केल्याने यकृताचे कार्य सुधारतेच, शिवाय खराब कोलेस्ट्रॉल देखील कमी होते. तुमच्याकडे उपलब्ध असलेली कोणतीही फळे खाणे चांगले. विशेषतः वाईट कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यासाठी, तुमच्या आहारात हंगामी फळांचा समावेश करा. यामुळे तुम्हाला चांगले परिणाम दिसतील.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)