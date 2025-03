ETV Bharat / health-and-lifestyle

केस गळतीसाठी कारणीभूत आहेत हे पदार्थ; आजच खाणं केसगळती होईल कमी - FOODS THAT DAMAGE HAIR GROWTH

By ETV Bharat Lifestyle Team

Foods That Can Cause Hair Loss: आरोग्य राखण्यासाठी पौष्टिक आहार घेणे महत्वाचे आहे. निरोगी केसांसाठी जीवनसत्त्वे, खनिजे, ओमेगा-३ फॅटी अ‍ॅसिड आणि निरोगी चरबी हे सर्व आवश्यक घटक आहेत. परंतु प्रदूषण, चुकीच्या खाण्यापिण्याच्या सवयीमुळे केस गळतीच्या समस्येचा सामना करावा लागतो. केस गळतीची समस्या आजकाल सामान्य झाली आहे. महिलांसोबतच पुरुष देखील केसगळतीच्या समस्येनं त्रस्त आहेत. चला तर जाणून घेऊया केस गेळतीसह केसांच्या समस्या निर्माण करणारे हे 6 पदार्थ कोणते.